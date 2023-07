डॉ. सदानंद मोरे

बुद्धी हे जणू काही हात, डोळे, कान यांच्यासारखेच एक इंद्रिय आहे असे गृहित धरून चर्चा केली तर काय निष्पन्न होईल? बुद्धीची क्षमता वाढवणारी, तिला तिच्या कार्यात काळ-काम-वेगाच्या संदर्भात मदत करणारी अशी काही एक यांत्रिक तजवीज करता येईल काय? उपकरणे विकसित करता येतील का? विज्ञानतंत्रज्ञानाचा येथवरचा प्रवास पाहिला तर असा प्रश्न पडायला हरकत असायचे काहीच कारण नव्हते.

ते पडलेही आठवण थोडी धूसरच आहे. साधारण ३०-३५ वर्षांपूर्वी मी आणि माझे स्नेही प्रा. यशवंत सुमंत यांना आपण पारंपरिक धृपद गायनाची रीतसर तालीम घ्यावी असे वाटले. सुदैवाने तेव्हा डागर घराण्याचे उस्ताद सईदुद्दिन डागर साहेब पुण्यात स्थानिक होऊन धृपदगायकी शिकवीत असत. आम्ही दोघे त्यांच्याकडे जाऊ लागलो.

गुरुजींचे वर्ग तसे खूप अनौपचारिक पद्धतीने चालत. ज्याला शिकवणे म्हणतो त्याच्या खूप पलीकडे जाऊन गुरुजी गप्पागोष्टी करीत. अर्थातच गाण्याच्या. त्यातून संगीताबद्दलच्या खूप गोष्टी सहजगत्या समजून येत. एकदा गुरुजींनी प्रचलित वगैरे नसलेले एक वेगळेच धृपद गायले.

अस्ताई गाऊन झाल्यावर गुरुजी थांबले आणि म्हणाले, (आमचा संवाद हिंदी भाषेतून चालायचा) ‘याचा अंतरा मी नाही गाऊ शकत.’ आम्हा सर्वच विद्यार्थ्यांना आश्चर्य वाटले व आम्ही ‘असे का?’ हा प्रश्न विचारला.

गुरुजींचे उत्तर सरळ होते. कारण शिकवला गेला नाही. गुरुजींच्या डागर घराण्यात एकोणीस पिढ्यांची परंपरा होती. आपली विद्या ही उस्ताद मंडळी पुढील पिढीत ‘सीना-ब-सीना’ तालीम देऊन संक्रमित करीत. जे धृपद गुरुजींनी गायले त्याची अस्ताई त्यांना त्यांच्या अगोदरच्या पिढीतील उस्तादांनी शिकवली होती. काही कारणाने अंतरा शिकवायचा राहून गेला होता.

नव्या पद्धतीने विचार करणाऱ्या आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना असे वाटणे स्वाभाविकच होते, की मग गुरुजींनी किंवा त्यांच्या गुरुबंधूंनी अंतरा बांधण्याचा प्रयत्न स्वतःच करायला हवा होता. तुम्ही तसे का केले नाही, असा प्रश्न विचारणे औचित्याला धरून नव्हतेच. पारंपरिक घराणेदार गायकीत असे काही प्रयोग करणे अपेक्षित नव्हतेच.

या आठवणीचा येथे काय संबंध असे कोणालाही वाटेल. संबंध आहे मुद्दा स्पष्ट करण्याशी.

आपण कृत्रिम बुद्धी तथा आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सची (AI) चर्चा करीत आहोत. माणसाच्या मेंदूमध्ये अधिक गतीने विचार करीत, उपलब्ध विदाचे (Data) असंख्य रचनाबंध (Patterns) रचित कृत्रिम बुद्धी मानवी बुद्धिपेक्षा अफाट क्षमतेने मानवाच्या पुढे जाऊ शकते. माणसाने ज्यांची कल्पनाही केली नसेल किंवा जी करायला त्याला खूप कालावधी लागला असता अशा गोष्टी ती अल्पावधीत, अतिशयोक्तीने सांगायचे झाल्यास चुटकीसरशी करू शकते.

धृपदसंगीताची पद्धती, विदात्मक माहिती अशा कृत्रिम बुद्धीच्या संगणकसदृश्य यंत्राला गुरुजींनी गायलेल्या अस्ताईसह पुरवली तर ते त्या रागातील त्या अस्ताईशी सुसंगत अंतऱ्याची निर्मिती करू शकेल, हा मुद्दा होता.

या प्रकाराकडे आणखी एका कोनातून पाहायची गरज आहे.

