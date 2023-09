अप अगेन्स्ट डार्कनेस : संघर्षमय वाटचालीची कहाणी }

पुस्तक परिचय पुष्पा तारे

अहमदनगरमधल्या ‘स्नेहालय’ संस्थेचे संस्थापक गिरीश कुलकर्णी आणि त्यांचे सहकारी यांच्या संघर्षमय वाटचालीची अद्‍भुत कहाणी मेधा देशमुख भास्करन लिखित ‘अप अगेन्स्ट डार्कनेस’ या पुस्तकात वाचायला मिळते. समाजातील सर्व संवेदनशील व्यक्तींनी हे पुस्तक आवर्जून वाचायला हवे.

असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

मृत्योर्मांमृतं गमय । ओम शान्ति शन्ति शन्तिः ।।

बृहदारण्यक उपनिषदातील या प्रार्थनेतला ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ हा भाग मेधा देशमुख भास्करन लिखित ‘अप अगेन्स्ट डार्कनेस’ या पुस्तकाला तंतोतंत लागू पडतो. कारण अज्ञानाच्या ‘अंधारातून ज्ञानरूपी प्रकाशाकडे माझी वाटचाल होऊ दे’ अशीच या पुस्तकाच्या नायकाची, डॉ. गिरीश कुलकर्णींची मनोधारणा आहे. मध्यमवर्गीय समाजात जन्मलेल्या एखाद्या वीस वर्षीय गिरीश कुलकर्णी नामक तरुणाच्या मनात स्फुल्लिंग पेटू शकते आणि त्यांच्या हातून चकित करणारे कार्य घडू शकते याची ग्वाही पानापानावर देणारे हे पुस्तक आहे.

लेखिका मेधा भास्करन या मायक्रोबायोलॉजिस्ट आहेत. फार्मास्युटिकल कंपन्यांमध्ये त्यांनी मार्केटिंग ॲण्ड बिझनेस डेव्हलपमेंट क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रातल्या अनेक गंभीर प्रश्नांना वाचाही फोडली आहे. त्यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’, दुबईतील ‘खलीज टाइम्स’, ‘गल्फ न्यूज’ या वृत्तपत्रांमध्ये शोधपत्रकारितेच्या भूमिकेतून लेखन केले आहे. प्रत्येक विषयाचा सखोल अभ्यास करण्याची वृत्ती त्यांनी जोपासली आहे.

त्यामुळे त्यांची भाषा साधी, सोपी आणि ओघवती आहे. भूषण देशमुख या पत्रकाराने त्यांची व गिरीश कुलकर्णींची पहिली भेट घडवून आणली. त्या दोघांबरोबर स्नेहालयाच्या विस्तीर्ण परिसरातून फिरताना मेधा भास्करन यांच्या मनात अनेक प्रश्न उभे राहिले. त्यांची उत्तरे शोधायची आणि पुस्तक लिहायचे हे त्यांनी मनोमनी ठरविले. त्यानंतर दोन-तीन वर्षे स्नेहालयातल्या आणि संस्थेशी संबंधित असलेल्या अनेक लोकांच्या मुलाखती घेतल्यानंतर हे पुस्तक साकार झाले.

गिरीश कुलकर्णी यांच्याविषयी, त्यांच्या कुटुंबाविषयी अगदी सुरुवातीपासून या पुस्तकामध्ये वाचायला मिळते. नगरमधल्या वडिलोपार्जित ‘बिल्वदल’ वाड्यात राहणारे कुलकर्णी कुटुंब. वडील दिनूभाऊ स्थानिक सारडा कॉलेजात फिजिकल एज्युकेशन इन्स्ट्रक्टर, आई शोभा शिक्षिका. त्यांच्याबरोबर गिरीश, धाकटा भाऊ मनीष व आजी-आजोबा असे त्यांचे कुटुंब. गिरीश कॉलेजात एनसीसीमध्ये सक्रिय होते. कॉलेजात असताना त्यांनी निवडणूकही लढविली. सतत काहीतरी वेगळे करण्याची ऊर्मी त्यांच्यात होती. कॉलेजच्या शिक्षणाची फी व इतर खर्च भागवण्यासाठी गिरीश यांनी एका छापखान्यात काम सुरू केले.

