होम क्वारंटाईनचा कालावधी 17 दिवस; स्वत: निर्णय घेण्यापेक्षा डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा

पुणे : पुणेकरांनो, कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली की, स्वमर्जीने गृहविलगीकरणात राहू नका तर, डाॅक्टरांच्या सल्ल्याने आणि स्थानिक प्रशासनातील आरोग्य विभागाच्या केंद्रात रितसर नोंदणी केल्यानंतच गृहविलगीकरणात रहा, असा सल्ला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार यांनी दिला आहे. कोरोना प्रोटोकॉलनुसार किमान १७ दिवस घराबाहेर न पडता रुग्णाने एकांतवासात राहणे अनिवार्य असल्याचेही डॉ. पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. गृहविलगीकरणातील केवळ रुग्णानेच नव्हे तर रुग्णाच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी १७ दिवस घराबाहेर पडणे टाळले पाहिजे. तरच कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यास मदत होऊ शकते, असे मत अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय तिडके यांनी व्यक्त केले आहे. गृहविलगीकरणात पाळावयाच्या काही टिप्स त्यांनी सांगितल्या. पहिली ते आठवीचे विद्यार्थी सरसकट पास; शिक्षणमंत्र्यांची मोठी घोषणा सद्य:स्थितीत पुणे जिल्हयातील ५१ हजार ४८७ कोरोना रुग्ण गृहविलगीकरणात (होम आयसोलेशन) आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील ३१ हजार ५७२ रूग्णांचा समावेश आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील १६ हजार २९२, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील २ हजार ४२३, जिल्ह्यातील १४ नगरपालिका क्षेत्रात मिळून ५४७ आणि तीन कटक मंडळात मिळून ६५३ रुग्ण गृहविलगीकरणात आहेत. होम आयसोलेशनच्या या टिप्स पाळा - कोरोना टेस्ट पाॅझिटिव्ह आल्यानंतर, प्रथम पालिकेच्या जवळच्या आरोग्य केंद्रांत नोंदणी करा. - नोंदणी केल्यानंतर तेथील डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. - डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच होम आयसोलेशनचा पर्याय निवडा. - डॉक्टरांनी दिलेल्या गोळ्या-ओषधांचे वेळेत सेवन करा. - डॉक्टरांनी सांगितलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करा. - होम आयसोलेशनमध्ये असताना डॉक्टरांच्या संपर्कात रहा. - काही त्रास होत असल्यास त्वरित डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. - किमान १७ दिवस घरात एकांतवासात रहा. - घरात एकांतवासात असतानाही नियमित मास्क वापरा. - घरातील अन्य व्यक्तींना जवळ येऊ देऊ नका. - या १७ दिवसांच्या काळात घराबाहेर पडू नका. - स्वत:ची ताट-वाटी, ग्लास पहिल्यांदा स्वत:च स्वच्छ धुवा आणि सॅनिटायजरने निर्जंतुकीकरण करा. कुटुंबीयांनी घ्यावयाची काळजी - घरात रुग्णांला स्वतंत्र खोली असेल तरच, होम आयसोलेशनचा पर्याय निवडा. - रुग्णांसाठी घरात स्वतंत्र स्वच्छतागृह असावे. - घरातील अन्य व्यक्तींनीही घरात मास्क वापरावा. - कुटुंबातील अन्य सदस्यांनीही किमान १७ दिवस घराबाहेर पडणे टाळावे. - रुग्णांला नाष्टा, जेवण देण्यासाठी एकच व्यक्ती निश्र्चित करावा. - रुग्णाला नाष्टा, जेवण देताना, दोघांमध्ये किमान सहा फूट अंतर राखावे.

