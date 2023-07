डॉ. सदानंद मोरे

कृत्रिम -यांत्रिक बुद्धीच्या निर्मितीचे यशस्वी प्रयोग गेले कित्येक दिवस चालले आहेत. बुद्धिबळाच्या खेळात रशियन विश्वविजेत्या कास्पारोव्हला याच कृत्रिम बुद्धिमान यंत्राने हरवले तेव्हाच या प्रकारच्या बुद्धिमत्तेचा विकास होत राहणार आहे, हे सुज्ञांच्या लक्षात आले होते. या यंत्राना आपण संगणक (Computer) म्हणून ओळखतो, त्याची मानवासारखी रचना केली की रोबो म्हणता येते.

‘पढलिले तैसे पढो जाणे पुंसा। परि नाही दशा याच अंगी’।।

ही उक्ती तुकोबांची आहे. तिचा अर्थ एकाच शब्दात व्यक्त करण्याची तरतूदही मराठी भाषेत आहे. तो शब्द म्हणजे ‘पोपटपंची’ (मुळात कदाचित हा शब्द ‘पोपट पंछी’ असाही असू शकेल.)

पोपट, मैना असे काही पक्षी पाळावेत, असे अनेकांना वाटते याचे कारण त्यांना माणसाप्रमाणे बोलायला शिकवले तर ते अनुकरणाने तसे बोलू शकतात - म्हणजे त्याप्रकारे उच्चार करू शकतात.

हार्वर्डचा प्रसिद्ध मनोभाषावैज्ञानिक स्टिव्हन पिंकरच्या ‘द लँग्वेज इन्स्टिन्क्ट’ (The Lauguage Instinct) या पुस्तकातील पुढील वाक्य उपरोक्त उक्ती आणि शब्दाशी जोडता येईल.

‘The most receptive trainee for an artificial language with a syntax and semantics has been a parrot.

The specie with the best claim to recursive structure in its signaling has been the starling, the best vocal imitators are birds and dolphins and when it comes to reading human intentions, chimps are bested by man’s best friend Canis Familiaris.

(विशेष म्हणजे पिंकरच्या या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर एक बोलणाऱ्या पक्ष्याचे चित्र घेतले आहे.)

या अवतरणात आलेला चिंपँझीचा उल्लेखही महत्त्वाचा आहे. वानरप्रजातीचा चिंपँझी हा उत्क्रांतीच्या प्रवासातील मानवाच्या सर्वात जवळच्या पूर्वज मानला जातो. ही माकडे मानवाच्या कृतीची नक्कल करू शकतात, हेही आपणास ठाऊक आहे. माकडांचा खेळ करणारे कलाकार अजूनही क्वचित पाहायला मिळतात.

देवजी धसाडे आणि भागाबाई अशी माणसाची नावे ठेवलेल्या माकडांना घेऊन हे कलाकार गावोगावी जाऊन खेळ दाखवीत. नैसर्गिकरित्या माणसासारख्या काही कृती करू शकणाऱ्या व शिकवल्यानंतर त्यात सफाईदारपणा आणणाऱ्या माकडांच्या या कृतीला आपण माकडचेष्टा मानतो.

इतकेच काय तर हा शब्द प्रसंगी उपहासाने माणसाच्या काही आक्षेपार्ह कृतीसाठीही वापरतो. इंग्रजीतसुद्धा चुकीचे अनुकरण करणे यासाठी ‘एपिंग’ (Aping) हा शब्द रूढ आहे.

मुद्दा एवढाच आहे, की पोपटपंची माणसाचे बोलणे नव्हे आणि माकडचेष्टा माणसाच्या कृतीही नव्हेत का?

आपण जे बोलतो त्याचा अर्थ पोपटाला ठाऊक नसतो. एखाद्या वेदांती पंडिताच्या घरी पाळलेला पोपट सततची तत्त्‍वचर्चा कानी पडून ‘अहं ब्रह्मास्मि’ या महावाक्याचा उच्चार करू शकेल पण त्याचा अर्थ त्याला समजणार नाही. अनुभूतीची गोष्ट तर सोडून द्या.

