महापालिकेच्या तिजोरीत खणखणाट; तीन महिन्यांत पुणेकरांनी भरला ६७८ कोटींचा मिळकतकर

पुणे - लॉकडाउनमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट राहील आणि कोरोनाच्या उपचार व्यवस्थेसह विकासकामांवरही परिणाम होण्याची भीती असताना पुणेकरांनी तब्बल सातशे कोटींचा मिळकत भरला आहे. विशेष म्हणजे केवळ तीन महिन्यांत एवढा कर जमा झाल्याने महापालिकेला आर्थिक संकटात मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील प्रमुख दहा महापालिकांच्या तुलनेत पुणे महापालिकेला करातून सर्वाधिक उत्पन्न मिळाले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुण्यासह राज्यातील सारे उद्योग-व्यवसाय बंद आहेत. त्यामुळे आर्थिक उलाढाल थांबल्याने राज्य सरकारसह महापालिकेच्या उत्पन्नातही मोठी घट होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. ती बहुतांशी प्रमाणात खरी ठरली असली तरी पुणे महापालिका त्याला अपवाद ठरली आहे. एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांत पुणेकरांनी 678 कोटी 38 लाख रुपयांचा मिळकतकर भरला आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कमी कालावधीत अधिक उत्पन्न मिळाल्याचे नोंद आहे. नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे एप्रिल आणि मे महिन्यात नियमित कर भरणाऱ्यांना पाच ते दहा टक्के सवलत दिली जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मिळकतधारक कर भरतात. ही संख्या यंदा आणखी वाढल्याचे दिसून आले आहे.

पुणे शहर, उपनगर आणि नव्या अकरा गावांत सुमारे साडेनऊ लाख मिळकती आहेत. त्यात निवासी आणि व्यावसायिक मिळकतींचा समावेश आहे. त्याच्या करातून महापालिकेला साधारपणे दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असते. या आर्थिक वर्षात 2 हजार 100 कोटी रुपयांचा महसूल जमा होईल, अशी अपेक्षा आहे; परंतु, कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत अंदाजापेक्षा खूप कमी महसूल मिळण्याची भीती होती; परंतु पहिल्या तीन महिन्यांतच सातशे कोटी रुपये जमा झाल्याचे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाचे प्रमुख विलास कानडे यांनी सांगितले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप विविध महापालिकांना मिळालेला मिळकतकर

पुणे 678 कोटी 38 लाख

मुंबई 95 कोटी 12 लाख

पिंपरी-चिंचवड 35 कोटी

कल्याण-डोंबिवली 14 कोटी 5 लाख नियमित करासोबत थकबाकी वसूल करण्यावर भर दिल्याने पहिल्या तिमाहीत अपेक्षित उत्पन्न मिळाले आहे. तरीही शंभर टक्के थकबाकी वसुलीची मोहीम राबवित आहोत. ज्यामुळे सध्याच्या कोरोनाच्या परिस्थितीवर मात करण्यापासून पुणेकरांना चांगल्या सुविधा पुरविता येतील.

-विलास कानडे, प्रमुख, मिळकतकर विभाग, महापालिका

