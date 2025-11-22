Premium|Himroo Fabric : वस्त्रकलेचा पिढीजात वारसा

पृथा वीरहिमरू या मौल्यवान वस्त्राने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पिढ्यापिढ्यांना व्यवसाय दिला. सातत्यपूर्ण प्रयत्न, दुकानांच्या अनेक शाखा यांमुळे हिमरू शालीचा प्रसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला. आजही इथले कारागीर, विणकर हा वारसा जोपासत आहेत. मात्र उत्पन्नात सातत्य नसल्यामुळे कारागिरांची पुढची पिढी जरा मागे पडते आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने या पारंपरिक हस्तकलेचा ‘कॉरिडॉर’ तयार झाला, तर पुन्हा या कलांना गतवैभव मिळू शकते. नव्या कारागिरांनी ही कला टिकवली आहे..छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला हस्तकलेचा पिढीजात वारसा लाभला आहे. अनेक अभ्यासकांनी, पर्यटकांनी इथल्या हस्तकलेची दखल घेत तशा सविस्तर नोंदीही करून ठेवल्या आहेत. कुशल कारागिरांनी व विणकरांनी इथल्या पैठणी साडीसोबतच हिमरू विणकामाचा वारसाही जोपासलाय. कधी काळी इथल्या कारखान्यांमध्ये एका वेळी २०० विणकर हिमरू शाली विणताना दिसायचे. ती संख्या आता तुरळक झाली. लोकाश्रयासोबतच राजाश्रयाचीही तितकीच गरज असलेल्या इथल्या हिमरू विणकलेला उभारी देण्यासाठी नवे विणकर तयार करण्यावर जाणीवपूर्वक मेहनत घेतली जात आहे. या अद्भुत कलेचा वारसा जोपासणारी नवी पिढी तयार होऊन या कलेचे दस्तावेजीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.हातमागांना प्रोत्साहन देणे, विणकरांचे उत्पन्न वाढवणे आणि हातमागधारकांच्या कामाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी देशात प्रयत्न होत आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातही जगप्रसिद्ध हातमाग उद्योग, म्हणजे हिमरू शाल तयार केली जाते. नक्षीदार, रंगीबेरंगी आणि उबदार हिमरू शाली या जिल्ह्याची प्रमुख ओळख आहेत. १३००च्या दशकात मुहम्मद तुघलकाने दिल्लीहून दौलताबाद म्हणजे देवगिरीला स्थलांतर केले. त्यात दिल्लीतील ज्या रहिवाशांनाही स्थलांतर करावे लागले, त्यांत कुशल कारागिरांचाही समावेश होता. नंतर तुघलकाने निर्णय बदलला अन् राजधानी पुन्हा दिल्लीला हलवली. या सगळ्यात काही कारागीर दौलताबादलाच राहिले. औरंगजेब इथे आल्यावर हे कारागीर दौलताबादहून छत्रपती संभाजीनगरला आले. त्या काळातही शहर हस्तकलेचे प्रमुख केंद्र झाले. शहराला हिमरूच्या स्वरूपात पहिला उद्योग मिळाला..हिमरू कला पर्शिया म्हणजे इराणमधून आली, असे काही इतिहासकार नोंदवतात. निजामी राजवटीत हिमरू कलेला राजाश्रय होता. त्यामुळे हिमरूचे उत्पादन करण्याचे फर्मान काढले गेले. पर्शियन भाषेत हिमरू या शब्दाचा अर्थ एकसारखा, समान दिसणारा. हिमरू ही ‘किम-रवाब’ची (स्वप्नातील कलाकृती) हुबेहूब प्रतिकृती मानली जाते. पूर्वी हिमरू विणकामात रेशमाचा आणि शुद्ध सोन्या-चांदीच्या जरीचा उपयोग व्हायचा. राजाश्रय मिळाल्यामुळे या वस्त्राची ओळख धनिक, राजघराण्यातील व्यक्तींचे वस्त्र म्हणूनच होती. खुसरो हस्तकला हिमरूशी साधर्म्य असलेली कला आहे. तिला मशरू असे म्हणतात. सुफी संत सय्यद शहा अहमद गुजराती आणि त्यांच्या शिष्यांनी मशरू हस्तकला रुजवली, असेही म्हणतात. हिमरू कापडाला त्यापूर्वी ‘कमबाख’ म्हणत. अस्सल जर आणि रेशमात कापड विणत असत. नंतरच्या काळात जर व रेशमाऐवजी कृत्रिम रेशमाचा व कॉटनचा उपयोग होऊ लागला, आणि तेव्हापासूनच हिमरू विणकाम करताना हिमरू शालीची निर्मिती सुरू झाली.