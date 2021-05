पहिल्या डोससाठी ८० टक्के लस; गोंधळानंतर पुणे महापालिकेने केली सुधारणा

पुणे : ८४ दिवसांपूर्वी कोविशील्डची लस किती जणांनी घेतली याचा अंदाज न घेता महापालिका प्रशासनाने थेट ९० टक्के लस दुसऱ्या डोससाठी आरक्षित केली. त्यामुळे दिवसभर झालेल्या गोंधळानंतर महापालिकेने कोविशील्डच्या पहिल्या डोससाठी थेट ८० टक्के लस राखून ठेवली. तर दुसऱ्या डोससाठी २० टक्के लस उपलब्ध असेल. दरम्यान, दिवसभरात केवळ ९३५ जणांचे लसीकरण झाले. (80 percent vaccine for the first dose Pune Municipal Corporation made improvements after confusion)

केंद्र सरकारने कोविशील्ड लसीच्या दुसऱ्या डोससाठी १२ ते १६ आठवडे (८४ ते ११२ दिवस) या काळ निश्‍चित केला आहे. शहरात ८४ दिवस म्हणजे २३ फेब्रुवारी पूर्वी लसीकरण करणारे २० हजार आरोग्य कर्मचारी व फ्रंटलाइन कर्मचारीच असून, त्यातील बहुतांश जणांचा दुसरा डोस झाला आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाने दुसऱ्या डोससाठी ९० टक्के लस उपलब्ध केल्याने लसीकरण केंद्रांवर २००-३०० नागरिक असले तरी मोजक्यांनाच लस मिळाली.

चुकीच्या नियोजनामुळे फटका बसल्याने नागरिकांनी नगरसेवक, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून चौकशी सुरू केली. दुपारनंतर राज्य शासनातील एका अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून काही केंद्रांवर ४५ च्या पुढील नागरिकांना बोलावून घेऊन लसीकरण करण्यात आल्याने पहिल्या डोसासाठी ७९६ तर दुसऱ्या डोससाठी १३९ असे एकुण ९३५ जणांचे लसीकरण झाले. या गोंधळाचे तीव्र पडसाद उमटल्याने महापालिकेने पहिल्या डोसचा कोटा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गुरूवारचे नियोजन असे असेल

कोविशील्ड

- कोविशील्डचे ४८ केंद्रांवर प्रत्येकी १०० डोस उपलब्ध असतील.

- उपलब्ध लशींच्या एकूण साठ्यापैकी ८० टक्के लस ४५ पेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांसाठी असेल. यातील ६० टक्के

ऑनलाईन स्लॉट बुक केलेल्यांसाठी तर २ड टक्के थेट केंद्रावर गेलेल्यांसाठी असेल.

- ऑनलाईन अपॉईंटमेंट बुकींग उद्या सकाळी ८ वाजता सुरू होईल.

- २० टक्के लस २४ फेब्रुवारीपूर्वी पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या दुसऱ्या डोससाठी असे

कोव्हॅक्सीन

- २२ एप्रिलपूर्वी कोवॅक्सिनचा पहिला डोस घेणाऱ्या नागरिकांना उद्या दुसरा डोस देण्यात येईल.

- कोवॅक्सिनचे उद्या १५ केंद्रे सुरु असून प्रत्येक केंद्रांवर १५० डोस उपलब्ध असतील.

- कोवॅक्सिनचा पहिला डोस दिला जाणार नाही

‘‘१ मार्च पासून नागरिकांना लस मिळालेली असताना ८४ दिवसाच्या नियमावलीमुळे नागरीकांना मनस्ताप सहन करा लागला आहे. वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन निर्णयात बदल करावेत अशी मागणी आयुक्त विक्रम कुमार यांचीच भेट घेऊन केली आहे ’’

- ज्योत्स्ना एकबोटे, नगरसेविका

‘‘शहरात किती जणांचे लसीकरण झाले आहे, दुसऱ्या डोससाठी कितीजण पात्र आहेत, याची सर्व माहिती प्रशाननाकडे आॅनलाइन उपलब्ध आहे. त्याचा अभ्यास केला असता तर आजचा गोंधळ झाला नसता. दुसऱ्या डोसाठी नागरिक नसतील तर पहिल्या डोससाठीचे प्रमाण वाढवले पाहिजे होते.’’

- विशाल तांबे, नगरसेवक

‘‘शहरात २४ फेब्रुवारीच्या २० हजार जणांनी लस घेतली होती. त्यातील बहुतांश नागरिकांनी दुसरा डोस घेतला आहे. पण आकडेवारी समजून न घेता नियोजन केल्याने गोंधळ झाला आहे. तसेच आज दुपारी आरोग्य विभागकडून तोंडी आदेशाद्वारे ४५ च्या पुढील नागरिकांना लस दिली आहे.’’

- डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, नगरसेवक