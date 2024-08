साप्ताहिक

Industries in Kolhapur : उद्योजकांनी टाकला बदलाचा ‘गिअर’

Four New MIDC in Kolhapur : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाने डोणोली-आवळी (शाहूवाडी), कौलव (राधानगरी), आकिवाट-सैनिक टाकळी (शिरोळ), विकासवाडी (करवीर) या चार नव्या एमआयडीसी प्रस्तावित केल्या आहेत