Share Market :इस्राईल युद्धाचा या शेअर्सवर परिणाम होणार?

भूषण महाजन

वाचकहो, एका सप्ताहानंतर पुन्हा आपल्या सेवेत रुजू होत आहे. मागील लेखात (वॉटर ऑफ गॅन्जेस –सकाळ साप्ताहिक, प्रसिद्धीः ३० सप्टेंबर) माझे गृहीतक असे होते, की खनिज तेल तरी स्वस्त व्हायला हवे किंवा अन्य कुठल्याही मार्गाने महागाई कमी व्हायला हवी. तसे झाल्यास पुन्हा शेअर बाजार वर जाऊ शकतो.

नेमके ९१ डॉलरला टेकलेले खनिज तेल ८४ डॉलरपर्यंत खाली आले आणि त्यापाठोपाठ आपलेही शेअर बाजार गेल्या आठवड्यात (५ व ६ ऑक्टोबर रोजी) थोडेफार उसळले. पण ही तेजी अल्पजीवी ठरली. नेमकी रविवारी इस्राईलवर हमासने अचानक केलेल्या हल्ल्याची बातमी आली, क्रूड पुन्हा ८८ डॉलर झाले आणि लगेच तेजी आक्रसली.

निफ्टीने आजपर्यंतचा सार्वकालीन उच्चांक, २०२२२ (गेल्या १५ सप्टेंबर रोजी) केल्यानंतर शेअर बाजारात नफावसुली सुरू झाली. बाजार दोन्ही बाजूला अतिरेक करतो हे आपल्याला ठाऊकच आहे. तेजीचा मोठा पल्ला गाठल्यावर ती पचवायला काही काळ लागतोच!

बाजाराचा उन्माद पाहून, गेले जवळपास तीन आठवडे, विविध कारणांनी आम्ही वाचकांना सबुरीचा सल्ला देत होतो. नंतर जवळजवळ हजार अंशांनी निफ्टी खाली आल्यावर पुन्हा सावध खरेदी करायला हवी, हेदेखील सुचवीत होतो. पण या आशेवर पाणी टाकणारी बातमी रविवारी कानावर आली. ती म्हणजे मध्यपूर्वेत उडालेला युद्धाचा भडका. आता मात्र सबुरीच्या जोडीला अस्वस्थता आली. कारण रशिया युक्रेन युद्ध जसे चिघळले तसे होऊ नये ही इच्छा!

खरं तर इस्राईल, गाझा पट्टी, पॅलेस्टाइन हा भूभाग गेली अनेक दशके दबावाखाली व अशांत आहे. सभोवताली अरब राष्ट्रे असली तरी तेथे इस्राईलचीच दादागिरी चालते. ह्या घटनेचे राजकीय, नैतिक व सामरिक विवेचन न करता आर्थिक परिणाम काय होऊ शकतात हे बघणे महत्त्वाचे आहे.

जागतिक बाजारपेठेत इस्राईलचा व्यापारहिस्सा अर्धा टक्कापण नाही. पण तेल उत्पादनात सिंहाचा वाटा असलेल्या या अरबी भूभागात युद्ध पेटले म्हणजे क्रूड महाग होणार हे क्रमप्राप्तच आहे. खनिज तेल महाग झाले खरे, पण धोक्याच्या पातळीपासून अजूनही दूर आहे. तसेच खनिज तेल जर १०० डॉलरच्या आसपास किंवा खाली राहिले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला काळजी असली तरी फारशी चिंता नाही, पण त्यावर गेल्यास धोक्याची घंटी वाजायला लागेल.

त्यापुढील प्रत्येकी १० डॉलर वाढ आपल्या चालू खात्यातील तूट किमान अर्ध्या टक्क्याने वाढवू शकते. त्याचा परिणाम रुपया कमजोर होण्यात होऊ शकतो. म्हणजेच चालू खात्यातील तूट व त्या पाठोपाठ महागाई वाढू शकते. आधीच जेरीस आलेल्या निम्न मध्यमवर्गीयांचा खर्चाचा हात आखडता होऊ शकतो. तसे होईलच असे नाही, पण त्या उत्कंठेमुळे अर्थतज्ज्ञांची अस्वस्थता वाढली हे मात्र निश्चित.

