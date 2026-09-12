Premium|Coffee Originc : इथिओपियातून जगभर पोहोचली कॉफी; भारत आणि जगातील सर्वात महाग कॉफीचा इतिहास जाणून घ्या

डाॅ. योगेश शौचे कॉफीचा उगम इथिओपियामधील असला, तरी कॉफीचा उत्साहवर्धक पेय म्हणून वापर १५व्या शतकात येमेनमध्ये सुरू झाला. तिथून पुढे उत्तरेत कॉफीचा प्रसार सुरू झाला. १६व्या शतकात मक्का आणि इस्तंबूलमध्ये कॉफीची दुकाने असल्याचे उल्लेख आढळतात. युरोपात कॉफी लोकप्रिय झाल्यापासून तिची मागणीही वाढत गेली.पेयांमध्ये कॉफी कायमच स्वत:चे एक विशिष्ट स्थान राखून आहे. ती वेगवेगळ्या रूपांत आपल्यासमोर येते. महाराष्ट्रात जायफळ घालून दुधाळ कॉफी केली जाते, तर तमिळनाडू व कर्नाटकात फिल्टर कॉफी मोठ्या प्रमाणात प्यायली जाते. मोठ्या कॉफी चेन्समध्ये मिळणारी कॉफी महागडी असते, तरीही ती प्यायला रीघ लागते. अशा कॉफी चेन्समध्ये मिळणाऱ्या कॉफीची किंमत ब्रॅंड नेम, तेथील इतर सोयी व वातावरण यांवर अवलंबून असते. दक्षिणेत टपरीवर दहा रुपयांत मिळणारी कॉफी मोठ्या दुकानात चक्क ५०० रुपयांच्या दरम्यान मिळते. बाजारात मिळणाऱ्या कॉफीच्या बिया किंवा पावडरची किंमत अनेक गोष्टींवरून ठरते. याशिवाय दुर्मीळपणा व वैशिष्ट्ये या गोष्टींवरूनही कॉफीची किंमत ठरते. भारतात काही ठिकाणी कॉफीमध्ये चिकोरी या फुलझाडाच्या मुळांची पावडर मिसळण्याची पद्धत आहे. साधारणपणे दहा ते वीस टक्के चिकोरी पावडर कॉफीत मिसळली जाते. चिकोरीमुळे कॉफीचा रंग व स्वाद अधिक खुलतो. ही पावडर स्वस्त असल्यामुळे कॉफीच्या किमतीत घट होते. जगातील सर्वात महागडी कॉफी कोपी लुवाक किंवा सिव्हेट कॅट कॉफी ही जगातली सर्वात महाग कॉफी आहे. ही कॉफी फळांच्या बियांपासून तयार केली जाते. कॉफीच्या बागांमधील पिकलेली फळे गोळा केली जातात. फळांच्या गरातून बिया वेगळ्या करून, त्या भाजून त्यांची पूड केली जाते. बाजारात कॉफीच्या नुसत्या बिया, भाजलेल्या बिया किंवा बियांची तयार पूड मिळते. घरी सहसा कोणी बिया भाजत नाही, पण भाजलेल्या बिया आणून त्यांची ताजी पूड करून केलेल्या कॉफीचा स्वाद आणि सुवास मात्र आकर्षक असतो. इंडोनेशियामध्ये कॉफीच्या बागांमध्ये एशियन पाम सिव्हेट (पॅराडॉक्शरस हेर्माफ्रोडायटस) हे मांजर आढळते. त्याला स्थानिक भाषेत ‘लुवाक’ म्हणतात. हे मांजर कॉफीच्या बागेतील फळे बियांसकट खाते. फळांचा गर पोटात पचतो, पण बिया टणक असल्यामुळे त्या पचत नाहीत आणि मांजराच्या विष्ठेतून बाहेर पडतात. या बियांपासून सिव्हेट कॅट कॉफी किंवा कोपी लुवाक तयार केली जाते. बाजारात ही एक किलो कॉफी २,८०० अमेरिकी डॉलर म्हणजेच सुमारे २.