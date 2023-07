डॉ. सदानंद मोरे

एआय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हे असे क्षेत्र आहे, की जो कोणी या क्षेत्रात अग्रेसर होईल तो जगाचा सत्ताधारी होईल, अशा अर्थाचे विधान रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी केले होते. ‘जो कोणी’ या शब्दाने पुतीनना अर्थातच राष्ट्र अभिप्रेत असणार आणि हे राष्ट्र रशिया असावे अशीच त्यांची मनोमन इच्छाही असणार, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

रशियामध्ये वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता व प्रतिभा कमी आहे असे समजायचे कारण नाही. अमेरिकेने पहिल्यांदा अणुबॉम्ब तयार केला हे सर्वज्ञात आहे. तथापि, अणुक्षेत्रातील पुढचे पाऊल, म्हणजे हायड्रोजन बॉम्बची निर्मिती, रशियानेच टाकले हे विसरता कामा नये. तसेच, अंतराळविज्ञानातही रशिया एकेकाळी अमेरिकेच्या पुढे होता. यानात बसून पहिल्यांदा अंतराळात झेपावणारा युरी गागारिन अनेकांना आजही आठवत असेल.

आज रशियाचे विघटन झाल्यामुळे व त्याचा परिणाम आर्थिक व मानवी भांडवलाच्या कमतरतेत झाल्याने रशिया अमेरिकेशी स्पर्धा करू शकत नाही, हे उघड आहे. तथापि याचा अर्थ असा नाही, की अमेरिकेला आव्हान देणारा कोणी स्पर्धकच उरला नाही. रशियाची जागा आता चीनने घेतली आहे. मात्र अमेरिका आणि चीन (रशियासुद्धा) यांच्यात एक महत्त्वाचा आणि मूलभूत फरक आहे.

अमेरिकेत एआय (AI) याचा अर्थ एआयची निमिर्ती करणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्या असा होतो. या कंपन्यांवर कसे व किती प्रमाणात नियंत्रण ठेवायचे? हा गंभीर प्रश्‍न तेथे निर्माण झालेला आहे. कारण तेथे लोकशाही नावाची राजकीय व्यवस्था आहे. चीनच्या संदर्भात हा मुद्दा उपस्थितच होत नाही. तेथे अशा प्रकारच्या कंपन्या पूर्णपणे सरकारच्या (आणि सरकार म्हणजे पक्ष) आधीन असतात. अनेक कंपन्यांमध्ये सरकारी गुंतवणूक असते. परिणामतः चीनमध्ये याविषयीची जाहीर चर्चाही संभवत नाही.

या संदर्भात ज्याला ‘अॅक्रोनेम’ (Acronym -आद्याक्षरांनी सिद्ध झालेला शब्द) म्हणतात त्याचा आधार घेता येईल. हा शब्द म्हणजे ‘FAANGs’ हा होय. फेसबुक, ॲपल, ॲमेझॉन, नेटफ्लिक्स आणि गूगल या कंपन्यांच्या आद्याक्षरांनी बनलेला हा शब्द आहे.या आणि अशा इतर कंपन्यांना एआय क्षेत्रात किती संशोधन करू द्यायचे हाच मुळी चर्चेचा विषय झाला आहे.

काही प्रमाणात लोकमताचा दबाव, काही प्रमाणात खुद्द या क्षेत्रातच कार्यरत असलेले प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मांडत असलेली मते व देत असलेला ‘आस्ते कदम’चा इशारा यांची दखल या कंपन्यांनाही घ्यावी लागत आहे.

त्यांच्याकडून एआयची व्याप्ती, भवितव्य, परिणाम अशा विषयांवर अभ्यास गट नेमून परिसंवाद वगैरे घेऊन आपली सामाजिक बांधिलकी प्रदर्शित करायचे काम चालू आहे. सरकारी पातळीवरही अशाच प्रकारच्या पद्धतीने याबाबतीत काय कायदे करता येतील हे अजमावून पाहिले जात आहे.

परत मुद्दा तोच. अशा प्रकारचे काही घडणे चीनमध्ये शक्य नाही.याचाच अर्थ असा होतो की अमेरिकेला एका बाजूने चीनला शह द्यायचा आहे व दुसऱ्या बाजूने उदारमतवादी लोकशाहीच्या चौकटीत बसेल अशा कायदेशीर तरतुदीही करायच्या आहेत. अमेरिकेचे काम अधिक अवघड आहे, यात शंका नाही.