त्याचप्रमाणे माकडांच्या खेळातील भागाबाई, बायको नवऱ्यावर रुसते त्याप्रमाणे, कोपऱ्यात जाऊन बसून राहू शकेल व प्रेक्षकही हसून टाळ्या वाजवत दाद देतील. पण खरोखर त्या भागाबाईला रुसण्याचा अर्थ माहीत असतो का? रुसणे या भावनेचा तिला अनुभव असतो का?

पोपट काय किंवा माकड काय माणसांप्रमाणेच सजीव पक्षी-प्राणी आहेत. शिवाय पोपटाच्या घशाची रचना व माणसाच्या घशाची रचना यात काही एक शरीरशास्त्रीय साम्य आहे, तसेच माकडाची शरीररचना (विशेषतः एप वर्गातील चिंपँझी इ.) व माणसाची शरीररचना यांच्यातही साम्य आहे.

या साम्यामुळे त्यांच्याकडून मानवी भाषेचा वा कृतीचा आभास निर्माण केला जाऊ शकतो. पण तरीही पोपटाचे बोलणे हे भाषा समजले जात नाही तसेच माकडाच्या चेष्टांना वा चाळ्यांना (मानवी) कृती मानले जात नाही.

पोपटाच्या संदर्भात तुकोबांचा दाखला दिला तसाच तो माकडाच्या संदर्भातही देता येईल. प्रसंग गुरूशिष्यांचा आहे. गुरू शिष्याला उपदेश करीत असतो. पण तो समजण्याची व त्यानुसार वाचायची शिष्याची पात्रता किंवा अधिकार नसेल तर ती केवळ एक कवायती कसरत ठरते.

गारुडी म्हणजे माकडवाला माकडाकडून खेळ करवून घेतो तशी - ‘नसता अधिकार। उपदेशासी बलात्कार। तरी ते केले चार। माकड आणि गारुडी।।’

या विवेचनावरून एक मुद्दा स्पष्ट होतो. पोपट, मैना यांनी वापरलेली भाषा हा केवळ उच्चार असतो, त्या उच्चाराचा अर्थ त्यांना ठाऊक नसतो. आपण उच्चारतो तो शब्द शिवी आहे की ओवी आहे हे त्यांना कळत नाही. त्यांना चांगले शब्द शिकवले तर ऐकणारे लोक त्यांचे कौतुक करतात. त्यांना अंगाखांद्यावर खेळवतात. ‘मधुरा उत्तरी। रावा खेळे उराउरी।’, तुकोबा.

पण खरे कौतुक त्यांना ज्या कोणी ते शब्द उच्चारायला शिकवले आहे त्यांचे करायला हवे. हा जो कोणी आहे त्याला तुकोबा ‘बोलविता धनी’ म्हणतात. ‘साळुंकी मंजूळ बोलतसे वाणी। बोलविता धनी वेगळाची।।’

पोपटाला शब्दाचा अर्थ माहीत नसतो त्याचप्रमाणे माकडालाही कृतीचा अर्थ माहीत नसतो. लक्षात घ्या, भाषेला अर्थ असतो तसा कृतीलाही अर्थ असतो. म्हणून तर भाषिक कृती (Linguistic Act) हा शब्दप्रयोग भाषातत्त्ववेक्त्यांनी केला आहे.

त्यातून असेच निष्पन्न होते, की ज्याप्रमाणे कृतीला हेतू असतो व कृतीचे परिणाम घडून येतात, त्याचप्रमाणे भाषेच्या प्रयोगालाही हेतू व परिणाम असतात. उलट बाजूने पाहायचे झाल्यास भाषेप्रमाणेच कृतीलाही अर्थ (Meaning) असतो.

