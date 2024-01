AI : आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ विषयी अनेक वर्षपूर्वी शक्यता सांगणारे शास्त्रज्ञ कोण होते?

खरे तर पामेलाच्या पुस्तकाने उपरोक्त दोन विचारवंतांची अधिक दखल घ्यायला हवी होती. विशेषतः हॉफ्स्टाडरची असे एखाद्याला वाटणे स्वाभाविक आहे.

पण ते कालाच्या गणिताशी जमत नाही. अर्थात नंतरच्या आवृत्तीतील ‘आफ्टरवर्डस्’मध्ये ते करता आले असते असेही वाटते.

‘बेस्ट सेलर’ होण्याचा मान मिळत असताना हॉफ्स्टाडरचा गोडेल, आयशर, बाखः अॅन इटर्नल गोल्डन ब्रेड् (Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid) अशा चमत्कारिक वाटणाऱ्या नावाचा जाडजूड ग्रंथ ज्या साली प्रकाशित झाला त्याच साली म्हणजे १९७९मध्ये पामेलाचा ग्रंथही प्रकाशित झाला. हॉफ्स्टाडरच्या ग्रंथाची खूप चर्चा झाली.

त्याला पुरस्कारही मिळाले. त्याला अर्थातच टीकेचाही समावेश होताच. हर्ब स्पेन्सर या एका जहाल टीकाकाराचा उल्लेख येथे करायला हरकत नाही. ग्रंथाच्या मलपृष्ठावरील एक वाक्य उद्धृत करून स्पेन्सर त्यावर एक औपरोधिक शेरा मारून ग्रंथ परीक्षणाचा समारोप करतो

-Douglas Hofstadter has written a book that, like the works of Lewis Carroll, will at one and the same time enchant, entertain and permanently enrich the reader while providing important new insights into mechanisms underlying Human thought.

यावर स्पेन्सरचा खवचट शेरा होता- For the sake of honesty, I must challenge this recommendation except for students with an interest in the history of AI.