पुणे : संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेतील (डीआरडीओ) शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर प्रकरणात शुक्रवारी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं. सुमारे दोन हजार पानांचे हे आरोपपत्र असून कुरुलकरची पॉलिग्राफ चाचणी आणि व्हाइस लेअर चाचणी घेण्याच्या मागणीवर सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्षाचा युक्तिवादही यावेळी पूर्ण झाला.

याची पुढील सुनावणी सात जुलै रोजी होणार असून, याबाबत निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये आक्षेपार्ह आणि धक्कादायक डेटा सापडल्याचं या आरोपपत्रात म्हटलं आहे. (2000 page chargesheet filed against DRDO Scientist Pradip Kurulkar Shocking information found in his laptop)

हनी ट्रॅपमध्ये अडकून पाकिस्तानी गुप्तचरांच्या हस्तकांना माहिती पुरविल्याच्या आरोपावरून दहशतवाद विरोधी पथकानं (एटीएस) चार मे रोजी कुरुलकरला अटक केली होती. न्यायालयाने त्याची पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे.

पॉलिग्राफी चाचणीची मागणी

कुरुलकरकडून तपासास अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळं एटीएसनं त्यांची पॉलिग्राफ आणि व्हाइस लेअर चाचणी करण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे. "कुरुलकर तपासात सहकार्य करत नाही, तपासाला गती येण्यासाठी या चाचण्या करणे आवश्‍यक असल्याचा" युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील विजय फरगडे यांनी केला. यावर बचाव पक्षाचे वकील ऋषिकेश गानू यांनी या चाचण्यांची आवश्‍यकता नसून, आरोपीला राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली होईल, असा युक्तिवाद केला. याबाबत आता सात जुलै रोजी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

आक्षेपार्ह फोटो आणि माहिती मिळाली

एबीपी माझ्याच्या वृत्तानुसार, आरोपपत्रात अनेक गंभीर गोष्टींचा उलगडा झाला आहे. त्यानुसार झारा दासगुप्ता आणि कुरुलकर यांचे लाईव्ह चॅटिंगचे काही आक्षेपार्ह फोटो कुरुलकरच्या लॅपटॉपमध्ये आढळून आले आहेत. झारा दासगुप्ता नावानं पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणांकडून चालवण्यात येत होतं. ज्या कालावधीत कुरुलकर झाराच्या संपर्कात होते त्या काळात ते विशेष पासपोर्टवर सात वेळा परदेश वारी करुन आले आहेत. या झारा नामक पाकिस्तानी एजंटला कुरुलकरनं अनेक संवेदनशील माहिती पुरवली तसेच अश्लिल भाषेत चॅटिंग केल्याचं आणि फोटो देखील काढल्याचं लॅपटॉपमध्ये आढळून आलं आहे.

अनेक महिलांशी संबंध

ऑक्टोबर २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या काळात कुरुलकर जेव्हा संताक्रूझ येथील गेस्ट हाऊसला राहिला तेव्हाचं सीसीटीव्ही तपासल्यानंतर त्यामध्ये अनेक महिलांची त्याची इथं भेट घेतल्याचं उघड झालं आहे. झारा दासगुप्ता या पाकिस्तानी एजंटशी कुरुलकर याचे संबंध होते त्याचवेळी या भेटी झाल्या आहेत. त्यामुळं यामध्येही काही कनेक्शन असल्याची शक्यता तपासली जात आहे.