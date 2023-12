Financial Planning देव जरी मज कधी भेटला...

पुरूषोत्तम बेडेकर

psbedekar21@gmail.com

आर्थिक परिस्थिती, त्यावर परिणाम करु शकणारे घटक यांचा विचार करून आपल्या ग्राहकांची विविध उद्दिष्टे निर्धारित वेळेमध्ये पूर्ण व्हावीत, यासाठी आराखडा बनवून त्याची नेटानं अंमलबजावणी करून घेण्‍याचं काम तुमचा नियोजनकार Planner करत असतो.

या सर्व प्रक्रियेत काही ग्राहकांच्या विशिष्‍ट समस्‍यांसाठी देवाची मदतही घ्‍यावी लागते, असा विचार मांडणाऱ्या ‘If God was your Financial Planner’ या ज्येष्ठ आर्थिक नियोजनकार सुरेश सदागोपन यांच्या पुस्‍तकाविषयी जाणून घेवू या! Know about the book that tells other story of financial planning

जीवनामध्‍ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये नियोजनाचं Financial Planning खूप मोठं महत्त्व आहे. नियोजनबद्धतेनं केलेलं कोणतंही काम हे जास्त परिणामकारक ठरतं, हा अनुभव आपण सर्वांनीच घेतला आहे. नियोजन करताना आपण त्या गोष्टीचा, त्यासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या विविध टप्प्यांचा, त्यामध्ये संभाव्य अडचणींचा साकल्यानं विचार करत असतो.

एका यशस्वी उद्योजकांनं Businessman असं म्हटलं आहे, की, जर तुम्हाला हाती घेतलेल्या कामात यश मिळवायचं असेल, तर त्या कामाला प्रत्यक्ष सुरूवात करण्‍याआधी नियोजनावर तुम्ही जास्त लक्ष दिलं असेल, तर ते काम यशस्वी होण्याचं प्रमाण निश्चितच वाढतं.

ही गोष्ट आर्थिक नियोजनाबाबतही तितकीच लागू पडते. आपण कुठे आहोत, आपली विविध उद्दिष्टे काय आहेत, त्या प्रत्येक उद्दिष्टपूर्तीसाठीची कालमर्यादा काय आहे आणि त्यासाठी आपल्याकडे कोणकोणती उत्पन्नाची साधने आहेत, या बाबींचा सविस्तर विचार केल्यानंतरच मग आपण प्रत्यक्ष नियोजनाला सुरूवात करु शकतो.