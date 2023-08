कमी वयातच Home Buyingचं स्वप्न पाहताय? मग जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

स्वत:चं घर खरेदी करण्याचं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. मात्र प्रत्येकालाच आयुष्यात योग्य वेळी किंवा वयात घर खरेदी करणं शक्य होतचं असं नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये तरुणांमध्ये कमी वय असतानाच घर खरेदी करण्याचं Home Buying प्रमाण वाढलं आहे. Know what is the right age to buy home

भारतात अनेक तरुण कमी वयातच घर खरेदी करू लागले आहेत. यामुळे घरांची मागणी वाढू लागली आहे शिवाय त्याचा परिणाम घरांच्या किमतींवर Housing Prices झाल्याचं पाहायला मिळतंय. एका सर्वेक्षणानुसार सध्याच्या घडीला एकूण घरांच्या विक्रीमध्ये ४० टक्के घरं ही तरुणांनी खरेदी केल्याचं समोर आलं आहे.

असं असलं तरी अनेक तरुण घर खरेदी करण्यासाठी योग्य वय कोणतं याबाबत संभ्रमात आहेत. तर अनेकजण घर खरेदी करण्याची Home Buying तयारी असूनही ते खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यात वेळ वाया घालवताना दिसतात.

कमी वयात घर खरेदी करण्याचे फायदे

कमी वयात घर खरेदी करण्याचे अनेक फायदे आहेत. जर तुम्ही करियरच्या सुरुवातीला घर खरेदी करत असाल तर तुमच्या रिटायरमेंटपूर्वीच तुमच्या घराचं कर्ज फेडलं गेलं असेल. तसंच लोन पूर्ण संपेपर्यंत घराचं मूल्य देखील अनेकपटींनी वाढलेलं असेल.

अनेक तरुण घराचं वर्षोनवर्ष भाडं भरण्याएवजी हप्ते भरून घर खरेदी करणं पसंत करतात. काहीवेळेस हा निर्णय योग्य ठरतो.

तसंच कमी वयात जर तुम्ही घर खरेदी केलेलं असेल तर दरवर्षी टॅक्समध्ये देखील बचत होवू शकते. याशिवाय अनेकदा भाड्याच्या घरात राहत असताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामध्ये दरवर्षी घरं बदलणं, नवं घर वेळोवेळी शोधणं असे अनेक प्रश्न असतात. असं असलं तरी कमी वयात घरासाठी कर्ज घेतल्यामुळे काही अडचणीदेखील निर्माण होवू शकतात.

कमी वयात घर खरेदी करण्याचे तोटे

अनेक तरुण कमी वयातच घर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतात. भविष्यात आपलं उत्पन्न स्थिर राहिल किंवा काही टक्क्यांनी उत्पन्नात वाढ होत राहील हा विचार करून घर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतात. मात्र जर भविष्यात नोकरीमध्ये काही अडचणी आल्या किंवा काही काळासाठी जरी नोकरी गेली तर EMI भरणं कठिण होतं.

काही इएमआय EMI भरले न गेल्यास तुमचा क्रेडिट स्कोर खराब होवू शकतो. तसचं जर तुम्हाला दीर्घ काळासाठी लोनचे हप्ते भरणं शक्य न झाल्यास तुमच्या घराचा लिलाव करण्याचा अधिकार बँकेकडे राहतो.

याशिवाय जर नोकरी निमित्ताने इतर ठिकाणी बदली झाल्यास घराच्या हप्त्यांसोबत इतर ठिकाणी भाडंदेखील भरावं लागत असल्याने आर्थिक घडी विस्कटू शकते. जर तुम्ही योग्य प्रकारे भविष्यातील फायनेंशियल प्लानिंग केलं नसेल तर तुमच्यावर कर्जाचा मोठा ताण निर्माण होवू शकतो.

योग्य नियोजन गरजेचं

कमी वयामध्ये किंवा नोकरीच्या सुरुवातीला घर खरेदी करण्याचे फायदे होवू शकतात. मात्र यासाठी तुम्हाला योग्य नियोजन करणं गरजेचं आहे. तसंच नोकरी सुरु केल्यानंतर लगेचच घर घेण्याचा निर्णय घेऊ नये. किमान ३-४ वर्षांचा काळ जाऊ द्यावा.

त्यानंतर तुम्हाला तुमचं नोकरीचं शहर आणि राहण्याचं ठिकाण ठरवावं लागेल. अनेकदा भविष्यात नोकरी बदलावी लागते. त्यानुसार घर कुठे खरेदी करावं याचा निर्णय घ्यावा लागेल.

तुम्ही आर्थिक जबाबदारी घेण्यासाठी सक्षम आहात का? तसचं भविष्यात येणाऱ्या इतर खर्चाचां अंदाज घेऊन तुम्हाला आर्थिक नियोजन करावं लागेल. म्हणजेच घराचं डाउनपेमेंट करून त्यानंतर EMI भरून तुम्हाला येणाऱ्या आर्थिक खर्चांसाठी देखील बचत करणं गरजेचं ठरतं.

म्हणजेच जर तुम्ही २५-३० या वयात किंवा विवाहापूर्वी घर खरेदी करत असाल तर येत्या काळात येणारा लग्नाचा खर्च, मुलांचा खर्च तसंच कुटुंबातील मेडिकल इमरजन्सीसाठी काही बचत याचा अंदाज घेऊन घर खरेदीचा निर्णय घ्यावा. जर तुम्ही योग्य आर्थिक नियोजन करू शकत असाल तर कमी वयामध्ये घर खरेदी करणं तुमच्यासाठी नक्कीच फायद्याचं ठरू शकतं.