भांडवलशाही उत्पादन व्यवस्था योग्य का नाही यासंबंधीचे मार्क्सचे विश्लेषण व विवेचन खूपच प्रभावी ठरले. त्यातून प्रेरणा घेऊन काही राष्ट्रांनी समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार केला, हे आपण जाणतो. मार्क्सच्या भांडवलशाहीवरील आक्षेप कोणता? असे कोणी विचारले तर, भांडवलशाहीत श्रमिकांचे होणारे शोषण असेच उत्तर मिळण्याची शक्यता अधिक. आणि हे उत्तर योग्यही आहे. तथापि, मार्क्सचा पिंड तत्त्वचिंतकाचा असल्यामुळे तो शोषणाचा विचार केवळ ‘आर्थिक शोषण’ एवढ्यापुरता मर्यादित ठेवीत नाही.

या संदर्भात मार्क्सने त्याच्या पूर्ववयात मांडलेली परात्मभाव किंवा दुरीकरण, दुरावा (Alienation) ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यानुसार भांडवलशाही व्यवस्थेत व्यक्ती समाजापासून, निसर्गापासून आणि स्वतःपासूनही परात्म होते, तुटते, अलग होते. त्याने स्वतःच निर्माण केलेली वस्तू त्याची राहत नाही, ती दुसऱ्याची होते. इतकेच नव्हे तर ती त्याच्यावरच सत्ता गाजवू लागते. ही सारी नैसर्गिक संबंधांची उलटापालट आहे. क्रांतीच्या माध्यमातून प्रचलित भांडवली व्यवस्था उलथून टाकून, खासगी मालमत्तेचा हक्क खालसा करून नवी समाजसत्तावादी व्यवस्था अस्तित्वात आणली की मानवाचे शोषण व परात्मभावही संपुष्टात येतील.

मार्क्स हे विचार मांडीत होता ते अर्थातच औद्योगिक क्रांतीमुळे झपाट्याने विकसित होत असलेल्या भांडवलशाहीच्या काळात, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. मुद्दा हा आहे, की विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे होत असलेल्या यांत्रिकीकरणाला मार्क्सचा विरोध नव्हता. यंत्र हे स्वतः काहीच करीत नसते. ते एक तटस्थ (Neutral) साधन आहे. त्याची मालकी कोणाकडे आहे? हा प्रश्न असतो. भांडवलशाहीत ती भांडवलदार व्यक्तींकडे असते.

जे त्याचा उपयोग स्वतःच्या स्वार्थासाठी, म्हणजे नफ्यासाठी, करतात. या उलट समाजवादी व्यवस्थेत ती एकूणच समाजाची असते व त्यामुळे यंत्रांचा उपयोग विशिष्ट व्यक्तीच्या किंवा या व्यक्तींच्या वर्गाच्या हितासाठी केला जाण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही. तो सर्वांसाठीच केला जाणार.

या सर्व चर्चेत मार्क्स यांत्रिक उत्पादन साधनांना दोष देत नाही. नैतिकदृष्ट्याही निर्जिवांना जबाबदार धरता येत नाही. शोषण असो वा परात्मता, जबाबदार मानवी व्यक्तीच; खरे तर या व्यक्तींची वर्गरचना, जिचा संबंध मालकीहक्काशी, स्वामित्वाशी पोहोचतो.

औद्योगिक क्रांती ऐन भरात असताना केवळ व्यवस्थेला बोल लावण्याऐवजी ती ज्यावर आधारित आहे त्या यंत्रांवरच आक्षेप घेऊन साध्या सरळ निसर्गावलंबी निरागस जीवनाचा पुरस्कार करणारे रोमँटिक कवी युरोपात होऊन गेले. थोरो, टॉलस्टॉय असे विचारवंतही याच प्रकारची मांडणी करीत होते. त्यांचे अनुसरण करणाऱ्या महात्मा गांधींनीही यंत्रांवरील अतिरिक्त अवलंबित्व कसे घातक आहे, हे सांगायचा प्रयत्न केला.

त्याचबरोबर मुळात यंत्रांच्या आधारे उत्पादन वाढवावे असे माणसालाच का वाटावे, या मूलभूत प्रश्नालाही त्यांनी हात घातला. त्यांच्या असे लक्षात आले, की या सर्व प्रकारचे मूळ आधुनिक अर्थशास्त्रात आहे. हे अर्थशास्त्र भांडवली असल्याची टीका मार्क्सनेही केली होती; पण भांडवली अर्थशास्त्र काय किंवा समाजवादी अर्थशास्त्र काय, मानवाच्या गरजा अनंत असतात, त्यासाठी उत्पादनही अनंतच व्हायला हवे, हे गृहीत दोघांनाही साधारण मान्य आहे. या गरजांमधील आवश्यक गरजा कोणत्या, चैनीच्या कोणत्या याची चिकित्सा ते करीत नाहीत.

