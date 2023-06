अनेकदा पावसाळ्यामध्ये Monsoon किंवा पावसाळा संपत आल्यावरही घराच्या भिंतीवर ओल आल्याचं दिसू लागतं. घराच्या भिंतीवर ओल येणं वास्तूच्या दृष्टीने देखील योग्य मानलं जातं नाही. घरातील Home ओल्या भिंती घराची शोभा तर बिघडवतातच शिवाय यामुळे इतर अनेक समस्या देखील निर्माण होतात. Monsoon Home Care Tips How to Keep your Home Walls Dry

घरातील Home भिंती ओल्या झाल्याने घरात दमटपणा वाढू लागतो. यामुळे बॅक्टेरीया Bacteria वाढण्याची शक्यता वाढते आणि आजारपण येण्याची शक्यता निर्माण होते. तसंच यामुळे घरामध्ये पाली किंवा इतर किटक आणि जीव येण्याचा धोका वाढतो.

ओल्या भिंतींमुळे घरात दुर्गंधी निर्माण होते. घरात बुरशी आणि वाळवी वाढू शकते. यामुळे घरातील इतर वस्तू देखील खराब होण्याची शक्यता असते. भिंतींमधून जास्त पाणी झिरपू लागल्यास समस्या अधिक वाढतात. शिवाय यामुळे घरातील भिंतीचा रंग खराब होतो. काही वेळेस सिमेंटचे पापुद्रे निघतात आणि अशा घरात राहणं नकोसं वाटतं.

पावसाळ्यात घराच्या छतामधून काही वेळा भिंतींमध्ये पाणी शिरल्याने भिंती ओल्या दिसू लागतात. तर काही वेळी निकृष्ट बांधकाम आणि बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या विटा आणि इतर सामग्रीमुळे भिंतींवर ओलावा येतो. काही ट्रीक्स वापरून तुम्ही हा ओलावा दूर करू शकता.

१. गरज नसेलेल्या वस्तू काढा- जर तुमचं घर बैठं असेल तर घराच्या स्लॅब, पत्रा किंवा कौलांवरील ठेवलेल्या वस्तू सर्वप्रथम काढून टाका. पावसाळात घराची विशेष काळजी घ्यावी लागते. यासाठी घरात असलेल्या बिना कामाच्या वस्तू घराबाहेर काढा. तसंच बंद वस्तू दुरुस्त करून उपयोगात आणि अन्यथा घराबाहेर काढा.

२. खिडक्या उघड्या ठेवा- पावसाळ्यात घरातील दमटपणा किंवा भिंतीवरील ओलावा कमी व्हावा यासाठी पाऊस नसेल तेव्हा किंवा शक्य तेव्हा खिडक्या उघड्या ठेवा. तसंच अधुन मधुन घरातील पंखा सुरू ठेवा.

घरातील कोपऱ्यांमध्ये काही वेळेस हवा पोहचत नाही अशा वेळी तुम्ही काही काळासाठी एसी लावू शकता. एसीमुळे देखील आर्द्रता कमी होण्यास मदत होते. तसचं स्वयंपाक घरात स्वयंपाक करत असताना एक्झाॅस्ट फॅनचा वापर करा. यामुळे घरातील ओलावा कमी होण्यास मदत होईल.

३. मीठाचा वापर करा- घरातील ओलावा दूर करण्यासाठी मीठाचा वापर उपयुक्त ठरू शकतो. मीठामध्ये आर्द्रता शोषण्याची क्षमता असते. यासाठी एका वाडग्यात किंवा उथळ डब्यामध्ये एक किलो मीठ घ्या आणि ओलावा आलेल्या ठिकाणी मीठाचा हा डब्बा झाकण न लावता ठेवा. यामुळे ओलावा दूर होण्यास मदत होईल.

४. ओलावा दूर करणारं उपकरण- जर तुमच्या घरात सतत ओलावा निर्माण होत असेल. तर तुम्ही काही उपकरणांची मदत घेऊ शकता. बाजारामध्ये किंवा ऑनलाईन डीह्युमिडीफायर उपकरण सहज उपलब्ध होतं. या उपकरणाच्या मदतीने घरातील ओलावा सहज दूर होईल. यामुळे पावसाळ्यात भिंतीवर ओल येण्याची समस्या देखील निर्माण होणार नाही.

५. घरातील दुर्गंधी करा दूर- पावसाळ्यात ओलाव्यामुळे दुर्गंधी निर्माण होते. ही दुर्गंधी दूर करण्यासाठी पाण्यामध्य हायड्रोजन पॅरॉक्साइड मिसळा हे पाणी दुर्गंधी येणाऱ्या ठिकाणी खास करून बेसिन किंवा सिंकच्या खाली किंवा बाथरुमच्या कोपऱ्यांमध्ये शिंपडा यामुळे दुर्गंधी दूर होईल.

यासोबतच सर्वात महत्वाचं म्हणजे घराच्या छताचं दर ३ वर्षांनी वॉटरप्रूफिंग करणं गरजेचं आहे. तसंच घरातील पाण्याचे तसचं ड्रेनेजचे पाईप जर फुटलेले किंवा तडा गेलेले असतील तर ते वेळीच दुरुस्त करा. अन्यथा भिंतीवर ओल येण्याची शक्यता वाढते. घराला चांगल्या दर्जाचा रंग लावा. या काही गोष्टींची काळजी घेतल्यास घरात ओलावा येणार नाही.