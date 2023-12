Pension Scheme - भारतासारख्या देशात का गरजेची आहे विमा पेन्शन योजना

मयुरेश रावेतकर

सध्या जगात भारताचा डंका वाजत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय शेअर बाजाराची उच्चांकी घोडदौड, इस्रोचे चांद्रयान किंवा आशियाई क्रिडास्पर्धांमधील यश, या बरोबरच एक नको असलेला विक्रम आपण केला आहे आणि तो हणजे सर्वोच्च लोकसंख्येचा.

चीनला मागे टाकून आपण जागतिक सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांच्या यादीत पहिल्या स्थानावर पोचलो आहोत. १५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आपली लोकसंख्या १४३ कोटींहून अधिक झाली आहे. Why Retirement Pension Scheme is necessary in India

अर्थात, जगातील सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून भारताला ओळखले जाते. आपल्या देशातील लोकसंस्थेचे सरासरी वय २८.२ वर्षे असून, चीनमध्ये China हेच सरासरी वय ३९ वर्षे आहे व हेच आपले मोठे बलस्थान आहे. सध्या ही प्रतिभावंत तरुणाई व्यावसायिकतेकडे झुकू लागली आहे. कित्येक तरुण हे देशविदेशातील खासगी कंपनीमध्ये उत्तम करिअर करत आहेत, तर अगदी थोड्या प्रमाणात तरुणाई राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सेवेत जात आहे.

कारण त्याची उपलब्धता खूप कमी आहे. तरीही देशात बंद झालेली जुनी पेन्शन योजना Pension Scheme व ‘एनपीएस’ यावर चर्चा सुरू असते. बऱ्याचवेळा त्याचे कारण राजकीय Political असले, तरीही त्याची जाणवणारी गरज यावर चर्चा व विचार करणे गरजेचे आहे.