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास माणसाला जिव्हा आणि हात ही दोन इंद्रिये अशी लाभली आहेत, की ज्यामुळे भाषा आणि कृती या दोन गोष्टी त्याला शक्य झाल्या आणि या दोन गोष्टींमुळे तो प्राणिसृष्टीपेक्षा वेगळा झाला. तो निसर्गाच्या सर्वात श्रेष्ठ असा आविष्कार ठरला.

अर्थात जीभ काय किंवा हात काय हे शरीराचे बाह्य अवयव आहेत. त्यांचा विकास इतर प्राण्यांमधील अवयवांपेक्षा अधिक चांगला झाला. पण मुद्दा फक्त अवयवांच्या रचनेपुरता मर्यादित नाही. या अवयवांचे नियंत्रण जेथून होते त्या मेंदूशी त्याचा संबंध पोहोचतो.

ज्याला आपण बुद्धी म्हणतो त्या घटिताचा संबंध मेंदूशी पोहोचतो. मेंदूमुळे विचार करता येतो. मेंदू हे माणसाच्या जाणिवेचे (Consciousness) केंद्र आहे. जीभ म्हणजे बोलण्याची यंत्रणा काय किंवा हात म्हणजे कर्माची यंत्रणा काय, त्याचे नियमन आणि नियंत्रण मेंदूमधील संबंधित केंद्रांकडूनच होत असते.

मेंदू हे अर्थातच पंचभौतिक शरीराचे एक तसेच इंद्रिय आहे. त्याच्या या भौतिक जडणघडणीचा अभ्यास ही अलीकडील काळातील गोष्ट आहे. त्या पूर्वीच्या काळात वापरण्यात येणारे शब्द म्हणजे मन, बुद्धी हे होते. जाणीव किंवा ‘कॉन्शसनेस’ हे काही एखादे इंद्रिय नव्हे पण त्याचा संबंध मनाशी लावण्यात येतो.

पाश्चात्त्य परंपरेच्या आधारे सांगायचे झाल्यास त्याची सुरुवात फ्रेंच तत्त्ववेत्ता रेने देकार्त (René Descartes १५९६-१६५०) याच्यापासून करावी लागते. देकार्तला आधुनिक तत्त्वज्ञानाचा जनक मानले जाते.

माणूस आणि एकूणच विश्व यांच्या संदर्भात देकार्तची भूमिका द्वैतवादी आहे. त्यांनी सरळ सरळ दोन पदार्थ मानले. एक जड किंवा भौतिक (Material) आणि दुसरा चेतन किंवा चैतन्यरूप (Spiritual). माणसाचे शरीर हा अशा प्रकारे जड पदार्थ आहे. जड पदार्थाचे गुण-वैशिष्ट्य म्हणजे तो जागा व्यापतो त्याला विस्तार (Extension) आहे.

चेतन पदार्थाचा गुणधर्म म्हणजे जाणीव. या पदार्थाला देकार्त ‘मन’ म्हणतो आणि जाणिवेला या मनाचा गुणधर्म मानतो. या टप्प्यावर आपण कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मुद्दा चर्चेत आणू शकतो.

देकार्त तत्त्ववेत्ता तर होताच शिवाय वैज्ञानिकही होता. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ त्याचा ज्येष्ठ समकालीन, तर न्यूटन उत्तरकालीन. लक्षात येते की काळ प्रबोधनाच्या कालखंडानंतर येऊ घातलेल्या वैज्ञानिक प्रगतीचा आणि मुख्य म्हणजे यंत्रयुगाचा होता.

माणसाची जाणीव हा घटक माणसाला प्राणिसृष्टीमध्ये वेगळा करतो. प्राण्यांमध्ये जाणीव नाही व याबाबतीत त्यांची तुलना यंत्रांशी करता येते, हे देकार्तचे म्हणणे.

खरे तर मानव हा सजीव आणि यंत्र पूर्णतः निर्जीव. मानवेतर प्राणी यंत्राप्रमाणे निर्जीव नसून सजीवांमध्ये मोडतात. इतकेच नव्हे तर मानव हाच (सजीव) प्राण्यांपासून उत्क्रांत झाला असल्याने डार्विनप्रणित उत्क्रांतीचा सिद्धांत सांगतो. देकार्तने भले प्राण्यांना यंत्राच्या कॅटॅगरीत खाली ढकलले असले तरीही ते माणसाला यंत्रापेक्षा नक्कीच जवळचे.

