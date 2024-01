RERA Act: अराराराराSS घर घेणाऱ्या ग्राहकांच्या फायद्याचा आहे RERA

घर खरेदीसंबंधीचे बारकावे समजून घेण्याआधी आपल्याला बांधकाम क्षेत्राला एक नवे वळण देणाऱ्या रेरा विषयी आधी जाणून घेऊया... जेणेकरून आपली घरखरेदीची संकल्पना सोपी होईल आणि घरखरेदीचा Home Buying प्रवासही सोपा होईल..

सामान्य घर खरेदीदाराला विश्वास मिळावा, सुरक्षितता Security लाभावी, घर खरेदीत आणखी पारदर्शकता, वेळेत ताबा मिळावा, घरखरेदी पश्चात सेवांमध्ये निश्चिंतता यावी, या व अशा अनेक उद्देशाने केंद्र व राज्य सरकारने आणलेला रेरा कायदा Rera Act १ मे २०१७ रोजी अंमलात आला.

या कायद्यात ग्राहक संरक्षणाच्या बाजूने अनेक गोष्टींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील केवळ ग्राहक हिताचे रक्षण करणाऱ्या काही तरतूदींची ही थोडक्यात ओळख... Know Everything about Rera Act controlling Construction Sector