असे होण्याची शक्यता आहे का?

या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास थोडे मागे जावे लागेल. २०२१मध्ये सुवेझ कालव्यात एव्हर गिव्हन नावाचे एक जहाज फसले होते, त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत व्यत्यय आला होता. ते घोंगडे पुढील काही महिने भिजत राहिले. सागरी वाहतुकीतील ‘चोक पॉइंट’मुळे काय होऊ शकते ह्याची ती चुणूक होती.

खनिज तेलाचे जवळजवळ ३० टक्के उत्पादन अरब राष्ट्रे करतात. युरोपच्या पुरवठ्यासाठी तेलाची वाहतूक अखबा आखात व सुवेझ कालव्यातून होते. जर या युद्धामुळे सुवेझ कालव्यातील वाहतुकीला अडथळा व विलंब होऊ लागला तर तेल नक्की भडकेल. असे होण्याची शक्यता कमी जरी असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही व त्याचा परिणाम काय होऊ शकेल हा विचारही केला पाहिजे.

आधीच आपले बाजार (जरी साडेतीन टक्के खाली आले असले) तरी वरच्याच पातळीवर आहेत. त्यात अमेरिकी व युरोपीय बाजारांची साथ नाही. चालू आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल फार मोठी आशा दर्शवत नाहीत.

निफ्टीच्या ५० कंपन्यांचा गेल्या तिमाहीत, एप्रिल ते जून २३ अखेर, विक्री व नफा (मागील वर्षाच्या तुलनेत) ३७ टक्के वाढला होता. ती वृद्धी या तिमाहीत (जुलै ते सप्टेंबर अखेर) १९ टक्के होण्याचा अंदाज विश्लेषकांनी वर्तवला आहे.

याखेरीज, सूचीबद्ध होण्यासाठी तयार असलेला नवीन भागविक्रीचा ओघ बाजारातील देशांतर्गत भांडवल शोषून घेत आहे. अमेरिकी बॉण्ड यील्ड ५ टक्क्यांवर टेकले आहेत. डॉलरही सशक्त होत असल्यामुळे अमेरिकी ट्रेझरीतील गुंतवणूक परदेशी संस्थांना खुणावत आहे. युरोपचे बाजार गेल्या दहा महिन्यातील नीचतम पातळीवर आले आहेत. एकूण, सारे काही आलबेल नाही.

अशा वेळी आपले गुंतवणूक धोरण काय असावे ह्याचा विचार करू. वेळोवेळी नफा वसुलीचा आम्ही आग्रह धरत असतो, तसे केले असल्यास काही दिवस भांडवल रोख ठेवून बाजाराबाहेर राहिलेले चांगले. सहसा युद्धजन्य परिस्थिती म्हटले की सोने महाग होते. ह्यावेळी ते तसे लागलीच झाले नाही कारण डॉलर सशक्त झाला आहे.

पण भीतीच्या भावनेतून ते आज न उद्या होणारच. जर खनिज तेल भडकले तर आयातीचा बोजा कमी करण्यासाठी सोन्यावरील आयातकर वाढवण्याचा विचार सरकार करू शकते, कारण सोने खरेदी नक्कीच प्राधान्यक्षेत्रात येत नाही. अर्थात ही एक शक्यता झाली. तसे होईलच असे नाही.

प्रथम निर्देशांकाची वाटचाल कशी होईल हे बघू. निफ्टी १९२०० ते १९३०० ह्या पातळीवर आधार घेऊ शकते. ही पातळी आल्यास व टिकल्यास तेथे अल्प मुदतीची खरेदी करता येईल. मात्र तो उछाल पुढे विक्रीला सामोरा जाऊ शकतो. बातम्यांच्या हिंदोळ्यावर खरेदी विक्री होत राहून जर १९२०० चा आधार कमकुवत ठरला, तर १८९०० ते १९००० ही निफ्टीची पातळी भक्कम आहे.

तेथे दीर्घ मुदतीच्या खरेदीचा निर्णय घेता येईल. एकदा का पुढे किती वाईट होऊ शकेल ह्याचा अंदाज आला तर हातातील भांडवल योग्य तसे वापरता येईल. म्हणतात ना ‘be ready for the worst and hope for the best’ ही नीती सर्वोत्तम! तात्पर्य असे की निर्देशांक एका टप्प्यात (रेंज बाऊंड) राहू शकतात. तो विस्तारित टप्पा १९००० ते १९७०० असा असावा. युद्ध लगेच संपून युद्ध बंदी झाल्यास बाजार पुन्हा उसळतील हे नक्की.