एकदा अनंत गरजा, अनंत उत्पादने हे सूत्र पक्के झाले की यंत्राला पर्याय उरत नाही. एवढे उत्पादन आणि इतकी उत्पादने करायची झाल्यास त्यासाठी यंत्राचा उपयोग करणे अपरिहार्य ठरते.गांधीजी प्रभृती विचारवंतांनी मुळात या इतक्या गरजांवरच आक्षेप घेतला. अर्थात त्यांची मानवकल्पनाच वेगळी असल्यामुळे ते असे करू शकले, हा भाग वेगळा. त्याची चर्चा येथे करण्याचे कारण नाही.

मानवाचे हे यंत्रावलंबित्व कसे वाढत गेले, याकडे वळायला हवे. पहिल्यांदा समोर येतो तो कापडाचा म्हणजे वस्त्रनिर्मितीचा उद्योग. पूर्वी हातमागावर कापड विणले जायचे. ‘हातमाग’ या शब्दातच त्या साधनाच्या मर्यादा स्पष्ट दिसतात. हाताने चालवायचा माग. म्हणजेच माणसाच्या हातांच्या मर्यादा उत्पादनाचा काळ-काम-वेग ठरवतात.

हातमागाची जागा यंत्रमागाने घेतली तेव्हा काळ-काम-वेगाच्या मर्यादा ओलांडता येऊ लागल्या. उदाहरणार्थ, शंभर माणसे हातमागांवर जेवढे कापड जितक्या वेळात विणायचे तितके कापड यंत्रावर विणायला आता दहा माणसेही पुरेशी ठरतात. शिवाय उत्पादनाला लागणारा वेळ कमी होतो ते वेगळेच.

थोडक्यात काय, की विज्ञान-तंत्रज्ञानाधिष्ठित औद्योगिक क्रांतीमुळे पूर्वी हातांकडून होणारी कामे आता यंत्रे करू लागली. मानवाला करावे लागणारे श्रम कमी झाले. ही झाली त्याची सकारात्मक बाजू. पण बेरोजगारी वाढणे, उत्पादन प्रक्रियेतील मानवाचे स्थान व प्रतिष्ठा कमी होणे ही नकारात्मक बाजू.

सांगायला हरकत नसावी, की मानवाच्या उत्क्रांती प्रक्रियेत ‘हात’ या इंद्रियाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मानवाला हातांच्या साहाय्याने काही गोष्टी करता येऊ लागल्या, की ज्यामुळे तो इतर प्राण्यांपेक्षा श्रेष्ठ ठरला; इतकेच काय पण त्यांच्यावर नियंत्रणसुद्धा मिळवू शकला. वाघ-सिंहांसारख्या हिंस्र प्राण्यांशी समोरासमोर लढणे त्याला शक्यच नव्हते, त्यात त्याचा पराभव ठरलेला होता; पण हाताच्या साहाय्याने तो या हिंस्र प्राण्यांच्या रोखाने भाला फेकून त्यांना घायाळ व गारद करू लागला. या उलट माणसाच्या जवळ येऊन वाघ, सिंह त्याला प्रत्यक्ष भिडले तरच ते त्याचा समाचार घेऊ शकतात.

प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता इमॅन्युएल कांट (Immanuel Kant) त्याच्या ज्ञानमीमांसेसाठी (Epistemology) प्रसिद्ध आहेच; पण त्याचे काही विचार, ज्याला तात्त्विक मानवशास्त्र म्हणतो त्याच्याशी निगडित आहेत. या क्षेत्रात त्याने हातांचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे. अर्थात यासाठी कांटच हवा असे नाही.

हा मानवमात्राच्या अनुभवाचाच विषय आहे. मुद्दा असा आहे की बरछी, भाला, बूमरँग ही जी आयुधे आहेत त्यांचा उपयोग हातांच्याच मार्फत केला जातो. त्यामुळे एका परीने त्यांना विस्तारित हात, अॅम्प्लिफाईड हॅण्ड, असे म्हणायला हरकत नाही. या गोष्टींना आपण उपकरण म्हणतो, यंत्र नाही कारण त्यांच्यात उपयोगासाठी लागणारी ऊर्जा माणसाचीच, त्याच्या शरीरातीलच, असते.

