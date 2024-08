प्रीमियम आर्टिकल

Bullying in school bus: ६ वर्षांच्या मुलीला स्कूल बसमध्ये इतर विद्यार्थी टोमणे मारतात, अशा वेळी पालकांनी काय करावं?

Parenting Tips How to deal with bullies : शाळेत जाणाऱ्या तुमच्या मुलांच्या स्कूलबसमध्ये शेरेबाजी, दमदाटी चालली असेल तर तिला कसं तोंड द्यायचं हे तुम्ही त्यांना शिकवलं आहे का, मुळात पालकांना ते माहिती आहे का, तज्ज्ञ सांगतायत अशावेळी काय करायचं ते...