ही अनिश्चितताच अस्वस्थ करीत आहे. सोमवारच्या रक्तपातानंतर जणू काही झालंच नाही असं दर्शवत बाजार उसळले. फक्त आपलेच नाही पण जगभरचे! निमित्त होतं अमेरिकेचे बॉण्ड यील्ड (अमेरिकी सरकारी कर्जरोख्यांचा खुल्या बाजारात ठरणारा व्याजदर) किरकोळ खाली आले आणि पुन्हा तेजीवाल्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. पण ह्या उत्साहाकडे थोडेसे संशयानेच पहिले पाहिजे. फेडने जर प्रत्यक्ष व्याजदर खाली आणले तर बघू.

मात्र अर्थव्यवस्थेत अस्वस्थता असली तरी गुंतवणूकदार ‘हतबल’ नक्कीच नाही (Restless but not hopeless).

काही काळासाठी ठेवबाजाराचा आश्रय घेता येईल. कमी अधिक जोखीमक्षमता असणाऱ्यांनी हायब्रीड किंवा बॅलन्स अॅडव्हान्टेज फंड पसंत करावा. नव्या गुंतवणुकीसाठी मागे सुचविलेला मल्टी अॅसेट फंड हा एक पर्याय असू शकतो. जीवनावश्यक वस्तूंच्या संभाव्य भाववाढीचा उल्लेख आम्ही वेळोवेळी केला आहे. त्यामुळे कमोडिटी हा एक अॅसेट असलेला फंड निवडणे चांगले.

तेलाशी किंवा महागाईशी नाते नसलेली दोन क्षेत्रे म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान व फार्मा. त्यात टीसीएसने पुन्हा शेअरची पुनर्खरेदीची घोषणा केली आहे. चांगले व्यवस्थापन, भागधारकांच्या पारड्यात सतत काहीतरी टाकत असते. कुठलेही कर्ज नसलेले हे क्षेत्र त्यामुळे आकर्षक वाटते. अमेरिकेत वरिष्ठ श्रेणीतील तंत्रज्ञान कंपन्यांचा नफा आजही वाढत आहे. अशा समयी ह्या क्षेत्राचा आधार घेता येईल.

ह्याखेरीज ओएनजीसी, ऑइल इंडिया, सुप्रिम पेट्रोसारखे शेअर रडारवर ठेवता येतील. आयटी क्षेत्रातील टीसीएस, एचसीएल टेक, एलटीआय माइंडट्री, केपीआयटी, बिर्ला सॉफ्ट नजरेसमोर ठेवता येतील. तिमाही निकाल जाहीर करण्यात हे क्षेत्र नेहमीच अग्रेसर असते. निकाल बघूनही खरेदी करायला वेळ मिळेल असे वाटते.

एसबीआय लाइफ ₹ १,२३० ते १,२५०च्या जवळ निवेशनीय आहे. थोडक्यात कर्जभार अत्यल्प असलेल्या व स्थानिक बाजारपेठेत विक्री व पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या बघता येतील. चांदी-सोन्या बरोबरच जस्त व शिसे महागले आहे. वेदांत हा समभाग जरी इतर कारणांनी फारसा पसंतीस उतरत नसला तरी तेथे अल्पकालीन तेजी होऊ शकते.

तसेच या मंदीत संरक्षण क्षेत्रातील शेअर नरमले व वाजवी भावात मिळाले (किंमत /मिळकत गुणोत्तर २५ किंवा त्याखाली) तर पाच वर्षाच्या गुंतवणुकीसाठी विचार करायला हरकत नाही.

गुंतवणूकदार राजा सावध राहा, कुठून दगा होईल याचा अंदाज बांधत पण निर्भयपणे भांडवल राखून असल्यास पुढे सुगीचे दिवस येणारच आहेत. ‘भारतावर भिस्त’ हेच आपले धोरण असायला हवे.

(महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे हेही ध्यानात घ्यावे.