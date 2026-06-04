Premium|Phulkari Embroidery Punjab : पंजाबच्या फुलकारी कलेत दडलेली संस्कृती आणि स्त्रीभावविश्व

वर्षा गजेंद्रगडकर फुलकारीची वीण पंजाबी तरुण मुलींच्या आणि स्त्रियांच्या आयुष्यासोबत गुंफली गेलेली आहे. या कलाकार स्त्रियांचा आनंद, त्यांची दुःखं, त्यांची स्वप्नं, त्यांच्या आकांक्षा हे सगळं भरतकामाच्या कापडावर तेवढ्याच उत्कटतेनं उमटतं. ही हस्तकला आणि स्त्रियांची भावनिक अभिव्यक्ती यांच्या संयोगातून कितीतरी पंजाबी लोकगीतांचा जन्म झाला आहे.पंजाबचा विशाल, सखल प्रदेश चविष्ट खाद्यसंस्कृतीसाठी नावाजलेला आहे, उत्फुल्ल नृत्य-गायनासाठी प्रसिद्ध आहे, तसाच तो पारंपरिक फुलकारी भरतकामासाठीही ओळखला जातो. बैसाखी असो, लोहरी असो, गुरुपूरब असो किंवा जन्माष्टमी असो, गिड्डी आणि भांगडा नृत्याबरोबरच फुलकारीची उपस्थिती असतेच. ती उपस्थिती स्त्रियांनी परिधान केलेल्या शाली किंवा दुपट्ट्यांतून व पारंपरिक लोकगीतातूनही दिसते. मुळात, पंजाबची सुपीक जमीन म्हणजे तिथल्या मैलोन्मैल पसरलेल्या कंच हिरव्या आणि सोनेरी पिवळ्या शेतांचं चित्र असलेला कॅनव्हास आहे. याच देखण्या प्रदेशाच्या चिरंतन सौंदर्याचा पुनर्प्रत्यय पंजाबी स्त्रियांनी एकेक रंगीत धागा विणत फुलकारीमधून दिला आहे. नाव सूचित करतं, तसं फुलकारी म्हणजे हातानं केलं जाणारं फुलांचं भरतकाम. सहज उठून दिसणारं, लखलखीत रंग आणि दाट विणलेल्या धाग्यांचं भरतकाम हे फुलकारीचं वैशिष्ट्य आहे. या भरतकामात फुलं व पानं तर विणली जातातच, पण अनेक भौमितीय आकारही विणतात. पारंपरिक फुलकारी वर्क शाली आणि दुपट्ट्यांवर केलं जायचं. आता ते साड्यांवर, पंजाबी ड्रेसेसवर, मोजड्यांवर आणि घरसजावटीच्या अनेकानेक वस्तूंवरसुद्धा केलं जातं. .Premium|Operation Sindoor 2025 : ऑपरेशन सिंदूर माध्यमे आणि माहितीची लढाई .पंजाबची संपूर्ण वस्त्रपरंपरा फुलकारीभोवती विणली गेली आहे. मात्र, फुलकारी हे फक्त वस्त्र नाही, तर पंजाबच्या वैविध्यपूर्ण भरतकाम परंपरेला सामावणारी संज्ञा आहे. या कलेच्या उगमाबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते, ही कला वैदिक काळापासून अस्तित्वात आहे. काहीजण म्हणतात, मध्य आशियातून आलेल्या भटक्या गुजर समुदायानं ही कला भारतात आणली. इतर काहींच्या मते, तिची ओळख पर्शियातून आलेल्या प्रवाशांनी प्रथम काश्मीरमध्ये करून दिली. गुलकारी (गुल म्हणजे फूल, त्यामुळे गुलकारी म्हणजे फुलकारीच!) नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या इराणी हस्तकलेशी तिचं नातं जोडलं जातं. पण काश्मिरी भरतकाम पंजाब-हरयाणा शैलीपेक्षा खूपच वेगळं आहे.