‘सकाळ सोबत बोलूया’ हेल्पलाईनवर ६५ टक्के कॉल पुरुषांचे

पुणे - ‘सकाळ सोबत बोलूया’ ही हेल्पलाइन सुरू होऊन, उद्या (ता. ३) एक महिना पूर्ण होत आहे. या कालावधीत राज्यभरातून सुमारे अठराशे लोकांनी वेगवेगळ्या मानसिक स्वास्थ्य व समस्यांच्या मार्गदर्शनासाठी हेल्पलाईनवर मुक्त संवाद साधला. तज्ज्ञ समुपदेशक, मानसिक विकार तज्ज्ञ, मानसशास्त्रतज्ज्ञ हेल्पलाईनवर मदतीसाठी फोन करणाऱ्या व्यक्तींचे ऐकून घेतात व त्यांच्याशी मनमोकळेपणाने संवाद साधून, योग्य समुपदेशन व मार्गदर्शन करत आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सकाळ माध्यम समूहातील ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’च्यावतीने we are in this together या मोहिमेअंतर्गत व पुनीत बालन ग्रुप यांच्या सौजन्याने आणि कर्वे समाज सेवा संस्थेच्या सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ अँड डीसअँबीलीटीजच्या सहकार्याने मानसिक ताण - तणाव व्यवस्थापन व एकूणच मानसिक स्वास्थ्य व समस्यांच्या मार्गदर्शनासाठी ‘सकाळ सोबत बोलूया’ ही चोवीस तास हेल्पलाइन राज्यभरात सुरू आहे.

राज्यभरातून हेल्पलाईनवर फोन करणाऱ्यांमध्ये पुरुष वर्गाचे प्रमाण ६५ टक्के तर महिला वर्गाचे प्रमाण ३५ टक्के होते. यातील ६७. ८ टक्के लोक शहरी भागातील होते. २०. २ टक्के लोक निमशहरी भागातील तर १२ टक्के लोक ग्रामीण भागातील होते. पदवीधारकांचे प्रमाण ४१.५ टक्के व उच्च पदवीधारकांचे प्रमाण १२.३ टक्के होते. प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्यांचे व डिप्लोमाधारकांचे ही लक्षणीय प्रमाण होते. तसेच हेल्पलाईनवर फोन करून मार्गदर्शन घेणाऱ्यांमध्ये १०. २ टक्के विद्यार्थ्यांचे तर २६. ३ टक्के खासगी नोकरदार वर्ग व ७ टक्के सरकारी नोकरदार वर्गाचे प्रमाण होते. १८. ३ टक्के गृहिणी तर ११. ८ टक्के व्यावसायिकांचे प्रमाण होते. शिवाय शेतकरी व रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लोकांनी व लॉकडाउनमुळे बेरोजगार झालेल्यांनीसुद्धा मार्गदर्शनासाठी हेल्पलाईनवर फोन केला आहे. यातील ३८. ९ टक्के लोक एकत्र कुटुंबातील होते. तर ५८. ९ टक्के लोक हे विभक्त कुटुंबातील होते तर १०. २ टक्के एकटे राहणारे होते.

पुणे शहर पोलिसांकडून लॉकडाऊन काळात एवढ्या नागरिकांना ई-पास देण्यात आला

फोन करणाऱ्या ७९. ८ टक्के लोकांना पहिल्या फोनमध्येच योग्य समुपदेशन, सल्ला व मार्गदर्शन मिळाले. तसेच १२. ८ टक्के लोकांना पाठपुराव्यासाठी दुसरा फोन करावा लागला. अठराशे लोकांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर सर्वांत जास्त फोन चिंता, भीती, काळजी, ताण - तणाव आणि त्यामुळे येणारे नैराश्‍य याविषयी होते. त्याखालोखाल दुसऱ्या क्रमांकावर कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे ताण - तणाव व नोकरी गेल्यामुळे आलेले नैराश्‍य याविषयी फोन होते. मानसिक आजार, समस्या व मानसिक स्वास्थ्य याविषयी फोन क्रमांक तीनवर होते.

बाणेरमधील कोविड हॉस्पिटल फक्त नावापुरतेच का?

लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत तसेच गरीब, मध्यम, उच्च मध्यम व उच्च वर्गातील लोकांना चिंता, काळजी, नैराश्‍य या गोष्टींनी ग्रासलेले असते. काही लोक यावर मात करून, उभारी घेतात. पण काही लोक मात्र नैराश्‍यापोटी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. काही लोक प्रतिष्ठेपायी पुढे येत नाहीत पण त्यांना समुपदेशन व मार्गदर्शनाची आवश्‍यकता असते. अशा वेळी त्यांची ओळख गुप्त ठेवून, समुपदेशन केले तर लोक नैराश्‍यातून बाहेर पडतील व आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलणार नाहीत. हा उद्देश समोर ठेवून ‘सकाळ सोबत बोलूया’ ही हेल्पलाइन सुरू केली आहे. पुनीत बालन ग्रुपचे संचालक पुनीत बालन हे या उपक्रमाचे मुख्य प्रायोजक आहेत.

डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे गेला 'ती'चा जीव; तिघांविरोधात गुन्हा दाखल

‘तुमच्याशी बोलून बरं वाटलं’

आपण व्यक्त होणाऱ्यांचं नुसतं ऐकून घ्यायचं आहे. त्याला मोकळं व्हायला प्रोत्साहन द्यायचं आहे. जमलंच तर अडचणींना तोंड द्यायचे पर्याय सुचवायचे असतात. ‘सकाळ सोबत बोलूया’ ही मानसिक आरोग्यासंदर्भात काम करणारी हेल्पलाइन सुरू होत असताना, व्हेंटीलेशन, कॉलरच्या मनाला मोकळी वाट करून देणे, हा एकमेव उद्देश होता. तो काळ नेमका लॉकडाउनचा होता. या काळात संपूर्ण समाजाचंच मानसिक संतुलन बिघडायच्या मार्गावर आहे, असं स्पष्ट दिसत होतं. पण याच सुमारास सकाळ आणि कर्वे समाज सेवा संस्था या दोन्ही संस्था सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवत, मानसोपचार तज्ज्ञ आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांच्या साह्याने पुढे सरसावल्या. आज ही हेल्पलाइन बरोबर एक महिन्याची झाली आहे. जो हेतू समोर ठेवून, ही योजना सुरू केली, ती नक्कीच १०० टक्के पूर्ण झाल्याचे समाधान आज संपूर्ण टीमला आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘तुमच्याशी बोलून खूप बरं वाटलं,’ ही फोन करणाऱ्यांची पावती आम्हा समुपदेशकांच्या दृष्टीने आत्यंतिक समाधान देणारी आहे. यात सर्वाधिक कॉल्स पुरुषांचे, विभक्त कुटुंबात पण तसेच कुटूंबासोबत राहणाऱ्यांचे आले. यावरून असाही विचार करावा लागू शकतो, की पुरुषांना म्हणावे तसे आऊटलेट नसावे, मोकळीक नसावी किंवा मित्रांशी, नातेवाइकांशी बोलण्यापेक्षा अनोळखी व्यक्तीशी बोलण्याकडे त्यांचा कल असावा.

अनेक आजी-आजोबांनी, विद्यार्थ्यांनी, गृहिणींनी आणि प्रायव्हेट सर्विसमध्ये असणाऱ्यांनीही फोन केले. बहुतेकांचा उद्देश हाच होता, ‘मी माझ्या परीने सगळं करतोय/करतेय, त्याचं कोणाला फारसं कौतुक नाही’. यांना मात्र ‘हो ! तुम्ही किती छान सगळं मॅनेज करताय’! एवढीच दाद दिल्याने, कोणी का होईना फक्त ‘दखल घेतल्यानेच’ खूप बरे वाटलेले आम्हाला दिसले. हा अनुभव समुपदेशकांनाही बऱ्याच गोष्टी नव्याने दाखवतोय, यात शंकाच नाही. अधिकाधिक कॉलर्सना मदत व्हावी, अधिकाधिक गरजूंनी आमच्यापर्यंत पोचावं, हळूहळू ही गरज, या कुबड्या गळून पडाव्यात आणि एक सक्षम समाज उभा राहावा, हाच हेल्पलाइन सुरू करण्यामागे खरा हेतू आहे.

(शिल्पा तांबे, समुपदेशिका, पुणे)

Edited By - Prashant Patil