विसावं शतक औद्योगिक क्रांतीचं तर एकविसावे शतक आर्टिफिशयल इंटेलिजन्स घडवणार ?

उदाहरण भारताचे दिले कारण हा इतिहास आपल्याला ठाऊक असतो. वस्तुतः अशाच प्रक्रिया आशिया, आफ्रिका आणि अमेरिका या खंडांमध्ये कमी-अधिक साम्यभेदाने घडत गेल्या.

औद्योगिक क्रांतीमुळे विकसित झालेल्या भांडवलशाही व्यवस्थेत भूमी आणि श्रम या घटकांना गौणत्व मिळून भांडवल हा घटक प्रधान व निर्णायक ठरला हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

भांडवलदारांनी पहिल्यांदा भूमीसाठी शेतकऱ्यांवर आक्रमण केले. कारखान्यांसाठी त्यांच्या जमिनी लाटल्या. त्यासाठी आपल्याला अनुकूल असे कायदे करून घेतले. या प्रकाराला Expropriation असे म्हटले जाते.

जमीन बळकावणे. त्यामुळे त्यातल्या त्यात जे शेतकरी साधनसंपन्न होते ते भांडवलदार वर्गात व जे नव्हते ते श्रमिक (Labour) वर्गात समाविष्ट होत गेले. त्यांच्या बाबतीत जे घडत होते त्याचे Exploitation- ‘शोषण’ असे नामकरण करीत कार्ल मार्क्सने वेगळे - समाजवादी -अर्थशास्त्र पुढे आणले.

प्रचलित भांडवली अर्थव्यवस्था ही श्रमिकांच्या शोषणावर आधारित आहे. उत्पादन प्रक्रियेतील श्रमिकांच्या योगदानाला अनुरूप परतावा (ज्याला वेतन म्हणतात) मिळत नाही. भांडवलदारांचा कल त्यांना कमीत कमी वेतन देण्याकडे असतो.

कमीत कमी म्हणजे किती, तर ज्यामुळे कामगार जिवंत राहून श्रम करू शकेल इतके. (त्यालाच Subsistence Level असे म्हणतात) त्यापेक्षा कमी वेतन देऊ केले तर तो जिवंतच राहणार नाही व पर्यायाने कारखाना बंद पडेल.

उत्पादन ठप्प होईल! थोडक्यात काय, की भांडवलदारांचा नफा हा कामगारांनी निर्माण केलेल्या वरकड किंवा अतिरिक्त मूल्याच्या (Surplus Value) शोषणातून निर्माण झाला आहे, असे मार्क्सने डेव्हिड रिकार्डो या अर्थशास्त्रज्ञाच्या मूल्यविषयक श्रमसिद्धांतावरून (Labour Theory of Value) निष्पन्न करून दाखवले.

आता श्रमिकांचे हे शोषण थांबवून त्यांना त्यांचा न्यायोचित हिस्सा मिळवून द्यायचा असेल तर ही गोष्ट भांडवलदारांच्या मेहेरबानीवर किंवा सद्‌बुद्धीवर सोडून चालणार नाही. इतकेच काय पण शासनसंस्थेच्या मार्फत कायदे करवून घेऊनही ते शक्य होणार नाही.

कारण कायदे करणाऱ्या शासनावर आणि त्याआधारे न्यायनिवाडा करणाऱ्यांवरसुद्धा भांडवलदारांचे नियंत्रण असते. ते आपल्या हितसंबंधांना इजा पोहोचेल असे काहीही घडू देत नाहीत. एकीकडे अशी अर्थशास्त्रीय मांडणी करीत असताना दुसरीकडे मार्क्स श्रमिकांच्या अशा शोषणाचे दुष्परिणाम काय होत आहेत, याचीही मांडणी करतो.

विशेषतः त्याच्या अगोदरच्या Economic Philosophical Manuscriptsसारख्या (EPM) रचनांमधून ही मांडणी प्राचुर्याने आढळून येते. या मांडणीत परात्मीकरण (Alienation) आणि अमानवीकरण (Dehumanization) या संकल्पना महत्त्वाच्या आहेत.

गरिबी, टंचाई, कुपोषण, राहणीमान या बाबी तशा भौतिक पातळीवरील आहेत; पण परात्मीकरणाची संकल्पना व्यापक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, नैसर्गिक अशा बहुविध पैलूंनी युक्त आहे.

श्रमिकाने आपले श्रम, आपले व्यक्तित्व ओतून अस्तित्वात आणलेली (उत्पादित) वस्तू त्याच्याकडून हिरावली जाऊन जेव्हा भांडवली व्यवस्थेत क्रयवस्तू बनते तेव्हा तो स्वतः तिचा खरा उत्पादक असूनही तिच्यापासून दुरावला जातो.

तिचे नियंत्रण भलत्याकडेच जाते. त्याचे सर्व लक्ष व ऊर्जा कारखान्यात श्रम करण्यात खर्च होत असल्याने जिवंत राहणे हेच जणू त्याचे उद्दिष्ट बनते.

तो स्वतःचाही राहत नाही. स्वतःपासूनही दुरावतो. मानवत्वालाच मुकतो. इतकेच काय निसर्गापासून, समाजापासूनही दुरावतो.

मानवी संबंधांचे नियमनच आता क्रयवस्तूंकडून पैशाकडून होऊ लागते. माणूससुद्धा ‘माणूस’ न राहता वस्तू बनतो. त्याचे वस्तुकरण (Thingification) होते.