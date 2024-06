The Overcoat : निकोलाय गोगोल यांची जगप्रसिद्ध कथा

characters in the story of the overcoat esakal

साप्ताहिक टीम चंद्रशेखर मुरगुडकर दी ओव्हरकोटमध्ये गोगोल आपल्या नायकाचं म्हणजे अकाकीचं एक निराशजनक चित्र रंगवण्यात कमालीचा यशस्वी झालाय. अकाकीचा सामाजिक दर्जा आणि शासकीय नोकरीतलाही दर्जा कनिष्ठ आहे.कागदपत्रांच्या प्रती काढणं हे त्याचं काम आहे. मानवी आयुष्यात मोनोटोनी फार आहे; आणि ती फक्त प्रती काढत राहण्यासारखी असेल तर जीवन कसं अधिकच निरस होऊन जातं, हे गोगोलनं छान दाखवून दिलंय.