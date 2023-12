Business Models जाणून घेऊ यात फ्रँचायझिंगचे अंतरंग

अ‍ॅड. सायली गानू-दाबके

गेल्या काही वर्षात आपल्याला गल्लोगल्ली चहा-कॉफीची छोटी अथवा मोठी अनेक दुकाने दिसतात. बहुतांश वेळा या एकाच नावाच्या दुकानांच्या वेगवेगळ्या शाखा असतात. आपण जिथे नियमितपणे चहा Tea पितो, तेच दुकान दुसऱ्या गावी सापडले म्हणजे हमखास तिथे एकसारखाच चहा होतो.

चहा कॉफीच Tea Coffee नव्हे, तर खाण्यापिण्याच्या विविध गोष्टींचे ब्रँड राज्यात अथवा देशातच नव्हे, तर जगभरात प्रसिद्ध आहेत. अनेक वर्षांपूर्वी मॅकडॉनल्ड्सची Mcdonalds दुकाने भारतात सुरु झाली, तेव्हा लोकांनी तिथे जाण्यासाठी रांगा लावल्या होत्या. याचप्रकारे स्टारबक्स, पिझ्झा हट, डॉमिनोस या प्रकारची अनेक प्रसिद्ध नावे भारतात अनेक ठिकाणी पाहायला मिळू लागली आहेत. Know the insights and importance of franchising

फक्त खाद्यपदार्थच नव्हे, तर कपडे/फॅशन, औषधाची दुकाने, हॉटेल Hotel , चित्रपटगृहे अशा अनेक क्षेत्रात फ्रँचायझी Franchisee पद्धतीचा वापर यशस्वीरित्या झालेला दिसून येतो.