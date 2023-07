Security Tips : असं ठेवा आपलं घर सुरक्षित

Home Security Tips : चोरीच्या वाढत्या घटनांच्या बातम्या नेहमीच वर्तमानपत्रातून वाचायला मिळत असतात. अशा वेळी रात्री-बेरात्री घरात थोडेसे खुट्ट झाले तरी आपली झोप चटकन उडते आणि आपण घरभर फिरून येतो, असे होऊ नये म्हणून घर अशा प्रकारे सुरक्षित करावे, की आपल्याला कुठलीही चिंताच लागू नये. How To Secure home from Theft and Accidents

घराची आणि घरातल्यांची सुरक्षितता Security आपण स्वतः करू शकतो. मात्र त्यासाठी थोडा समजूतदारपणा, सावधगिरी आणि जागरूकता राखणे गरजेचे आहे. कुठले उपाय वापरुन आपण आपलं घर Home सुरक्षित ठेऊ शकतो, याच्या काही टिप्स आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत....

पिपहोल आवश्यक

सर्वप्रथम दरवाजावर Door पिपहोल असावे म्हणजे बाहेर कोण आले आहे हे चटकन समजते. अशा प्रकारचे होल अलीकडे प्रत्येक ठिकाणीच असते. मात्र घरात लहान मुलं असली, तर हे पिपहोल मुलांच्या उंचीनुसार बनवावे. जेणे करून त्यांनाही बाहेर कोण आले आहे हे समजेल. दोन दरवाजे

घराला मुख्य दरवाज्यासोबत आणखी एक मजबूत दरवाजाही असावा, तसेच गच्ची असल्यासदेखील आणि बाल्कनीच्या दरवाज्याबाबत देखील सुरक्षा व्यवस्था असावी. या मार्गाद्वारे बाहेरच्या व्यक्तीला आपल्या घरात थेट प्रवेश मिळू शकतो हे लक्षात ठेवावे.

तंत्रज्ञानाचा आधार घ्या

घरात ओळख दर्शवणारी सुरक्षितता म्हणजे बायोमेट्रिक आयडेंटीफिकेशन असावा. याद्वारे आपली बोटे, हात किंवा चेहऱ्याच्या ओळखीने दरवाजा उघडेल किंवा लावता येऊ शकेल. घराच्या बाहेरील सुरक्षाव्यवस्था निश्चित करावी. जेणे करून रात्रीदेखील आपणाला बाहेरच्या हालचाली

सहजपणे बघता येतील. या व्यतिरिक्त घराच्या मुख्य दरवाज्यावर व्हिडीओ डोअर फोन लावल्यास उत्तम ठरेल.

आपत्कालीन परिस्थितीसाठीची तयारी

घरात चटकन आग पकडणारी कुठलीही वस्तू ठेवू नये. अशा कुठल्याही आपत्कालीन स्थितीसाठी घरात इमर्जन्सी एक्झिट असावी. जे आतून सहजपणे उघडू शकेल. इलेक्ट्रीसिटी वायरिंग स्विच बोर्ड इत्यादी गोष्टी चांगल्या स्थितीत असाव्यात. शॉर्ट सर्किट झाल्यास धुरावर किंवा आगीवर पाणी टाकू नये, तर मेन स्विच बंद करावा आणि घराच्या बाहेर यावे.

मुलांच्या बाबतीत दुर्घटना होण्याची शक्यता थोडी जास्त असते. कारण मुले धोक्यांबाबत गांभीर्याने विचार करू शकत नाहीत. मूल जर चार वर्षांपेक्षा मोठे असेल, तर त्याला धोक्यांबाबत आणि त्याच्या परिणामांबाबत सांगावे. जेणे करून तो स्वतः आपली सुरक्षितता राखू शकेल.

