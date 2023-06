मुंबईला मायानगरी असंही म्हंटलं जातं. कारण मुंबई Mumbai अनेकांना भुरळ घालतं. इथं अनेकजण विविध स्वप्न उराशी बाळगून धडपड करण्यासाठी येतात. Know Best Places in Mumbai to buy budget Friendly Home

काहींची स्वप्न पूर्ण होतात तर काहींना मात्र मोठा संघर्ष करावा लागतो. मात्र काही असलं तरी मुंबई तिच्या विसाव्यासाठी आलेल्या कुणालाही उपाशी झोपू देत नाही. मुंबई Mumbai ही देशाची केवळ आर्थिक राजधानी नसून हे बॉलिवूडचं Bollywood शहर आहे.

त्यामुळेच इथं अनेकजण अभिनय क्षेत्रात करियर करण्याचं स्वप्न बाळगून येतात. देशभराच्या कानाकोपऱ्यातील दररोज अनेकजण पोटापाण्यासाठी देखील मुंबई गाठत असता. यातील अनेक इथंच स्थायिक होतात आणि मग तेही मुंबईकर बनतात.

मुंबईत चांगली नोकरी मिळाली, व्यवसायावर जमा बसला की प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. ते म्हणजे मुंबईत घर घेण्याचं Home Buying. मुंबईतील घरांच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतींमुळे अनेकजण घर खरेदी करण्याच्या चिंतेत असतात.

एकीकडे पैसा कमावण्याचा संघर्ष करत असताना लाखो आणि करोडोंच्या किमतींचं घर कसं घ्यावं असा प्रश्न अनेकांपुढे असतो. मात्र आम्ही तुम्हाला असे काही पर्याय सांगणार आहोत. जिथं तुम्ही तुमच्या बजेटमध्ये घर खरेदी करू शकता किंवा भाड्याने देखील राहू शकता.

मुंबईत राहण्यासाठी चांगले आणि स्वस्त पर्याय कोणते आहेत. याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. मुंबईत जागेच्या कमतरतेमुळे साधारण घरं ही 1Rk म्हणजे एक रुम आणि किचन किंवा 1BHK १ बेडरूम, किचन आणि लिव्हिंग रुम अशी असतात. साधारण मध्यमवर्गियांना परवडतील अशा घराचे काही पर्याय इथं आम्ही देत आहोत.

१. बोरीवली-

बोरीवली हे बागेचं शहर म्हणूनही ओळखलं जातं. मुंबईत राहण्यासाठी बोरीवली हा एक चांगला पर्याय आहे. जर तुम्ही बांद्रा, अंधेरी, सांताक्रूज किंवा दादर अशा ठिकाणी नोकरी करत असाल तर एकच ट्रेन किंवा बसने तुम्ही सहज प्रवास करू शकता.

तसचं उत्तम कॉलेज, हॉस्पिटल आणि शॉपिंग मॉल्स अशा सगळ्या सुखसोयी तुम्हाला हाकेच्या अंतरावर मिळतील. स्वत:च घर खरेदी करण्यासाठी किंवा भाड्याने राहण्यासाठी तुम्हाला इथं बजेटमध्ये घर उपलब्ध होईल.

बोरीवलीमध्ये तुम्हाला रेसिडेंशियल अपार्टमेंटमध्ये साधारण ५० लाखांपर्यंत घर विकत मिळू शकतं. तर एखाद्या टॉवरमध्ये ६५-७० लाखांपर्यंत घर मिळेल. तसंच १२-१५ हजारांमध्ये 1BHK भाड्याने राहण्यास उपलब्ध होईल.

२. कांदिवली- उत्तर मुंबईमधील कांदिवली हे देखील नोकरदार वर्गासाठी तसचं मनोरंजन क्षेत्रात काम करण्याऱ्या अनेकांना राहण्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे. कांदीवलीतून रेल्वे, बस तसचं ऑटो रिक्षाने मुंबईतील महत्वाची ठिकाणं सहज गाठणं शक्य आहे. तसचं कांदीवलीपासून एअरपोर्ट देखील केवळ १४ किलोमीटर अंतरावर आहे.

मुंबईल अनेक मोठ्या शहरांना जोडणारं हे एक शहर आहे. गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडमुळे पश्चिम आणि मध्य उपनगरांमध्ये प्रवास करणंही सोप आहे. कांदिवलीमध्ये ५५-६० लाखांपर्यंत तुम्हाला घरं खरेदी करणं शक्य आहे. तसचं १२-१५ हजार भाड्यामध्ये तुम्हाला राहण्यासाठी घर उपलब्ध होईल.

३. मालाड-

मालाडमध्ये अनेक मल्टिनॅशनल कंपन्या आहेत. तसचं मालाड हे मुंबईतील सर्वात स्वस्त निवासी शहरांपैकी एक मानलं जातं. इथं स्ट्रीट फूड, शॉपिंग मॉल, चांगले हॉटेल्स, शाळा आणि दवाखान्यांची सोय आहे.

लिंक रोड, एसी रोड तसं जेट्टीने मालाड इतर शहरांशी जोडलं गेलंय. इथं तुम्हाला बजेट फ्रेण्डली घर राहण्यासाठी किंवा रेंट म्हणजेच भाड्याने सहज उपलब्ध होईल.

४. चेंबुर- चेंबुर हे मुंबई आणि मुंबईतील अनेक उपनगरांना जोडणारं एक मध्यवर्ती ठिकाण आहे. तसंच इथं अनेक औद्यागिक केंद्रं असल्याने नोकरदार आणि व्यावसायिकांसाठीदेखील चेंबूर राहण्यासाठी चांगला पर्याय आहे.

तसंच इथं अनेक आयटी कंपन्या, भाभा परमाणू संशोधन केंद्र, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अशा प्रसिद्ध कंपन्या आहेत. चेंबुर मध्य मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणारं ठिकाणं असल्याने प्रवासासाठी ते सोयीचं आहे.

चेंबुरमध्ये 1BHK मध्ये भाड्याने राहण्यासाठी तुम्हाला १८-२० हजार मोजावे लागतील.

५. विक्रोळी-

विक्रोळी हे इशान्य मुंबईतील एक सुसज्ज असं उपनगर आहे. इथं राहण्यासाठी अनेक चांगल्या निवासी बिल्डिंग आणि सोसायट्या आहेत. मध्य रेल्वेने हे मुंबईच्या इतर महत्वाच्या ठिकाणांना जोडलं गेलंय.

तसंच इस्टर्न हायवेमुळे आणि LBS रोडमुळेही प्रवास करणं सोयीस्कर ठरतं.

६. घाटकोपर-

मुंबईत राहण्यासाठी घाटकोपर हे देखील सुंदर ठिकाण आहे. मेट्रोमुळे घाटकोपरवरून पश्चिम मुंबईत प्रवास करणं सोपं झालं आहे. इथं राहण्यासाठी अनेक बहुमजली इमारती आणि रहिवासी सोसायट्या आहेत.

घाटकोपरमध्ये तुम्हाला जवळपास ७०ते ८० लाखांपर्यत स्वत:च घर मिळू शकतं. शिवाय १५-२० हजारांमध्ये भाड्याने देखील घर उपलब्ध होईल.

मुंबईतील या काही महत्वाच्या ठिकाणांसोबतच तुम्ही पवई आणि कुर्ला तसचं ऐरोली या ठिकाणी देखील कमी बजेटमध्ये राहण्यासाठी घर मिळू शकतं