या संदर्भात परत एकदा अर्थव्यवस्थेच्या विचाराकडे वळणे लाभदायक ठरेल. उत्पन्नाच्या (उत्पादनाच्या नव्हे) म्हणजे पैशांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर आयटी कंपन्या किती नफा कमवीत असतात? त्यांची आर्थिक उलाढाल किती होते? हे सर्वांनाच ऐकून का होईना ठाऊक असते. हा सर्व प्रकार पाहून अशा वा तत्सम कंपन्या सरकारपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान होतात की काय असे वाटण्याइतकी स्थिती आली आहे.

अशा प्रकारच्या कंपन्यांमध्ये परस्पर स्पर्धा असणे अपेक्षितच आहे. आता उदारमतवादी, व्यक्तिवादी म्हणजे हाइकसारख्यांचे मत प्रमाण धरून चालायचे झाल्यास; या कंपन्यांना अनिर्बंधपणे त्यांना हवे ते करून द्यायला हवे. त्यांच्या या स्पर्धेतूनच व्यवस्था टिकते, विकसित होते असे मानून सरकार वगैरे बाह्य शक्तींनी हस्तक्षेप करता कामा नये, असेच निष्पन्न होईल.

सवलत देऊन असेही म्हणता येईल, की कोणे एके काळी असे धोरण पत्करण्यात धोका नव्हता. म्हणजे उत्पादनवितरणाची व्यवस्था तिच्या गतीने चालली तर होऊ शकणारे नुकसान दुर्लक्ष करण्यासारखे होते. नुकसानीपेक्षा लाभच अधिक होण्याची शक्यता होती, लगोलग नसला तर काही काळाने (Long Run).

विशेषतः त्याचे नैतिक, सामाजिक व राजकीय परिणाम तसे भयंकर नव्हते आणि अगदी टोकाला जाऊन सांगायचे झाल्यास मानवजातीचाच विनाश वगैरे भाषा कोणी करीत नव्हते.

एआयमुळे जे काही घडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे, ते या अगोदरच्या अर्थव्यवस्थांनी गृहीत धरलेल्या संभाव्यतेपेक्षा गुणात्मकरित्या विलक्षण आहे. इतके, की ते मुक्त अर्थव्यवस्थेत कार्यरत असलेल्या स्पर्धिष्णू उत्पादकांकडे व ग्राहकांकडे सोपविणे धोकादायक ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. तसे झाले तर मानवाच्या निजात्मकतेलाही (Identity) सुरुंग लागू शकतो.

दुसरा मुद्दा असा आहे की भांडवली मुक्त व्यवस्था ज्या धोरणांचा पुरस्कार करते ती काही देशांनी स्वीकारली आहेत व काही त्यासाठी तयार नाहीत, अशी स्थिती असेल तर त्याचा फटका ही व्यवस्था स्वीकारणाऱ्यांना अधिक बसू शकतो. या राष्ट्रांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍नही ऐरणीवर येऊ शकतो.

भांडवली व्यवस्था ही अंगभूतपणे प्रसरणशील असल्याचे व त्यामुळे तिच्यात वैश्‍विक होण्याची क्षमता असल्याचे तिच्या पुरस्कर्त्यांनाच काय, मार्क्ससारख्या विरोधकांनाही मान्य आहे. रशियाच्या पतनानंतर तशी शक्यताही दिसू लागली होती व ती साजरी करायची प्रवृत्तीही वाढीस लागली होती. पण महाधूर्त चीनने तिचा स्वीकार करताना तिला अशी काही मुरड देऊन केला, की त्यातून पर्यायी व्यवस्था निष्पन्न होते की काय असे वाटू लागले. त्यामुळे इतर राष्ट्रांना आपापले धोरण ठरवायचे झाल्यास चीनची उपेक्षा करून चालणार नाही.

अमेरिका आणि चीन या दोन देशांमधील विचारसरणींचा भेद सांगताना अभ्यासकांनी काही संज्ञा प्रचारात आणल्या आहेत. त्यानुसार अमेरिकेत ‘टेक्नो-कॅपिटॅलिझम’ (Techno-capitalison) आहे, तर चीनमध्ये ‘टेक्नो-नॅशनॅलिझम’(Techno-nationalism) आहे.

एआयची गंभीर चर्चा करीत असताना चीनचा मुद्दा कोठून आला असे कोणाला वाटणे शक्य आहे. त्याचे कारण स्पष्ट आहे. चीनचा संदर्भ घेतल्याशिवाय सध्या कोणत्याही महत्त्वाच्या तांत्रिक वा तात्त्विक चर्चेला पुढे नेता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या अगोदरच्या लेखांमधून एआय तज्ज्ञांच्या मतांची चर्चा केली आहे.