मुलांना करा सजग

दरवाज्यावर कोणी ठोठावल्यास अथवा बेल वाजवल्यास सर्वप्रथम पिपहोलमधून बघावे, अनोळख्या व्यक्तीसाठी कधीही दरवाजा उघडू नये असं मुलांना आवर्जून सांगावे. खिडक्यांवर स्लायडिंग दारे लावणे योग्य नाही. कारण येथून मूल पडू शकते म्हणून अशा खिडक्यांना जाळी जरूर लावावी. खिडकी, गच्ची अथवा बाल्कनीजवळ असे कुठलेही फर्निचर ठेवू नये ज्यावर मूल चढून पडू शकते. गच्चीची किंवा बाल्कनीची पॅरापिट वॉल उंच ठेवावी.

इतर काळजी

घरात क्लिअर ग्लास म्हणजे ज्या काचेतून आरपार बघता येईल अशी काच असल्यास त्यावर गडद रंगाचे स्क्रिन किंवा स्टिकर लावावे. जेणे करून मुलांना समजेल की ही काच आहे याला धडकू नये.

घराला सेल्फलॉक डोअर किंवा लॅच कुलूप असेल तर मुलांना एकटे सोडू नये. चावी घेतल्याशिवाय बाहेर निघू नये. कारण दरवाजा बंद झाल्यास मूल आत अडकू शकते.

सुरक्षित घरासाठी सेल्फलॉकच्या दोन ते तीन किल्ल्या ठेवाव्यात. घराला डबलडोअर असावे. त्यापैकी बाहेरचा दरवाजा धातूचा आणि आतला दरवाजा लाकडाचा असावा. मुख्य आणि आतील दरवाज्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची लॉकिंग सिस्टिम असावी. त्यासाठी नॉर्मल लॉक, डेड बोल्टस्, सिरम लॉक, फ्लोर लॉक इत्यादीचा वापर करावा.

दरवाज्यावर सेफ्टी चेन असावी म्हणजे अनोळखी व्यक्तीसाठी पूर्ण दरवाजा उघडावा लागणार नाही. घरात येणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीकडे म्हणजे टेलिफोन दुरुस्त करणारा, टीव्ही दुरुस्त करणारा किंवा मीटर रीडिंग घेणारा कोणीही आल्यास त्याच्याकडे ओळखपत्र जरूर मागावे. आपल्या कामवाल्या बाईबाबत संपूर्ण माहिती घ्यावी. नियमानुसार पोलीस स्टेशनमध्ये तिचे नाव, पत्ता नोंदवावा. आपण कुठे बाहेर फिरायला जाणार आहोत, याची माहिती कोणाला देऊ नये. घ

घराचा दरवाजा, खिडकी, बाल्कनी किंवा गच्चीजवळ मोठे झाड नसावे जेणेकरून, त्याचा आधार घेऊन कुणीही सहज वर चढू शकेल. बाहेर जाताना घराची किल्ली कोणालाही देऊ नये. बंगला असल्यास घराला काटेरी झाडांचे कुंपण किंवा तार लावावी.

घरात एक पाळीव कुत्रादेखील ठेवावा. घरातील प्रत्येक लहान-मोठ्या वस्तूंवर काही ओळखीचे चिन्ह लावावे. जेणे करून आपली वस्तू चुकून चोरीला गेल्यास ती चटकन ओळखता येईल.

एखादी व्यक्ती संशयास्पद आढळल्यास त्याची माहिती पोलिसांना द्यावी. घराचे पडदे जाड आणि गडद रंगाचे असावेत. जेणेकरून कोणीही आतील मौल्यवान वस्तू डोकावून बघू शकणार नाही. सुट्यांमध्ये बाहेर जाणार असाल तर सेल्फलॉक लावावे आणि घरातील एखादा दिवा सुरू ठेवावा. यामुळे घरात कुणीतरी आहे असे वाटेल. यासाठी टायमर असणाऱ्या दिव्यांचा वापर करावा. घराच्या सुरक्षिततेसाठी अशा काही उपायांचा वापर करावा.