५ लाख रुपयांना मिळते. .Premium|Kashmiri Pashmina Shawl Heritage : काश्मिरी पश्मीना शालींचा शतकांचा वारसा धोक्यात.कोपी लुवाकचा इतिहासही कॉफी तयार करण्याची पद्धत जशी जगावेगळी व काहीशी विचित्र आहे, तशीच तिच्या शोधाची कहाणीही आगळीवेगळी व मनोरंजक आहे. कॉफीचा उगम इथिओपियामधील असला, तरी कॉफीचा उत्साहवर्धक पेय म्हणून वापर १५व्या शतकात येमेनमध्ये सुरू झाला. तिथून पुढे उत्तरेत कॉफीचा प्रसार सुरू झाला. १६व्या शतकात मक्का आणि इस्तंबूलमध्ये कॉफीची दुकाने असल्याचे उल्लेख आढळतात. युरोपात कॉफी लोकप्रिय झाल्यापासून तिची मागणीही वाढत गेली. Vereenigde Oost-Indische Compagnie या डच कंपनीला कॉफीच्या व्यापारात रस निर्माण झाला. तेव्हा इथिओपिया आणि येमेनचे कॉफीच्या बाजारावर वर्चस्व होते. ते वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी त्यांनी १७व्या शतकाच्या शेवटी त्यांची वसाहत असलेल्या आताच्या इंडोनेशियाच्या जावा बेटांवर कॉफीची लागवड सुरू केली. तिथून १८वे शतक सुरू होताना युरोपमध्ये कॉफीची निर्यात सुरू झाली. काही वर्षे ही निर्यात सुरळीत सुरू होती. पण नंतर १९व्या शतकाच्या सुरुवातीस जावा आणि पाद्री यांच्यात झालेल्या युद्धामुळे डचांची आर्थिक स्थिती खिळखिळी झाली. ती सुधारण्यासाठी त्यांनी काटकसर करण्यास सुरुवात केली. त्याचाच एक भाग म्हणून इंडोनेशियातील डचांच्या वसाहतीवर निर्बंध आणले गेले. कॉफी उत्पादनांपासून जास्तीत जास्त फायदा मिळविण्यासाठी त्यांनी तेथील कामगारांवर बंधने आणली. त्यापैकी एक बंधन म्हणजे कॉफीच्या मळ्यात काम करणाऱ्या कामगारांना त्या मळ्यातील कॉफी वापरण्यास मनाई केली. त्यामुळे कामगार नाराज झाले. एव्हाना त्यांना कॉफीची सवय लागली होती. पण लवकरच त्यांना ही तल्लफ भागवण्याचा दुसरा मार्ग सापडला. कॉफीच्या मळ्यातच वावरणाऱ्या एका प्राण्याच्या विष्ठेत त्यांना कॉफीच्या न पचलेल्या बिया सापडल्या. हा प्राणी म्हणजेच एशियन पाम सिव्हेट कॅट. त्यांनी विष्ठेतून निघालेल्या बिया गोळा करून, त्यांची कॉफी करून प्यायला सुरुवात केली. हे गुपित मळ्याच्या मालकांपर्यंत पोहोचले. त्यांनीही ही कॉफी पिऊन बघितली, तेव्हा त्यांना त्या कॉफीची चव आवडली. या बियांची कॉफी स्वाद व सुगंध याबाबतीत इतर कॉफींपेक्षा सरस होती. मग ती त्यांनी बाजारात आणली. तिच्या अनोख्या वैशिष्ट्यामुळे तिची मागणी आणि किंमत यांत वाढ झाली. कॉफीला चांगला भाव मिळत असल्यामुळे पैशांच्या हव्यासापायी फसवणूकही होऊ लागली. त्यामुळे काही काळ ही कॉफी मागे पडली.