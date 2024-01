संस्था परिचय : ‘विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अद्ययावत अभ्यास संस्था’ (IASST)

सुधीर फाकटकर

‘सात बहिणी आणि एक भाऊ’ अशा संबोधनाने ईशान्य भारतातील आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅन्ड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, मेघालय, आणि सिक्कीम ही आठ राज्ये ओळखली जातात.

या राज्यांसाठी विज्ञान-तंत्रज्ञानात अद्ययावत संशोधन करण्याच्या उद्देशातून आसाम राज्याने पुढाकार घेत १९७९मध्ये ‘आसाम सायन्स सोसायटी’ स्थापन केली. या सोसायटीच्या

उद्‍घाटनासाठी इन्शुलिनची रासायनिक रचना शोधणाऱ्या, १९६४मधील नोबेल पारितोषिक विजेत्या ब्रिटिश रसायन शास्त्रज्ञ डोरोथी हॉजकीन (Dorothy Hodgkin) यांना आमंत्रित करण्यात आले होते.

विज्ञान-तंत्रज्ञानातील संशोधनाच्या अनुषंगाने भौतिकी, जीवरसायनशास्त्र, औषधनिर्माण, रेण्वीय विज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, वनस्पतिशास्त्र अशा विविध विषयांमधील नावीन्यपूर्ण संशोधनात कार्यरत

राहिलेल्या या सोसायटीचे हस्तांतरण २००९मध्ये केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे झाले आणि ‘विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अद्ययावत अभ्यास संस्था’ (Institute of Advanced Study in Science and Technology -IASST) म्हणून ही सोसायटी नव्याने आकाराला आली.