त्यांच्यातील अनेकांचे विवेचन काही तात्त्विक, काही गणिती आहे. प्रॅक्टिकल नाही असे नाही. पण ही मंडळी चीन नावाचा ‘फॅक्टर’ विचारात घेत नाहीत. हे त्यातील वैगुण्य आहे. किसिंजर मात्र मुळातच आंतरराष्ट्रीय राजकीय संबंधांचा अभ्यासक असल्याने त्याच्या पुस्तकात चीनचे अनुसंधान ठेवले गेले आहे.

किसिंजर नोंदवतो, की ‘No major country can afford to ignore AI's security dimensions. A race for strategic AI advantage is already taking place between the United States and China and to some extent Russia.

’ एआयच्या माध्यमातून विकसित झालेल्या तंत्राचा (Technology) युद्धात उपयोग करण्यात आला तर विनाश अटळ आहे, असे बजावून किसिंजर लिहितो, ‘it will be essential that the world`s primary AI powers -The United States and China- accept this reality. They may conclude that, whatever other contests an emerging period of rivalry may bring, the United States and China will not enter into a technologically advanced war with each other.’

या सूचनेची अंमलबजावणी करायची झाल्यास त्यासाठी काही एक यंत्रणा लागणारच. त्याविषयीसुद्धा किसिंजरचे काही एक म्हणणे आहे, ‘A unit or high-ranking subset of officials in each government could be entrusted to monitor and report directly to its President on incipient dangers and how to avoid them.’

थोडक्यात काय, की एआय या एकूणच प्रकाराची चर्चा चीन, चीनचे राजकारण, चीनचे अर्थकारण आणि चीनचे संस्कृतीकारण यांना सोडून करता येणार नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा सोडता कामा नाही. तो गृहीत धरूनच उर्वरित शास्त्रार्थ करता येईल.

गेल्या लेखात (‘मानवोत्तर कालखंड!’, सकाळ साप्ताहिक –प्रसिद्धीः १ जुलै) आपण मार्क्सच्या परात्मतेच्या संकल्पनेचा विचार करीत होतो. तिच्याशी संबंधित शब्दसमूहात एका शब्द आहे ‘इस्ट्रेन्जमेन्ट’ (Estrangement) म्हणजे आपलीच निर्मिती असलेल्या, हिस्सा असलेल्या एखाद्या वस्तूने स्वतंत्र होऊन आपल्या हातातून निसटून आपल्यावरच हुकूमत गाजवणे.

भांडवलशाहीच्या समकालीन रूपाच्या संदर्भात मार्क्सने हे एक रूपक केले, असे म्हणता येईल. पण ते तेव्हाच्या किंवा त्यानंतरच्या प्रगत मानल्या गेलेल्या भांडवलशाहीला जितके लागू पडते त्यापेक्षा कितीतरी चपखलपणाने ते एआय नियंत्रित व्यवस्थेला लागू पडेल यात शंका नाही.

एआयकडे पाहायचा अन्य काही पर्यायी दृष्टिकोन असू शकतो का? प्रचलित दृष्टिकोनातून पाहिले असता एआय ही मानवाची निर्मिती असूनही निर्मात्याच्या पुढे जाऊन त्याच्यावर मात करणारे काहीतरी असे समजून त्याच्या इष्टानिष्टतेविषयी चर्चा करणे, नैसर्गिक बुद्धीचा तो एक पर्याय म्हणून प्रतिस्पर्धी असल्याचे समजणे, असे चित्र आढळून येते.

या संदर्भात एआयचा कट्टर पुरस्कर्ता व्हिंजे याने मांडलेली भूमिका विचारात घ्यायला हवी. तोसुद्धा एआयच्या भावी युगाची मांडणी करताना नॉयमन, गुड्स यांनी प्रसृत व प्रचलित केलेल्या एकमेवत्वाच्या (Singularity) कल्पनेच्या आधारेच करतो. हा टप्पा अटळ असल्याचे त्याला मान्यच आहे.

त्याचे म्हणणे असेही आहे, की जगातल्या सर्व सरकारांनी भयशंकित होऊन या तांत्रिक आणि जैविक (Biological) एकमेवत्वाकडे पाठ फिरवायचे ठरवले, तरी ते येणारच. इतकेच काय पण त्याला मर्यादित किंवा ‘कन्फाइन’ (Confine) करणेही शक्य नाही.