सन १९९१मध्ये टोनी वाइल्ड हा प्रवासी इंडोनेशियात आला आणि या कॉफीच्या प्रेमातच पडला. त्याने ही कॉफी ब्रिटनमध्ये नेली आणि तिथे ती लोकप्रिय झाली. ओप्रा विन्फ्रेच्या शोमध्ये आणि बकेट लिस्ट या चित्रपटातही तिचा उल्लेख झाल्यानंतर तिची लोकप्रियता आणखी वाढली. आज इंडोनेशियाव्यतिरिक्त व्हिएतनाम, फिलिपिन्स आणि भारतातही ही कॉफी तयार केली जाते. बऱ्याच ठिकाणी मांजरांना पशुगृहात ठेवून त्यांना कॉफीची फळे खायला घातली जातात. मग त्यांच्या विष्ठेतून बिया गोळा केल्या जातात.कोपी लुवाकच्या विशिष्ट स्वादामागची कारणेमांजराच्या पोटात अशी काय जादू आहे, ज्यामुळे ही कॉफी स्वादिष्ट होते, यावर बरेच संशोधन झाले. केरळच्या केंद्रीय विद्यापीठातील आलेश सिनू या संशोधकाने केलेल्या संशोधनात दिसून आले आहे, की मांजर कॉफीची फळे खातानाच चांगल्या दर्जाची मोठी फळे निवडून खाते. नंतर मांजराच्या पोटात या फळांवर अनेक प्रक्रिया होऊन त्यात रासायनिक बदल घडून येतात. या संशोधनातील प्रयोगात असेही दिसले, की मांजराच्या विष्ठेत सापडणाऱ्या बिया इतर बियांपेक्षा आकाराने मोठ्या असतात आणि त्यात अनेक रासायनिक बदल होतात. एकूण मेदाम्ले वाढतात. बिया पचल्या नाहीत, तरी त्यातल्या पदार्थांचे अंशतः विघटन होते. या प्रक्रियेत बियांमध्ये काही संयुगे शिरतात, तर काही बाहेर पडतात. या सगळ्या प्रक्रियेमुळे कॉफीचा स्वाद व सुगंध वाढतो. इतर सर्व सजीवांप्रमाणेच या मांजराच्या पोटातही जिवाणू असतात. या रासायनिक बदलात या जिवाणूंची काही भूमिका आहे का, यावरसुद्धा संशोधन झाले आहे. काही शास्त्रज्ञांनी मांजराच्या पोटाबाहेर, पण त्याच्या पोटातील जिवाणू वापरून शाकाहारी कॉफी तयार करण्याचे प्रयत्न केले आहेत..भारतात ही कॉफी कधी आली?भारतात ही कॉफी येण्यामागचा इतिहासही मनोरंजक आहे. एका दंतकथेनुसार, बाबा बुडान या सूफी संतांनी सिव्हेट कॅट कॉफी भारतात आणली. ते मक्केच्या यात्रेला गेले असता रस्त्यात त्यांनी येमेनमध्ये मुक्काम केला. त्या मुक्कामात त्यांनी ही कॉफी प्यायली व त्यांना ती खूप आवडली. बाबा बुडान यांना ती भारतात आणायची होती, पण त्याकाळी येमेनला कॉफीवरचे आपले वर्चस्व गमवायचे नसल्यामुळे कॉफीच्या बिया येमेनच्या बाहेर नेण्यास बंदी होती. (कॉफीच्या बिया भाजण्याची प्रथाही याचमुळे सुरू झाली, असे काही लोक मानतात. बिया भाजल्या, की त्या रुजत नाहीत त्यामुळे कॉफीच्या प्रसाराला आळा बसायचा). म्हणून त्यांनी कॉफीच्या सात बिया आपल्या दाढीत लपवून आणल्या आणि कर्नाटकातील चिकमंगळूरजवळ लावल्या. तिथूनच कर्नाटकात कॉफी लागवडीची सुरुवात झाली. आजही भारतातील एकूण कॉफी उत्पादनापैकी ७० टक्के कॉफीचे उत्पादन कर्नाटकात होते. काही लोकांच्या मते, भारतात खूप आधीपासून कॉफीच्या काही प्रजाती अस्तित्वात होत्या, त्यामुळे बाबा बुडानची कहाणी केवळ एक दंतकथा आहे. काहीही असले तरी १७व्या शतकाआधी कॉफीचे कुठल्याही प्रकारे सेवन केले जात असल्याच्या नोंदी सापडत नाहीत. भारतात ब्रिटिश राजवटीत १९व्या शतकाच्या सुरुवातीस कॉफीचे व्यावसायिक स्तरावर उत्पादन सुरू झाले. आज भारत जगात सातव्या क्रमांकाचा कॉफी उत्पादक देश आहे. जागतिक उत्पादनापैकी ४.