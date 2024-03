Artificial Intelligence च्या साह्याने बाह्य ब्रह्मांडाला गाठले आता अंतर्विश्वाला गवसणी घालणार ?

भारताच्या उपरोक्त धोरणऐवजात मात्र सुदैवाने, ‘The central issues for policy makers are applications of AI for public good, regulation, economic impact, global security and fairness issues etc.’ अशी आशादायी जाणीव व्यक्त झालेली आहे.

‘AI has profoundly changed development and life status around the world’ हे भानही या धोरणात आढळून येते. हा अहवाल सिद्ध करणाऱ्या तज्ज्ञांनी जगातील ३०-३५ देशांच्या धोरणपत्रांचा अभ्यास व उल्लेख केला आहे, हे काही कमी नाही.

अहवालातील छोटेखानी उपप्रकरणांमध्ये एक महत्त्वाचे प्रकरण ‘Catastrophic and Existential Risk’ हे आहे. यातील ‘एक्झिस्टेन्शिअल रिस्क’ ही एक अत्यंत गंभीर बाब आहे. धोरणअहवाल म्हणतो, ‘Key strategists, AI researchers, and business leaders believe that advanced AI poses one of the greatest threats to human survival, including catastrophic and existential risks to humanity in the long-term.’

या अस्तित्वजोखमीची किंवा धोक्याची आणखी चर्चा करण्यापूर्वी एक नोंद करणे आवश्‍यक आहे. आपण याअगोदरच्या लेखात (आपलं अस्तित्व –सत्य की भ्रामक –प्रसिद्धीः १७ फेब्रुवारी) एलॉन मस्क या ज्या कृबु उद्योजकाने कृबुसंबंधित मांडलेल्या, आपण अर्थात आपले विश्‍व एखादे कृबु हूबहूकरण (Simulation) असण्याच्या, शक्यतेच्या कल्पनेचे सूतोवाच केले होते तो स्वतः इतर अनेक वैज्ञानिक, धोरणकर्ते, राजकारणी यांनी केलेल्या कृबु संशोधनाला सहा महिन्यांसाठी स्थगिती द्यावी या आवाहनपत्रकाचा एक स्वाक्षरीकर्ता आहे.

या पत्रकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यावर सह्या करणारे बहुतेक लोक एरवी लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य, मुक्त अर्थव्यवस्था यांचा पुरस्कार करणारे व सरकारी हस्तक्षेपाला सतत विरोध करणारे आहेत. तथापि एआय संशोधनावर स्थगिती आणण्यासाठी व नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा. या निष्कर्षापर्यंत त्यांना यावे लागले.

ते का?

याच्या उत्तरासाठी याच पत्रकावर सही करणाऱ्या आणखी एका कृबु आणि गणिततज्ञाचा आधार घेणे उचित ठरेल. तो म्हणजे मॅक्स टेगमार्क (Max Tegmark). टेगमार्क स्पष्टपणे नमूद करतो की याबाबतीत, “AI leaders like Sam Altman, Demis Hassabis, and Dario Amodei are very concerned themselves. But they all know that they can’t pause alone.” कारण उघड आहे.

अशाप्रकारे ‘थांबण्या’चा निर्णय एखाद्यादुसऱ्या कंपनीने स्वतःसाठी घेतला व त्याचवेळी इतर कंपन्या न थांबता संशोधन व उत्पादन करीत पुढे जात राहिल्या तर स्वतः होऊन थांबलेल्या कंपन्या उत्पादक म्हणून मागे पडतील व तोट्यात जातील.

स्पर्धिष्णू भांडवलशाहीत हे कोणालाच परवडणार नाही. हे ‘disaster for their company’ होईल. “They just get outcompeted, and then that CEO will be replaced with someone who doesn’t want to pause. The only way the pause comes about is, if the governments of the world step in and put in place safety standards that force everyone to pause.”

त्यामुळे स्थगितीचे आवाहन करणाऱ्या मस्कने स्वतःच, या आवाहनाला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही हे ध्यानात आल्यावर, ‘स्पेस एक्स’ (Space X) नावाची आणखी एक नवी कंपनी सुरू केली यात आश्‍चर्य वाटायचे कारण नाही. या कंपनीचे उद्दिष्ट अर्थातच ‘to understand the true nature of the universe’ असे आहे.