विख्यात पंजाबी सूफी कवी वारिस शाह यांच्या हीर-रांझाच्या प्रेमकथेतही फुलकारीचा उल्लेख आहे. गुरु ग्रंथसाहिब या शिखांच्या धर्मग्रंथात आणि पंजाबी लोकसाहित्यातही फुलकारीचे अनेक संदर्भ विखुरले आहेत. मात्र, सध्याचं फुलकारी वर्क पंधराव्या शतकात महाराजा रणजितसिंहांच्या कारकिर्दीतल्या भरतकाम कलेच्या उत्क्रांतीतून विकसित झाल्याचं मानलं जातं. आग्नेय पंजाबमध्ये शेती करणारा जाट समुदाय जगभरात जिथे जिथे गेला, तिथे फुलकारीची ओळख या समाजाने करून दिली, असं म्हटलं जातं. ही हस्तकला प्रामुख्यानं स्त्रियांकडून पिढ्यान्पिढ्या संक्रमित होत आली आहे. दैनंदिन वापराच्या वस्त्रांवर तर ती दिसतेच, पण जन्म, लग्न आणि इतर उत्सवांमध्येही तिचा विशेष वापर दिसतो. पारंपरिकदृष्ट्या, फुलकारी हे सौभाग्याचं प्रतीक मानलं जातं. मुलीच्या जन्मानंतर आई आणि आजीनं विणलेल्या शाली मुलीच्या लग्नात तिला भेट देण्याची प्रथा पंजाबात आजही दिसून येते. म्हणूनच फुलकारी पंजाबची सांस्कृतिक निर्मिती आहे, इथल्या सांस्कृतिक वारशाचा तो एक अतूट भाग आहे, असं म्हणायला वाव आहे.भारत स्वतंत्र होताना झालेल्या रक्तरंजित फाळणीत त्यावेळचा पंजाब प्रांत त्यात पुरता भरडून निघाला होता. तिथल्या नागरिकांना अनन्वित अत्याचार, कत्तली, स्थलांतर आणि ताटातुटीला तर तोंड द्यावं लागलंच; पण या प्रदेशातल्या व्यापारालाही फाळणीची झळ बसली. फुलकारीचा कच्चा माल पुरवणारे व्यापारी मार्ग बंद झाल्यामुळे काही काळ ही कला खुंटून गेली होती. मुख्य म्हणजे, वर्षानुवर्षं फुलकारी भरतकाम करणाऱ्या पंजाबी स्त्रियांची अवस्था फाळणीच्या धक्क्यानं इतकी वाईट झाली होती, की त्यांच्या हातून फुलकारीचा धागा निसटलाच होता. पण हा स्वल्पविराम होता. त्यांच्या रक्तातून पिढ्यान्पिढ्या वाहत आलेला वारसा त्यांना स्वस्थ बसू देणार नव्हता. या स्त्रियांनी आणि त्यांच्या हस्तकलेनं थोड्या खंडानंतर पुन्हा उचल खाल्ली आणि या स्त्रियांच्या कथा पुन्हा एकदा फुलकारीमध्ये उमटायला लागल्या. पंजाबचा समृद्ध इतिहास आणि भूतकाळाच्या सुखद आठवणींच्या अभिव्यक्तीसाठी फुलकारीनं या स्त्रियांना पुन्हा एकदा रंगीत अवकाश खुलं करून दिलं..फुलकारी भरतकाम उठून दिसतं ते त्यातल्या गडद रंगसंगतीमुळे. पिवळा, लाल, केशरी, मोरपंखी, निळा आणि पांढरा या छटा भरतकामात अधिक वापरल्या जातात. ज्यावर भरतकाम करायचं, त्या वस्त्राचे धागे मोजून भरतकाम केलं जातं. त्यामुळे फुलं आणि पानंसुद्धा फुलकारीमध्ये भौमितीय आकारात उमटतात. लाटणं, काकडी आणि चंद्र ही पारंपरिक फुलकारी भरतकामातली अधिक वापरली जाणारी प्रतिकं आहेत. हे भरतकाम अशा पद्धतीनं केलं जातं, की मधल्या रिकाम्या जागाही प्रतिकांचं स्वरूप घेतात किंवा भौमितीय आकृत्यांच्या बाह्य रेषा म्हणून या जागा उठून दिसतात. फुलकारी भरतकाम करण्यासाठी रेशमाचा धागा वापरला जातो. त्याला ‘पाट’ म्हणतात. पूर्वी घरी हातमागावर सूत कातून स्थानिक विणकरांनी विणलेल्या खादीच्या जाडसर कापडावर फुलकारी वर्क केलं जायचं. हे कापड टिकाऊ, दणकट, स्वस्त तर असायचंच, पण थंडीच्या दिवसांत छान ऊब द्यायचं. शिवाय कापडाचे धागे मोजून, रफुकामाप्रमाणे धावदोऱ्याचे टाके घालताना हे जाडसर कापड अधिक सोयीचं ठरायचं. शिवाय कापड जाड असल्यामुळे रिंग न लावता आणि धागे ओढले न जाता उत्तम प्रकारे भरतकाम करता यायचं. आता शिफॉन आणि कोटा कापडावरसुद्धा फुलकारी काम केलं जातं.