५ टक्के उत्पादन भारतात होते आणि तयार झालेल्या कॉफीपैकी ७१ टक्के कॉफी निर्यात होते.कोपी लुवाकविषयी बोलायचे झाले, तर सिव्हेट कॅट आणि त्याच्या कुळातले जेर्डनस पाम सिव्हेट हे मांजर पश्चिम घाटातील कॉफी लागवड करणाऱ्या भागात पूर्वीपासून आढळते. पण कर्नाटकच्या कुर्ग आणि केरळच्या वायनाड परिसरात या कॉफीचे व्यावसायिक उत्पादन २००६पासून सुरू झाले. आजही ते कमी प्रमाणातच सुरू आहे. भारतातील कॉफीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, हे उत्पादन पूर्णपणे नैसर्गिक आहे. म्हणजे कॉफीच्या बिया मळ्यात सापडणाऱ्या विष्ठेतून गोळा केल्या जातात. मांजरांना पाळून, पशुगृहात ठेवून हे उत्पादन केले जात नाही. आज बाजारात दहा हजार रुपये किलोच्या दराने ही कॉफी विकली जाते.कोपी लुवाकची इतर भावंडेकोपी लुवाकसारखेच प्राण्यांची महत्त्वाची भूमिका असलेले कॉफीचे इतरही प्रकार आहेत. भारतातील काही भागांत व तैवानमध्ये माकडांनी तर कोस्टा रिका व मादागास्करमध्ये वटवाघळांनी कॉफीची फळे खाऊन थुंकलेल्या बियांपासून कॉफी तयार केली जाते. ब्राझीलमध्ये जाकू नावाच्या पक्ष्याच्या विष्ठेतून निघालेल्या बियांपासून तयार केलेली कॉफी, तर पेरूमध्ये कोटीस नावाच्या प्राण्याच्या विष्ठेतून बाहेर पडलेल्या बियांची मिशा कॉफी याही या प्रकारात मोडतात.या व्यवसायाची दुसरी बाजूलुवाक कॉफीला बाजारात चांगली किंमत मिळत असल्यामुळे व्यावसायिक उत्पादनासाठी जंगलातून पकडलेल्या आशियाई पामसिव्हेट्सना लहान व अस्वच्छ पिंजऱ्यांमध्ये ठेवले जाते. निकृष्ट आहारामुळे त्यांना अनेक रोग होतात. त्यामुळे त्यांचे मृत्यूचे प्रमाणही वाढते. आजपर्यंत या मांजरांची प्रयोगशाळेत पैदास करण्यात फारसे यश आलेले नसल्यामुळे त्यांना जंगलातूनच पकडावे लागते. त्यांची मूळ जंगलातील संख्या कमी झाल्यामुळे जंगलातले नैसर्गिक संतुलन बिघडत आहे. दुसरीकडे नकली माल देऊन ग्राहकांची फसवणूकही केली जाते. त्यामुळे हे प्रकार टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची आणि मांजरांऐवजी मांजरांच्या पोटातील जिवाणूंचा वापर करून कॉफी तयार करण्याचे प्रयत्न करण्याची मागणी जोर धरत आहे.लेखक बंगळूरस्थित स्कॅन रिसर्च ट्रस्टचे संचालक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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