यंत्र तेव्हाच म्हणता येईल जेव्हा त्याचा उपयोग करण्यासाठी लागणारा ऊर्जास्रोत माणसाचे शरीर नसून बाहेरील (जसे वाफ, वीज, पेट्रोल, अणू) असतो. पण ही यंत्रे चालवणारे मानवी इंद्रिय म्हणजे हात असले तरी त्यांना आता ‘एक्सटेन्डेड’ हात नाही म्हणता यायचे. हाताने फक्त कळ दाबायची! याचा अर्थ काय होतो? ऊर्जास्रोत बाह्य असला, की त्या यंत्राचे मानवाच्या हातावरील अवलंबित्व कमी होते. कळच दाबायची म्हटले तरी ती पायाच्या अंगठ्यानेही दाबता येईल. हाताची चर्चा हे उदाहरण होते.

पायाचेही उदाहरण घेता येईल. मानव दोन पायांवर ताठ उभा राहून चालणारा प्राणी (Homo erectus) आहे. पाय चालण्याचे इंद्रिय. पण सायकल नावाच्या उपकरणात सायकलच्या पॅडलवर जोर देत ते फिरवायचे काम पाय करतात. या अर्थाने सायकलला ‘विस्तारित पाय’ म्हणता येईल. पण कारला तसे नाही म्हणता येणार. मुद्दा नामकरणाचा नाही. जसजसा यंत्राचा विकास होतो तसतसे त्या यंत्राशी संबंधित इंद्रियाचे काम (किंवा श्रम) कमी होते आणि म्हणून आपल्याला ते हवेसे वाटते. शिवाय काळ-काम-वेगाचा मुद्दा आहेच. हा विचार आणखी पुढे नेऊन डोळ्यांना लागू केला तर डोळ्यांची शक्ती, आवाका वाढवणारी दूरदर्शक दुर्बीण, सूक्ष्मदर्शक ही उपकरणे आठवतात.

ध्वनीचा विचार केला तर ध्वनिक्षेपक, ध्वनिमुद्रक (तबकडीपासून सीडी, पेनड्राइव्हपर्यंत) लक्ष वेधून घेतात. या संदर्भात परात्मतेचा, आपली निर्मिती आपल्याच हातून निसटून तिने आमच्यावर कुरघोडी करायचा प्रश्न उपस्थित झाला होता का? निदान ध्वनीच्या संदर्भात झाला होता. भारतात ध्वनिमुद्रण करायच्या तबकड्या (व फोनो) आल्यावर पारंपरिक गवयांपैकी अल्लादिया खाँसाहेबांसारख्या मंडळींनी आपले गाणे रेकॉर्ड करायला नकार दिला. केसरबाई केरकरांचा, निदान सुरूवातीला तरी, हाच पवित्रा असावा.

त्यांनी असे का केले असावे? अनेक कारणे सांगता येतील. पण त्यात या मंडळींना वाटणारी परात्मतेची शंकाही असणार. तुमचे गाणे एकदा रेकॉर्ड होऊन तबकड्यांच्या माध्यमातून बाहेर गेले की ते तुमच्यापासून अलगच नव्हे तर स्वायत्त होते; त्यावर तुमचा ताबा राहात नाही; त्याचा मानवी चेहरा हरवतो. मग एखादा चाणाक्ष विद्यार्थी तुमच्याकडे येऊन तुमचा गंडा बांधून सीना-ब-सीना तालीम घेण्याऐवजी रेकॉर्ड ऐकूनही गवई होई शकेल! रेकॉर्डिंगचा मुद्दा दूरचा. काही मंडळींचा आमच्या गायनाचे पाश्चात्त्य पद्धतीने नोटेशन करायला ते स्वरलिपीत लिहायलाही विरोध होता. त्यांना तो कृत्रिम प्रकार वाटत होता.

पंच कर्मेंद्रिये आणि पंच ज्ञानेंद्रिये यांच्या प्रचलित यादीत बुद्धी नावाच्या इंद्रियाला स्थान दिसत नाही. याचे कारण ती नाकाडोळ्यांप्रमाणे शरीराच्या बाहेर दृश्य नाही. ती देहाच्या अंतर्गत कोठेतरी असेल असे मानले तरी नेमकी कोठे आहे हेही सांगता येत नाही. मेंदूविषयक ज्ञान जसे वाढत गेले तसे बुद्धीला तेथील क्रियाप्रतिक्रियेत सामावून घेणे शक्य झाले. भारतीय परंपरेत मात्र बुद्धीला स्वतंत्र अंतरेंद्रियाचे स्थान दिले गेले आहे,