कापडाच्या उलट्या बाजूनं उभ्या, आडव्या आणि तिरक्या रेषेत धावदोऱ्याचे टाके घालून फुलकारी केलं जातं. पारंपरिक पद्धतीत, कुठलंही डिझाईन आधी हातानं काढून किंवा ट्रेस करून घेतलं जात नाही. भरतकाम थेट कापडावर केलं जातं. पंजाबी स्त्रियांच्या दृष्टीत ही कला किती अचूक बसलेली असेल, याची यावरून कल्पना येते. टाका जितका नाजूक, तितका फुलकारीचा दर्जा उत्तम मानला जातो. रंग आणि प्रतिकं यांचं आपापलं असं महत्त्व असतं. लाल रंग सहसा वधूच्या वस्त्रांसाठी वापरला जातो, तर निळा आणि काळा हे दैनंदिन वापराचे रंग आहेत.फुलकारी भरतकामाच्या ५२ प्रकारांची नोंद आजपर्यंत झाली आहे. त्यापैकी बाघ आणि दर्शन द्वार हे प्रकार अधिक लोकप्रिय आहेत. बाघ प्रकारच्या भरतकामात संपूर्ण कापडावर भरतकाम केलं जातं. दर्शन द्वार म्हणजे दाराला लावण्याचं तोरण असतं. गुरुद्वारांमध्ये ते अर्पण केलं जातं. नुसत्या फुलकारी प्रकारात डिझाईन विरळ असतं. त्यातून पार्श्वभूमीचं कापड बऱ्यापैकी उठून दिसतं. चोपे म्हणजे लाल रंगाचं फुलकारी वर्क! आजी लग्नात आपल्या नातीला या प्रकारचं भरतकाम केलेला दुपट्टा किंवा शाल देते. चंबा प्रकारात नागमोडी वेली, सुबक पानं आणि फुलं असतात. सईंची प्रकारात लाल कापडावर मानवी आकृत्या, गावातली दैनंदिन दृश्यं, वेगवेगळे प्राणी अशी प्रतिकं दिसतात. पंजाबात ज्या तिळाची मैलोन्मैल पसरलेली शेती आहे, ते तीळ आणि तिळाची फुलं तिल पत्र या प्रकारात वस्त्रावर लांब अंतरावर विखरून विणलेले असतात. निलक प्रकारात काळ्या किंवा काळपट निळ्या कापडावर पिवळ्या आणि लाल रेशमानं भरतकाम केलं जातं. ही शाल फारच सुंदर दिसते आणि बव्हंशी शेतकरी स्त्रिया ती वापरतात..Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .प्रकार कुठलाही असो, फुलकारीची वीण पंजाबी तरुण मुलींच्या आणि स्त्रियांच्या आयुष्यासोबत गुंफली गेलेली आहे. या कलाकार स्त्रियांचा आनंद, त्यांची दुःखं, त्यांची स्वप्नं, त्यांच्या आकांक्षा हे सगळं भरतकामाच्या कापडावर तेवढ्याच उत्कटतेनं उमटतं. ही हस्तकला आणि स्त्रियांची भावनिक अभिव्यक्ती यांच्या संयोगातून कितीतरी पंजाबी लोकगीतांचा जन्म झाला आहे. यापैकी अनेक गीतं गिड्डा आणि भांगडा या तिथल्या पारंपरिक नृत्यांचा भाग झाली आहेत.पंजाबच्या संस्कृतीचा अविभाज्य घटक असणारी फुलकारी कला तिच्या सौंदर्यामुळे जगभरात लोकप्रिय झाली आहे. २०११मध्ये तिला भौगोलिक मानांकनही मिळालं आहे. पण वाढत्या मागणीमुळे गेल्या दशकभरात तिचं फार वेगानं आणि मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिकीकरण झालं आहे. अर्थातच या व्यावसायिकीकरणाबरोबरच मुळात लोककला असलेल्या या भरतकामाच्या केंद्रस्थानी पूर्वी ज्या साध्या, स्थानिक पद्धती होत्या, त्यांचा टप्प्याटप्प्यानं ऱ्हास होत गेला.या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये अलीकडच्या काळात फुलकारी कला आणि ती सांभाळणाऱ्या कलाकार स्त्रियांविषयी अनेक अभ्यास झाले आहेत. अभ्यासकांनी केलेल्या नोंदींनुसार, ग्राहकांच्या थेट संपर्कात असलेले दुकानदार आता निर्णायक भूमिकेत आहेत. प्रत्यक्ष कारागिरी करणाऱ्या स्त्रियांच्या मताला, त्यांच्या भावनांना आता या व्यावसायिक कलेमध्ये स्थान नाही. नव्या व्यवस्थेत त्यांना भरतकामाच्या डिझाईन्सची ट्रेसिंग्ज दिली जातात. स्वतःची प्रतिभा किंवा कल्पनाशक्ती न वापरता, दिलेल्या डिझाईननुसार फक्त टाके घालण्याचं काम त्यांनी