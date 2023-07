आपल्या घरात Home कायम आनंदाचं वातावरण रहावं. तसचं सुख-समृद्धी नांदावी आणि लक्ष्मी मातेचा आशीर्वाद रहावा असं प्रत्येकालाच वाटतं. यासाठीच घराची खरेदी Home Buying करत असताना किंवा घर बांधत असताना घराची दिशा योग्य असणं गरजेचं आहे. Vastu Tips in Marathi Know which Direction Home Door is necessary

खासकरून घराचं मुख्य द्वार योग्य दिशेला असणं अत्यंत आवश्यक आहे नाहीतर घरात संकटं येऊ शकतात. वास्तूशास्त्रानुसार Vasti Tips दक्षिणमुखी घर अशुभ मानलं जात. वास्तूशास्त्राला दक्षिणेला यमाची दिशा मानण्यात आलं आहे. त्यामुळेच घर घेताना किंवा बांधताना Home ते दक्षिणमुखी नसेल याची काळजी घ्यावी अन्यथा अनेक समस्या निर्माण होवू शकतात.

मात्र जर तुम्ही आधीपासूनच राहत असलेलं घर दक्षिणमुखी असेल तर तुम्हाला मानसिक आणि शारीरक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. दक्षिणमुखी घरात नकारात्मकता जास्त जाणवते तसंच आर्थिक अडचणी देखील येतात.

यासाठी जर तुमचं घर दक्षिणमुखी असेल तर वास्तू दोष दूर करण्यासाठी वास्तू शास्त्रामध्ये काही उपाय सांगितले आहेत. या उपायांच्या मदतीने तुमच्या समस्या कमी होऊ शकतात.

घराच्या मुख्य दारासमोर कडुलिंबाचं झाड असल्यास दक्षिण दिशेचा दोष दूर होऊ शकतो. यासाठी शक्य असल्यास घरासमोर कडूलिंबाचं झाड लावा.

जर कडुलिंबाचं झाडं लावणं शक्य नसेल तर तुम्ही दक्षिणेस असलेल्या मुख्य दारासमोर एक आरसा लावू शकता. यामुळे घरात येणाऱ्या नकारात्मक शक्ती पुन्हा बाहेर जातील.

जर तुमचं घर दक्षिणमुखी असेल तर वास्तू दोष दूर करण्यासाठी दरवाज्याच्या वर पंचमुखी हनुमानाचा फोटो लावावा. यामुळे वास्तू दोष दूर होतील.

तसचं दक्षिणेला मुख्य दार असल्यास श्रीगणेशाच्या दोन प्रतिमा आणाव्या. एक प्रतिमा आतून तर बरोबर त्यामागे आतील बाजुने दुसरी प्रतिमा लावावी. तसचं दारावर स्वास्तिक चिन्ह काढावं. यामुळे घरामध्ये नकारात्मक शक्तींचा प्रवेश होणार नाही आणि घरात सकारात्मकता वाढेल.

जर तुमच्या घराचं दार आग्नेय कोनात म्हणजेच पूर्ण-दक्षिणेस असेल तर दाराला लाल, मरून किंवा हिरवा रंग द्यावा. यामुळे घरात सकारात्मकता वाढते आणि शुभफल मिळतं. दाराचा तसचं सेफ्टीडोरचा रंग काळा किंवा निळा नसावा.

यासोबतच दक्षिण दिशेला कधीही स्वयंपाक घर, बेडरूम, देवघर किंवा चप्पलांचा स्टॅण्ड नसावा. अन्यथा वास्तूदोष निर्माण होवू शकतात.

टीप - हा लेख सर्वसाधारण गृहितकांवर आधारित आहे. यात अंधश्रद्धेला पाठिंबा देण्याचा हेतू नाही