त्यामुळे बऱ्‍याचदा काम संपवून ते मध्यरात्रीनंतर घरी परतत असत. अशावेळी जवळचा रस्ता म्हणून वेश्या वस्तीतून जावे लागे. त्या रस्त्यावर मध्यरात्री अशक्त लहान मुले खेळताना दिसायची. एके रात्री त्याने एका लहानग्याला आपल्या आईला बिलगून रडताना पहिले. त्याची आईही रडत होती. ते दृश्य त्याच्या आयुष्यातला निर्णायक टप्पा ठरला. कसलाही विचार न करता त्यांनी त्या मुलाला रात्रभर सांभाळण्याची जबाबदारी घेतली. त्या मुलाला सायकलवरून फिरवून आणल्यानंतर तो शांत होऊन झोपून गेला. त्याक्षणी गिरीशने ठरविले, की या निष्पाप मुलांसाठी आपण काहीतरी करायला हवे. परंतु हा विचार अमलात आणणे अत्यंत कठीण आहे, असे लवकरच त्यांच्या लक्षात आले. देहविक्रय करणाऱ्यांच्या जगात प्रवेश करणे हे एक मोठे आव्हान होते. कॉलेजातील एका प्रोजेक्टसाठी या स्त्रियांशी साधे बोलण्यासाठीही त्यांना कसरत करावी लागली. गिरीश यांनी काही समविचारी तरुणांना बरोबर घेऊन त्या स्त्रियांना आपल्या पहिल्यावहिल्या ब्रेड स्कुलची कल्पना सांगितली. त्यांच्या मुलांना सकाळी ताजा ब्रेड मिळेल, पण एका अटीवर. मुलांना सकाळ-संध्याकाळ जवळच्या पालिकेच्या शाळेच्या मैदानावर पाठवायचे. तिथे निरनिराळे खेळ शिकविले जातील आणि अक्षर ओळखही करून दिली जाईल. ती झाल्यानंतर मुले शाळेत जाऊ शकणार होती.

हळूहळू ब्रेड स्कूलमध्ये येणाऱ्‍या मुलांची संख्या वाढू लागली. त्यांच्या आयांचा गिरीश यांच्यावरचा विश्वासही वाढू लागला. गिरीश यांच्या कामासाठी एक मोडकीतोडकी इमारत पालिकेकडून भाडेतत्त्वावर मिळाली. त्याची डागडुजी, रंगकाम करून पहिले ऑफिस सुरू झाले. मधल्या वेळात ब्रेड स्कुलची मुलेही तिथे थांबू लागली. तरी रात्रीचा प्रश्न होताच. गिरीश-मनीषची धडपड पाहून त्यांच्या वडिलांनी ‘बिल्वदल’ वाड्यातल्या काही खोल्या त्यांना दिल्या. फावल्या वेळात मुलांच्या आयाही त्यांना भेटावयास येऊ लागल्या. त्याला स्थानिकांकडून प्रचंड विरोध झाला. ‘The situation was stranger than fiction’, या एका वाक्यात लेखिकेने त्या परिस्थितीचे यथार्थ वर्णन केले आहे.

या स्त्रियांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पुढे गिरीश यांची ह्युमन ट्रॅफिकिंगची पाळेमुळे शोधण्याची धडपड सुरू झाली. हे काम अतिशय धोक्याचे होते. याच सुमारास शरद मुथा यांची आणि गिरीशची भेट झाली. त्यांनी गावाबाहेरील माळरानावर असलेली जागा गिरीशना दानस्वरूपी देऊ केली. गिरीश यांचे ‘स्नेहालय’चे स्वप्न साकार होत होते. त्यानंतरची गिरीश यांची वाटचाल अत्यंत स्फूर्तिदायक आहे. या वाटचालीत त्यांची पत्नी प्राजक्ता यांनीही मोलाची साथ दिली. हा सर्व प्रवास पुस्तकातून लेखकीने सुंदररित्या मांडला आहे.

आज स्नेहलयमध्ये शाळा, कॉलेज, स्त्रियांसाठी स्किल सेंटर, वेश्यांच्या मुलांचे पुनर्वसन, एड्सबाधित रुग्णांसाठी हॉस्पिटल, स्नेहांकुराच्या माध्यमातून शेकडो मुलांचे दत्तकविधान, वृद्धाश्रम असे अनेक उपक्रम चालू आहेत. विशेष म्हणजे देहविक्रय करणाऱ्या बऱ्‍याच स्त्रिया आपला व्यवसाय सोडून येथील कामात सहभागी झाल्या आहेत. उल्लेखनीय काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या मुलाखती पुस्तकात वाचायला मिळतात. इतरही अनेक मुलींच्या कथा आणि व्यथा या पुस्तकाच्या पानापानांवर विखुरल्या आहेत.

अनेक अल्पवयीन मुलींना वाचविण्यासाठी गिरीश आणि टीमला कोर्टात खटले लढावे लागतात. ही धगधगत्या निखाऱ्‍यावर चालायची कसरत आहे, यात शंका नाही. शेवटच्या मुलाखतीत लेखिकेने सर्वांना एक प्रश्न विचारला. Quo-Vadis? Where are you going from here? उत्तर स्वाभाविक होते- स्नेहालयाचे काम निरंतर चालू राहील. नित्य नवे कार्यकर्ते सामील होतील. कारण त्यांना नेहमीच अंधाऱ्‍या बोगद्याच्या शेवटी असणारा उजेड दिसत असतो! समाजातील सर्व संवेदनशील व्यक्तींनी हे पुस्तक आवर्जून वाचायला हवे.