(उदाहरणच द्यायचे झाले तर पावसाळ्यात पाणलोटक्षेत्रात खूप पाऊस पडून धरणात पाणी साचू लागले तर योजनाबद्धरितीने धरणाचे दरवाजे हळूहळू उघडीत ते धरणातून नियंत्रित प्रमाणात सोडता येते.) एकमेवत्व म्हणजे ‘सुपर ह्यूमॅनिटी’ (Super Humanity) -अतिमानवता असे सांगत व्हिंजे या अतिमानवीपणाचे दोन प्रकार सांगतो. एक म्हणजे प्रबळ (Strong) अतिमानवता आणि दुसरी म्हणजे दुर्बल (Weak) अतिमानवता. अतिमानवतेचा विचार करताना तो प्रबळ अतिमानवतेच्या संदर्भात करावा, असा त्याचा आग्रह आहे. असा विचार करताना तो मानवजातीचा विनाश या टोकाच्या पर्यायाचा उल्लेख करायलाही कचरत नाही.

कदाचित हा उल्लेख उपहासात्मकही असावा. पण मुद्दा तो नाही. हे हाताळण्यासाठी तो एक वेगळा मार्ग सुचवतो. मानवाने प्राण्यांना कसे हाताळले याची तो आठवण करून देतो. मानव आणि प्राण्यांच्या वेगवेगळ्या प्रजाती या एकाच पंचभूतात्मक पर्यावरणीय व्यवस्थेत वास्तव्य करतात. माणसाने घरे बांधून वस्त्या तयार केल्या. प्राणी जंगलात राहातात. मासे पाण्यात, पक्षी झाडावर घरटे वगैरे करून. हे सारे परस्परावलंबी आहेत. वसाहती करताच अतिरिक्त जंगलतोड झाली तर हिंस्र प्राण्यांना जंगल सोडून भक्ष्याच्या शोधात नागरी वस्तीत येणे क्रमप्राप्त ठरते. पण एरवी आपण काही प्राण्यांना पाळून माणसाळवितो, त्यांच्याकडून कामे करून घेतो. हे एक प्रकारचे सहजीवन असते.

माणसासारखी बुद्धिमत्ता असलेले हे नवे प्राणी (?) व्हिंजे म्हणतो, “Though none of these creatures might be flesh and blood humans, they might be the closest things in the new environment to what we call human now.”

अशाप्रकारे एकमेवतेला थोपविणे शक्य नसले तरीही व्हिंजे सांगतो, की We are initiators. we have the freedom to establish initial conditions, to make things happen in the ways that are less inimical than others.

यासाठी म्हणजे एकमेवत्व इनिशिएट करताना तो दोन पर्याय समोर ठेवतो. एकाला तो ‘हार्ड टेक-ऑफ’ म्हणतो व दुसऱ्याला ‘सॉफ्ट टेक-ऑफ’. जे उत्थान जबरदस्त गतिशील असते ते ‘हार्ड टेक-ऑफ’. व जे सावध, योजनाबद्ध असते ते ‘सॉफ्ट टेक-ऑफ’. पहिल्याच्या नादी लागले तर उत्पातांची शक्यता आहे. दुसऱ्याला एकमेवत्व गाठायला काही दशके लागतील. पण ते कमी विनाशकारी असेल.स्वतः व्हिंजेने यासाठी व्यवहार्य मार्गही सुचवला आहे. तो एआयला (AI) पर्याय सुचवतो. हा पर्याय म्हणजे आयए (IA).

ही केवळ अक्षरांची उलटापालट नाही. अतिमानवतेच्या एकमेवतेकडे जाणाऱ्या मार्गानुसार ‘इंटरफेसेस’ नुसार ‘when people speak of creating super humanly intelligent beings, they are usually imagining an AI project. These offer paths to super humanity. Computer networks and human computer interfaces seem more mundane then AI, yet they could lead to singularity. I call this contrasting approach Intelligence Amplification (IA).’

मानवाने उपकरणांच्या आणि यंत्रांच्या साहाय्याने आपली इंद्रिये अधिक सक्षम बनवली असल्याचा उल्लेख याआधी केलेला आहे. हेच ‘अॅम्प्लिफिकेशन’ बुद्धीचे होणार नाही का? उपकरणांच्या व यंत्रांच्या साहाय्याने? आणि ही उपकरणे वा यंत्रे मानवनिर्मित म्हणजेच कृत्रिमच असणार नाहीत काय?

तेव्हा आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सऐवजी इंटेलिजन्स अॅम्प्लिफाइड हा मार्ग विलंबाचा वाटला तरी निर्धोक आणि तरीही खात्रीचा!

वेल टेकन, व्हिंजे. पण आपण परत तेथेच येतो. बाकीचे देश सॉफ्ट टेक-ऑफसाठी तयार झाले तरी चीनची खात्री कोण देणार? हमी कोण देणार