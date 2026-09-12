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Premium|Coffee Originc : इथिओपियातून जगभर पोहोचली कॉफी; भारत आणि जगातील सर्वात महाग कॉफीचा इतिहास जाणून घ्या

How Coffee Reached the World : इथिओपियातून सुरू झालेला कॉफीचा प्रवास येमेन, मक्का आणि इस्तंबूलमार्गे जगभर पोहोचला. भारतात कॉफीचे प्रकार, किंमत, ब्रँड, दुर्मीळपणा आणि चिकोरीचा वापर तिची खासियत ठरवतात.
Coffee Originc

Coffee Originc

esakal

साप्ताहिक टीम
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डाॅ. योगेश शौचे

कॉफीचा उगम इथिओपियामधील असला, तरी कॉफीचा उत्साहवर्धक पेय म्हणून वापर १५व्या शतकात येमेनमध्ये सुरू झाला. तिथून पुढे उत्तरेत कॉफीचा प्रसार सुरू झाला. १६व्या शतकात मक्का आणि इस्तंबूलमध्ये कॉफीची दुकाने असल्याचे उल्लेख आढळतात. युरोपात कॉफी लोकप्रिय झाल्यापासून तिची मागणीही वाढत गेली.

पेयांमध्ये कॉफी कायमच स्वत:चे एक विशिष्ट स्थान राखून आहे. ती वेगवेगळ्या रूपांत आपल्यासमोर येते. महाराष्ट्रात जायफळ घालून दुधाळ कॉफी केली जाते, तर तमिळनाडू व कर्नाटकात फिल्टर कॉफी मोठ्या प्रमाणात प्यायली जाते. मोठ्या कॉफी चेन्समध्ये मिळणारी कॉफी महागडी असते, तरीही ती प्यायला रीघ लागते. अशा कॉफी चेन्समध्ये मिळणाऱ्या कॉफीची किंमत ब्रॅंड नेम, तेथील इतर सोयी व वातावरण यांवर अवलंबून असते. दक्षिणेत टपरीवर दहा रुपयांत मिळणारी कॉफी मोठ्या दुकानात चक्क ५०० रुपयांच्या दरम्यान मिळते. बाजारात मिळणाऱ्या कॉफीच्या बिया किंवा पावडरची किंमत अनेक गोष्टींवरून ठरते. याशिवाय दुर्मीळपणा व वैशिष्ट्ये या गोष्टींवरूनही कॉफीची किंमत ठरते. भारतात काही ठिकाणी कॉफीमध्ये चिकोरी या फुलझाडाच्या मुळांची पावडर मिसळण्याची पद्धत आहे. साधारणपणे दहा ते वीस टक्के चिकोरी पावडर कॉफीत मिसळली जाते. चिकोरीमुळे कॉफीचा रंग व स्वाद अधिक खुलतो. ही पावडर स्वस्त असल्यामुळे कॉफीच्या किमतीत घट होते.

जगातील सर्वात महागडी कॉफी

कोपी लुवाक किंवा सिव्हेट कॅट कॉफी ही जगातली सर्वात महाग कॉफी आहे. ही कॉफी फळांच्या बियांपासून तयार केली जाते. कॉफीच्या बागांमधील पिकलेली फळे गोळा केली जातात. फळांच्या गरातून बिया वेगळ्या करून, त्या भाजून त्यांची पूड केली जाते. बाजारात कॉफीच्या नुसत्या बिया, भाजलेल्या बिया किंवा बियांची तयार पूड मिळते. घरी सहसा कोणी बिया भाजत नाही, पण भाजलेल्या बिया आणून त्यांची ताजी पूड करून केलेल्या कॉफीचा स्वाद आणि सुवास मात्र आकर्षक असतो. इंडोनेशियामध्ये कॉफीच्या बागांमध्ये एशियन पाम सिव्हेट (पॅराडॉक्शरस हेर्माफ्रोडायटस) हे मांजर आढळते. त्याला स्थानिक भाषेत ‘लुवाक’ म्हणतात. हे मांजर कॉफीच्या बागेतील फळे बियांसकट खाते. फळांचा गर पोटात पचतो, पण बिया टणक असल्यामुळे त्या पचत नाहीत आणि मांजराच्या विष्ठेतून बाहेर पडतात. या बियांपासून सिव्हेट कॅट कॉफी किंवा कोपी लुवाक तयार केली जाते. बाजारात ही एक किलो कॉफी २,८०० अमेरिकी डॉलर म्हणजेच सुमारे २.५ लाख रुपयांना मिळते.

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