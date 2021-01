पुणेकरांसाठी चांगली बातमी! 25 जानेवारीपासून 60 उद्याने उघडणार 

पुणे : कोरोनामुळे बंद ठेवण्यात आलेली उद्याने येत्या 25 जानेवारीपासून काही अटी व शर्तींवर खुली करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र उद्यानांमध्ये हास्यक्‍लब, सांस्कृतिक कार्यक्रम, योगा आदी कार्यक्रमांवरील बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी याबाबतचे आदेश बुधवारी काढले. शहरातील 81 उद्यांनापैकी प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील साठ उद्याने 25 जानेवारीपासून सकाळी 6 ते 10 आणि सायंकाळी 4 ते 8 यावेळेत खुली करण्यास परवानगी देण्यात येत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.

उद्यानांमध्ये मास्क वापरणे, सोशल डिस्टंसिंग राखणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच दहा वर्षांच्या आतील मुले, गरोदर महिला आणि 65 वर्षांवरील वयोवृद्धांना मात्र उद्यानामध्ये प्रवेशबंदी असणार आहे. नियमांचे भंग केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही या परिपत्रकात दिला आहे.

