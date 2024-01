Financial Planning नव्या वर्षात अंथरूण पाहून पाय पसरणं उत्तम

पुरुषोत्तम बेडेकर

नव्‍या वर्षाचं स्‍वागत करताना गरज आहे ती अहितकारी आर्थिक सवयी बदलण्‍याची! इथं चार दिवसांचा संकल्प उपयोगी ठरणार नाही; तर आर्थिक शिस्त अंगी बाणवली पाहिजे; नाही तर सगळी समीकरणं अवघड होतील आणि हाती काहीच राहणार नाही. संकल्प ‍सिद्धीस नेण्‍यासाठी चांगल्या आर्थिक सवयी Good Financial Habits लावून घेण्‍याची हीच योग्‍य वेळ आहे. दवडू नका ही घडी...

दिवाळी धुमधडाक्यात साजरी झाल्यानंतर वेध लागतात ते नवीन वर्षाच्या स्वागताचे! नव्या वर्षासाठी नवे संकल्प कोणते करायचे, याचा विचार सुरु होतो. अर्थातच यात काही चांगल्या सवयी लावून घेण्याचा विचार असतोच. व्यायाम, नियमित फिरायला जाणं, तब्येतीची काळजी घेणं ‍‍आदी. असे उपक्रम हे बऱ्याचदा अल्पजीवी ठरतात. New Year Resolution How to take Financial Decisions wisely