याची नोंद घ्यायला हरकत नसावी. कोणत्या का प्रकारचे होईना पण बुद्धी हे जणू काही हात, डोळे, कान यांच्यासारखेच एक इंद्रिय आहे असे गृहित धरून चर्चा केली तर काय निष्पन्न होईल? या इंद्रियांप्रमाणेच बुद्धीची क्षमता वाढवणारी, तिला तिच्या कार्यात काळ-काम-वेगाच्या संदर्भात मदत करणारी अशी काही एक यांत्रिक तजवीज करता येईल काय? उपकरणे विकसित करता येतील का? विज्ञानतंत्रज्ञानाचा येथवरचा प्रवास पाहिला तर असा प्रश्न पडायला हरकत असायचे काहीच कारण नव्हते.

ते पडलेही. अगोदर त्याची उत्तरे नेहमीप्रमाणेच वैज्ञानिक कथा-कादंबऱ्यांमधून दिली गेली असणार. ती अर्थातच कल्पनाविलास या स्वरूपाची असणार. व्हेर्नार व्हिंजे (Vernor Vinge) हे गणित आणि संगणकविज्ञान या विषयांचे शिक्षक. पण त्यांनी कथा-कादंबरीलेखनातही ख्याती मिळवली. १९९३ साली भरलेल्या एक परिसंवादात या अमेरिकी लेखकाने ‘द कमिंग टेक्नॉलॉजिकल सिंग्युलॅरिटीः हाऊ टू सर्व्हाइव्ह इन द पोस्ट-ह्यूमन एरा’ (The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era) हा निबंध सादर केला. खरे तर सिंग्युलॅरिटी (किंवा टेक्नॉलॉजिकल सिंग्युलॅरिटी) हा शब्दप्रयोग एकुलता एक असणे- ‘एकमेवत्व’, ‘अद्वितीयत्व’ या अर्थाने पहिल्यांदा जॉन व्हॉन नॉयमन (John Von Neumann) या गणितज्ञाने उपयोगात आणला.

त्यात आय.जे. गुड (I.J. Good) या आणखी एक गणितज्ञाने काही भर टाकली. मात्र तो लोकांत प्रचलित करायचे काम व्हेर्नार व्हिंजेचे. त्याच्या निबंधातील ‘पोस्ट-ह्यूमन एरा’ या शब्दप्रयोगाकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. त्याचा सरळ मराठीत अर्थ ‘मानवोत्तर’ असा होतो. आपल्याकडे ‘पोस्ट मॉडर्न’, ‘आधुनिकोत्तर’ हा शब्द प्रचलित आहे. तसाच हा शब्द. ‘मानवोत्तर’ याचा अर्थ मानवजात नष्ट झाल्यानंतर असा नाही. या युगात मानवप्राणी अस्तित्वात असेल, पण कसा तर आजच्यासारखा स्वायत्त, स्वावलंबी, स्वतंत्र असा नसून कृत्रिम बुद्धीने नियंत्रित झालेला. या काळात ज्याला ‘सुपर इंटेलिजन्स’ म्हणता येईल

अशी अतिमानवी कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्माण झालेली असेल, की जी मानवी बुद्धीच्या पलीकडील असेल. हे सर्व अर्थातच विलक्षण वेगाने होत असलेल्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विकासातून घडणार आहे. १९९३मधील निबंधात व्हिंजे म्हणतो, ‘it would signal the end of the human era, as the new artificial superintelligence would continue to upgrade itself and would advance technologically at an incomprehensible rate.’ पुढे जाऊन व्हिंजे या घटनेची कालमर्यादाही निश्चित करतो. त्यानुसार हे २००५ ते २०३० दरम्यान घडेल. वर्ष २०३० आता आपल्या दृष्टिपथात आहे, पण अजून तरी असे काही घडलेले दिसत नाही. रे कुर्झविल (Ray Kurzweil) याने ही गोष्ट २०४५च्या दरम्यान घडेल असे भाकीत केले आहे. चीनच्या नेत्यांनी २०४९पर्यंत त्यांचा देश जगातील सर्वांत बलवान देश करायची प्रतिज्ञा केलेली आहेच. या दोन गोष्टी एकत्रित करून पाहिल्या तर असेच म्हणावे लागते, की या ‘सिंग्युलॅरिटी’वर नियंत्रण मिळवल्याशिवाय चीन खऱ्या अर्थाने महासत्ता कसा होणार? आणि मी सुरुवातीलाच उपस्थित केलेल्या ‘Alienation’च्या प्रश्नाचे काय? तो तर सर्व मानवजातीचा प्रश्न आहे, एखाद्या देशाचा नाही.