करायचं. यामुळे स्वतःला सर्जनशीलरितीनं व्यक्त करणाऱ्या या स्त्रियांच्या अवकाशाचा संकोच होत गेला आहे. पूर्वी स्त्रिया भरतकाम करायच्या ते मुक्त मनानं. या कलेद्वारे त्या आपल्या जीवनकहाण्या सांगायच्या. पण आता व्यावसायिकीकरणाच्या लाटेत आपल्या इच्छेनुसार निर्मिती करण्याचं या कलाकारांचं स्वातंत्र्य संपत चाललं आहे. शिवाय अनेक ठिकाणी भरतकामाची मशिन्स आली आहेत. यामुळे तर पारंपरिक फुलकारी काम करणाऱ्या स्त्रियांची भूमिका हळूहळू पूर्णतः संपू शकते. विसाव्या शतकापासून या कलेच्या पुनरुज्जीवनासाठी जे प्रयत्न झाले, त्यात वारशानं चालत आलेल्या या हस्तकलेत मोठे बदल झाले. आधी जी कला सांस्कृतिक निर्मिती म्हणून एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होत होती, तिला बाजारपेठेच्या मागणीनुसार वळवण्याची मानसिकता नव्या काळात प्रबळ झाली. एकेकाळी फुलकारी हे प्रेम, जिव्हाळा आणि सौभाग्याचं प्रतीक होतं; आता ते केवळ उपजीविकेचं साधन म्हणून गणलं जातं आहे..परंपरेचं आणि सांस्कृतिक वारशाचं जतन व संवर्धन आणि व्यावसायिक साधनांद्वारे कलेचं पुनरुज्जीवन यातला संघर्ष नवा नाही. व्यावसायिकीकरणाकडे असलेला कल कायमच परंपरा आणि संस्कृतीला मूठमाती देतो. फुलकारीच्या बाबतीत हेच प्रत्ययाला येतं. आज फुलकारी हा स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा महत्त्वाचा मार्ग असला, तरी पंजाबी स्त्रियांनी त्यासाठी मोठ्या सांस्कृतिक ऱ्हासाची किंमत मोजली आहे, हे विसरून चालणार नाही. कित्येक शतकांपासून फुलकारीच्या निर्मितीमध्ये स्त्रियांची भूमिका केंद्रस्थानी राहिली आहे. फुलकारी ही फक्त एक परंपरा नाही, तर स्त्रियांचं कसब, त्यांची निरीक्षणशक्ती आणि त्यांचे अनुभव प्रकट करणारी ही जिवंत प्रक्रिया आहे. म्हणून या हस्तकलेला उठाव देण्याचे प्रयत्न या स्त्रियांना अग्रभागी ठेवूनच व्हायला हवेत. कुठल्याही सांस्कृतिक निर्मितीचं प्रभावी पुनरुज्जीवन करायचं असेल, तर त्याचे मूर्त आणि अमूर्त असे दोन्ही पैलू विचारात घेणं आवश्यक असतं. फुलकारीच्या व्यावसायिकीकरणानं या हस्तकलेचं सांस्कृतिक महत्त्व कमी झालं आहे. एकेकाळी पंजाबची अस्मिता आणि वारसा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रतिकाचं रूपांतर कारखान्यात मोठ्या संख्येनं तयार होणाऱ्या उपभोग्य वस्तूमध्ये केलं आहे. अशा परिस्थितीत नव्या पिढीतल्या पंजाबी मुलींनाही ही कला पुढे नेण्यात रस नाही. शिवाय त्यांच्यापुढे आता इतर संधींची दारं खुली आहेत. त्यामुळे शिकून नोकरी-व्यवसायाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी त्या उत्सुक आहेत.हे सगळं चित्र बघता पारंपरिक फुलकारी हस्तकलेचं भविष्य काय असेल, हा प्रश्न कुठल्याही संवेदनशील व्यक्तीला अस्वस्थ करणारा आहे. विवेकशील परिवर्तनाचा मार्ग अवलंबला नाही आणि या कलाकार स्त्रियांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक हक्कांना मान्यता दिली नाही, तर फुलकारी हे मुळांपासून तुटलेलं परंपरेचं केवळ पोकळ प्रतीक उरेल!वर्षा गजेंद्रगडकर पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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