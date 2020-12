पुणे: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल आज (ता. 23) जाहीर करण्यात आला. यामध्ये 10वीची परीक्षा देणारे 32.60 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तर 12वीचे केवळ 18.41 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.

दरवर्षी ही पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट महिन्यामध्ये घेतली जाते, पण यंदा कोरोना महामारीमुळे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात घेण्यात आली होती. त्याचा ऑनलाइन निकाल जाहीर झाला असून, विद्यार्थ्यांना www.mahresult.nic.in या संकेतस्थळावर निकाल पाहता येईल. 10वीचा निकाल 10 टक्‍क्‍यांनी वाढला पुरवणी परीक्षेमध्ये इयत्ता 10वीचा निकाल गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 10 टक्‍क्‍यांनी वाढला. यंदा 32. 60 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून, जुलै 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेत 22.86 टक्के तर जुलै 2018 मध्ये 23.66 टक्के विद्यार्थी पास झाले होते. नोव्हेंबर- डिसेंबर 2020 परीक्षेसाठी राज्यभरातून 44 हजार 88 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 41 हजार 397 जणांनी परीक्षा दिली. तर, 13 हजार495 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. बारावीचा टक्का घसरला पुरवणी परीक्षेत 12वीचा निकालाचा टक्का घसरला आहे. राज्यभरातून 69 हजार 542 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते, त्यापैकी 69 हजार 274 जणांनी परीक्षा दिली. त्यापैकी 18.41 टक्के म्हणजेच 12 हजार 751 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. जुलै 2019 मध्ये 23.19 टक्के तर जुलै 2018 मध्ये 22.65 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. गुण पडताळणीसाठी अर्ज करता येणार ऑनलाइन निकाल जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिकांच्या छायांकित प्रती, पुनर्मूल्यांकन व स्थलांतर प्रमाणपत्रासाठी http://verifocation.mh-hsc.ac.in या संकेतस्थळावर अर्ज करता येईल. त्यासाठी शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच 2021 मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू झाली आहे. पुरवणी परीक्षेतील नापास विद्यार्थी तसेच पास झालेल्यांना श्रेणीसुधारसाठी अर्ज करता येईल, असे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.

