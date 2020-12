.... अखेर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर; १५ जानेवारीला मतदान

पुणे : कोरोनामुळे लांबणीवर पडलेल्या पुणे जिल्ह्यातील ७४८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अखेर आज (ता.११) जाहीर झाला. यासाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. यामुळे सुमारे साडेचार महिन्यांच्या खंडानंतर या गावांना नवे गाव कारभारी मिळणार आहेत. दरम्यान, या निवडणुकांमुळे निम्म्या पुणे जिल्ह्यात आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ आॅगस्टमध्येच संपुष्टात आलेला आहे. मात्र कोरोनामुळे या मुदतीत सार्वत्रिक निवडणुका घेता आल्या नाहीत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. मागील चार महिन्यांपासून या गावांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी (ता.११) राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. या निवडणुकीची अधिसूचना येत्या १५ डिसेंबरला प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर येत्या २३ डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. - निवडणूक अधिसूचना प्रसिद्धी --- १५ डिसेंबर. - उमेदवारी अर्ज दाखल करणे ---- २३ ते ३० डिसेंबर. - उमेदवारी अर्जांची छाननी ---- ३१ डिसेंबर. - उमेदवारी अर्ज माघारी ---- ४ जानेवारी २०२१. - निवडणूक चिन्ह वाटप ---- ४ जानेवारी २०२१. - मतदान ---- १५ जानेवारी २०२१. - मतमोजणी व निकाल ---- १८ जानेवारी.