मग प्रश्न असाही विचारता येतो, की माणसापेक्षा मुळातच गुणतः भिन्न असलेल्या निर्जीव यंत्रात बुद्धिमत्ता, जाणीव इत्यादी गोष्टी निर्माण करण्यापेक्षा माणसाशी ज्याचे जवळचे नाते आहे आहे अशा प्राण्यांच्या बुद्धिमत्तेचा विकास करणे शक्य नाही काय?

प्रश्न फार अवघड नाही. उत्क्रांती प्रक्रियेत ज्या प्राण्याला माणसाचा लगतचा पूर्वज मानले जाते, त्या चिंपँझीच्या बाबतीत हे शक्य आहे का? चिंपँझीला प्रशिक्षित करायचे बरेच प्रयत्न झालेले आहेत व ते बऱ्यापैकी फलप्रदही ठरले आहेत. पण मुद्दा वेगळाच आहे.

मानव आणि चिंपँझी यांच्या मेंदूच्या रचनेचा व एकूण शरीररचनेचा अभ्यास जीन, जिनोम, डीएनए यांच्या संदर्भात केला, तर त्या दोघांमधील फरक अत्यंत कमी असल्याचे दिसून येते. पण म्हणजेच इतका अत्यल्प फरकसुद्धा विलक्षण निर्णायक ठरून मानवाने जी प्रगती केली ती उत्क्रांती प्रक्रियेत एक प्रकारची क्वांटम झेप म्हणायच्या पात्रतेची आहे.

चिंपँझीवरच प्रयोग करून वंशशास्त्रीय अभियांत्रिकीच्या (Genetic Engineering) माध्यमातून हा जनुकीय भेद कमी करत त्याला मानवाच्या पातळीवर का आणता येऊ नये? ही एक प्रकारची ‘एन्हान्समेंट’ची (Enhancement) प्रक्रिया होय.

घडीभर चिंपँझीला मानवप्राय करण्याची कल्पना बाजूला ठेवू. याच विज्ञानाच्या माध्यमातून माणसाच्याच बुद्धिमत्तेची एन्हान्समेंट -वृद्धी करायला काय हरकत आहे?

तसे पाहिले तर काही प्राण्यांना माणसाळवून त्यांचा वेगवेगळ्या कारणांसाठी उपयोग करून घ्यायला माणूस फार पूर्वीच शिकला. आता जैवतंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने या प्राण्यांना माणसाच्या पातळीवर आणायचा प्रकल्प हाती घेतला तर माणसाच्या बरोबरीने आलेले हे प्राणी आपल्याला मानवाचा स्पर्धक समजून त्याच्यावर उलटणार नाहीत हे कशावरून?

त्यावर एक उपाय म्हणजे प्राण्यांची अशा प्रकारची बौद्धिक बढती करत असताना; त्याच प्रकारे माणसाला तो आज आहे त्यापेक्षा अधिक सक्षम करायचे, त्याच तंत्राने, त्याच विज्ञानाने.

अर्थात येथेही एक अडचण येते. प्राण्यांनी एकदा माणसाची पातळी गाठली की ते माणसाप्रमाणेच विज्ञाननिर्मिती करू शकतील व मग माणसाच्या मदतीशिवाय, हस्तक्षेपाशिवाय पुढील प्रगती करू शकतील. या शर्यतीत माणूस नेहमीच वरचढ राहील, याची खात्री देता येत नाही.

अर्थात ही झाली एक तात्त्विक शक्यता, जिचा विज्ञानाने गंभीरपणाने विचार केलेला दिसत नाही.

