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Premium|Phulkari Embroidery Punjab : पंजाबच्या फुलकारी कलेत दडलेली संस्कृती आणि स्त्रीभावविश्व

History and Origins of Phulkari : पंजाबची पारंपरिक फुलकारी कला ही केवळ भरतकाम नसून स्त्रियांच्या भावना, संस्कृती आणि लोकपरंपरांची जपणूक करणारी रंगीबेरंगी हस्तकला असून तिची ओळख जगभर पोहोचली आहे.
Phulkari Embroidery Punjab

Phulkari Embroidery Punjab

esakal

साप्ताहिक टीम
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वर्षा गजेंद्रगडकर

फुलकारीची वीण पंजाबी तरुण मुलींच्या आणि स्त्रियांच्या आयुष्यासोबत गुंफली गेलेली आहे. या कलाकार स्त्रियांचा आनंद, त्यांची दुःखं, त्यांची स्वप्नं, त्यांच्या आकांक्षा हे सगळं भरतकामाच्या कापडावर तेवढ्याच उत्कटतेनं उमटतं. ही हस्तकला आणि स्त्रियांची भावनिक अभिव्यक्ती यांच्या संयोगातून कितीतरी पंजाबी लोकगीतांचा जन्म झाला आहे.

पंजाबचा विशाल, सखल प्रदेश चविष्ट खाद्यसंस्कृतीसाठी नावाजलेला आहे, उत्फुल्ल नृत्य-गायनासाठी प्रसिद्ध आहे, तसाच तो पारंपरिक फुलकारी भरतकामासाठीही ओळखला जातो. बैसाखी असो, लोहरी असो, गुरुपूरब असो किंवा जन्माष्टमी असो, गिड्डी आणि भांगडा नृत्याबरोबरच फुलकारीची उपस्थिती असतेच. ती उपस्थिती स्त्रियांनी परिधान केलेल्या शाली किंवा दुपट्ट्यांतून व पारंपरिक लोकगीतातूनही दिसते. मुळात, पंजाबची सुपीक जमीन म्हणजे तिथल्या मैलोन्‌मैल पसरलेल्या कंच हिरव्या आणि सोनेरी पिवळ्या शेतांचं चित्र असलेला कॅनव्हास आहे. याच देखण्या प्रदेशाच्या चिरंतन सौंदर्याचा पुनर्प्रत्यय पंजाबी स्त्रियांनी एकेक रंगीत धागा विणत फुलकारीमधून दिला आहे.

नाव सूचित करतं, तसं फुलकारी म्हणजे हातानं केलं जाणारं फुलांचं भरतकाम. सहज उठून दिसणारं, लखलखीत रंग आणि दाट विणलेल्या धाग्यांचं भरतकाम हे फुलकारीचं वैशिष्ट्य आहे. या भरतकामात फुलं व पानं तर विणली जातातच, पण अनेक भौमितीय आकारही विणतात. पारंपरिक फुलकारी वर्क शाली आणि दुपट्ट्यांवर केलं जायचं. आता ते साड्यांवर, पंजाबी ड्रेसेसवर, मोजड्यांवर आणि घरसजावटीच्या अनेकानेक वस्तूंवरसुद्धा केलं जातं.

Phulkari Embroidery Punjab
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