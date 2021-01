पुणे जिल्ह्यातील पुरंदरला भूकंपाचा धक्का; दिव्यापासून - सासवडपर्यंत दीड तास वीजपुरवठा खंडित

पुणे : महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर जवळ रात्री 7.28 वाजता भुंकपाचे तीव्र झटका बसला. रिश्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता 2.6 एवढी दिसत आहे. नॅशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी मार्फत ही माहिती दिली जात आहे. अद्याप कोणतीही जीवितहानी किंवा कोणतेही नुकसान झाल्याची माहिती मिळालेली नाही.

An earthquake of magnitude 2.6 hit Purandhar, Pune at 7.28 pm: National Centre for Seismology #Maharashtra