विज्ञानाने विचार केला, नव्हे त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली ती माणसापेक्षा गुणात्मकपणे भिन्न असलेल्या निर्जीव, जाणीवरहित यंत्राच्या संदर्भात, यंत्रांना बुद्धिमान बनवण्याचा. यंत्राची ही बुद्धिमत्ता माणसाच्या (किंवा कदाचित तसेच प्रयोग केले असते तर प्राण्यांच्या) प्रमाणे जैविक, नैसर्गिक बुद्धिमत्ता नसून कृत्रिम असेल, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

अशा प्रकारच्या कृत्रिम -यांत्रिक बुद्धीच्या निर्मितीचे यशस्वी प्रयोग गेले कित्येक दिवस चालले आहेत. बुद्धिबळाच्या खेळात रशियन विश्वविजेत्या कास्पारोव्हला याच कृत्रिम बुद्धिमान यंत्राने हरवले तेव्हाच या प्रकारच्या बुद्धिमत्तेचा विकास होत राहणार आहे, हे सुज्ञांच्या लक्षात आले होते. या यंत्राना आपण संगणक (Computer) म्हणून ओळखतो त्याची मानवासारखी रचना केली की रोबो म्हणता येते.

त्या खेळाच्या वेळी हेही लक्षात आले की माणसाच्या नैसर्गिक बुद्धिमत्तेपेक्षा ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिक प्रभावी, अधिक कार्यक्षम आहे. आणि आज आहे त्यापेक्षा तिचा उत्तरोत्तर अधिक विकास होत जाणार आहे. पण दुसरीकडे ज्या मानवाची ही निर्मिती आहे त्याच्या स्वतःच्या बुद्धिमत्तेचा तेवढा विकास होणार नाही.

अर्थात तो या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग स्वतःसाठी करून घेईल, हे उघड आहे आणि त्या अर्थाने ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्याच्या स्वतःच्या म्हणजेच नैसर्गिक बुद्धिमत्तेचा विकास म्हणता येईल. बाह्य आविष्कार समजता येईल.

अशा प्रकारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा कितीही विकास होत गेला तरी तिच्यात जाणीव निर्माण होईल का? हा प्रश्न आहे.

सुरुवातीलाच उल्लेखलेल्या दोन घटकांच्या संदर्भात या मुद्द्याची चर्चा करू. भाषा आणि कृती. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने भाषेच्या इतक्या नवनव्या रचना, इतके नवेनवे आकृतिबंध तयार करता येतील, की जे माणसाने निर्माण करण्याची कल्पनाही निदान काळ काम वेगाच्या चौकटीने करता येणार नाही.

या बुद्धिमत्तेकडे व्याकरणाचे नियम, शब्दांचे अर्थ याचा डेटा अर्थातच भरपूर असणार त्यामुळे तिने लिहिलेले ‘पॅटर्न्स’ अर्थपूर्णही असणार. प्रश्न असा आहे की हा अर्थ ज्याला, मानवी भाषाव्यवहारात, ‘इन्टेन्शन’ म्हटले जाते तसा असणार की ते संगणकाने केलेले एक ‘कॉम्प्युटेशन’ (Computation) असणार? आणि एक लक्षात घ्यायला हवे की ‘इन्टेन्शन’साठी –हेत्वार्थासाठी -जाणिवेची गरज असते.

दुसरा मुद्दा कृतीचा. अशा प्रकारच्या बुद्धिमान यंत्राकडून मानव करतो अशा अनेक कृती मानवापेक्षा अधिक गतीने सफाईदारपणे होऊ शकतील. पण त्या, परत तोच मुद्दा, ‘इन्टेन्शनल’ (Intentional) असतील का? त्या ‘इन्टेन्शनल’ -हेतुगर्भ असतील तरच त्यासाठी त्यांच्या कर्त्याला जबाबदार धरता येते, त्यांचे नैतिक अनैतिक असे वर्णन करता येते.

त्यानुसार त्या कर्त्याची निंदा, स्तुती करता येते. आवश्यक असेल तर त्यांना त्यासाठी शिक्षा किंवा पुरस्कार देता येतात.

प्रश्न नैतिकही आहे.