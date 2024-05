English Book Reading : वाक्यांचे संदर्भ लागले नाही तरी वाक्यातली भाषिक आणि सांस्कृतिक मजा अनुभवायला शिका

डॉ. आशुतोष जावडेकर

शेक्सपियरचं ऑथेल्लो नाटक मी पुष्कळ नंतर वाचलं. पण वाचलं तेव्हा एका वाक्यावर खिळून राहिलो. शेक्सपियर साहेब लिहितात, ‘‘The robb’d that smiles, steals something from the thief; He robs himself that spends a bootless grief.’’ किती गोष्टी या ओळी सांगून जातात. इथे आपल्याला जुन्या काळातील इंग्रजी भाषा कशी होती याचा नकळत अंदाज येतो.

‘robbed’ या शब्दाचं लघुरूप वेगळं लिहिलं आहे हे कळतं. कवितेची लय या ओळींमध्ये आहे हे जाणवतं. ‘थिफ’ आणि ‘ग्रिफ’मधील यमक हे केवढा आशय घेऊन आलं आहे, हे जाणवून ‘दि बार्ड’विषयी (म्हणजेच शेक्सपियरविषयी) आदर वाटायला लागतो. ‘बुटलेस’ हा तुलनेने अपरिचित शब्द भेटतो आणि शब्दकोश न उघडताही त्याचा अर्थ कळतो.