या मौल्यवान वस्त्राने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पिढ्यापिढ्यांना व्यवसाय दिला. सातत्यपूर्ण प्रयत्न, आऊटलेट यांमुळे हिमरू शालीचा प्रसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला होता. आजही इथले कारागीर, विणकर हा वारसा जोपासत आहेत. मात्र उत्पन्नात सातत्य नसल्यामुळे कारागिरांची पुढची पिढी जरा मागे पडली. पर्यटनाच्या दृष्टीने या पारंपरिक हस्तकलेचा ‘कॉरिडॉर’ तयार झाला, तर पुन्हा या कलांना गतवैभव मिळू शकते. या बिकट परिस्थितीवर मात करून कारागिरांनी ही कला टिकवली आहे..Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.वेगवेगळ्या लोकांनी उभे केलेले सुमारे वीस उद्योग सध्या शहरात आहेत. शहरातील तिसरी, चौथी, पाचवी पिढी याच उद्योगात आहे. शहरातील जाफर गेटजवळील १३४ वर्षे जुने आऊटलेट असलेल्या ‘हिमरू फॅब्रिक’चे संचालक फैजल कुरेशी यांचे वडील इश्तियाक अहमद कुरेशी व आजोबा बशीर अहमद कुरेशी हिमरू शाली तयार करायचे. बशीर अहमद यांचे वडीलही उत्तम विणकर होते. अजिंठा लेणीतील दोन क्रमांकाच्या लेण्यातले मंडला डिझाईन हिमरूमध्ये आणण्याची किमया त्यांनी साधली. कुरेशी कुटुंब आपला पिढिजात व्यवसाय सांभाळते. फैजल कुरेशी नव्या विणकरांना प्रशिक्षण देतात. त्यांच्याकडे पैठण आणि बिडकीन इथूनही प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थी येतात.हिमरू वस्त्रनिर्मितीसाठी वेगवेगळ्या धाग्यांचा वापर केला जातो. यामध्ये प्रामुख्याने (शुद्ध नैसर्गिक) रेशमासोबत लोकर, कॉटन आणि शुद्ध सोन्याच्या अथवा चांदीच्या जरीचा वापर केला जातो. हिमरू शालीची निर्मिती थ्रो शटल लूमद्वारे केली जाते. हिमरूमध्ये सर्वप्रथम डिझाईनला फार महत्त्व आहे. परिपूर्ण डिझाईन तयार केल्यावर कोणते धागे टाकायचे याचा विचार केला जातो. धाग्यांची संख्या डिझाईनवर अवलंबून असते. हे धागे छतापासून खाली सोडले जातात. उभ्या-आडव्या धाग्यांना लाकडाच्या साह्याने अडकवले जाते. यात ताना (आडवा धागा) व बाना (उभा धागा) एकसारखे विणले जातात, एकजीव होतात. मेळ साधतात. पन्नास टक्के कॉटन, पन्नास टक्के सिल्क गुंफले जाते आणि त्यातून तलम नक्षीदार शाल तयार होते. किमान दोन प्रकारच्या धाग्यांनी हिमरू तयार होते. यासाठी विशिष्ट प्रकारचे कॉटन, आर्ट सिल्क किंवा सिल्क अशा धाग्यांचा वापर होतो. धाग्यांचा प्रकार जितका उंची, तितकी कापडाची किंमत वाढत जाते. आधी डिझाईन ठरवून त्यानुसारच हिमरू वस्त्रांचे विणकाम करावे लागते. पारंपरिक डिझाईन्समध्ये भौमितिक आकार, फुलाफुलांचे तसेच वेलबुट्टीचे डिझाईन मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. हे विणकाम विणकरांच्या कलेचा उत्कृष्ट नमुना आहे. पारंपरिक पद्धतीने हिमरू शाल तयार करण्यासाठी किमान १५ ते २१ दिवस लागतात. अलीकडे हिमरूचे बायप्रॉडक्ट्स मिळतात, उदाहरणार्थ, हिमरू साड्या, कोट्स, पडदे, कुशन कव्हर्स, बॅग्ज, बेडशीट्स मिळतात.(पृथा वीर दै. सकाळच्या छत्रपती संभाजीनगर ).हिमरू विणकाम हा विणकरांच्या कलेचा उत्कृष्ट नमुना आहे. हा संपूर्णपणे सीझनल व्यवसाय असून, आम्ही पर्यटकांवर अवलंबून आहोत. ही कला जपण्यासाठी आम्ही वारंवार प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम घेतो. पण या व्यवसायात फारशा संधी नसल्यामुळे नवीन पिढी याकडे वळत नाही. तरीही आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.फैजल कुरेशी, संचालक, हिमरू फॅब्रिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.