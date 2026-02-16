भिलार : पुस्तकांच्या गावाचा मानाचा तुरा; कु. आकांक्षा भिलारे ''मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी'' पदवीने सन्मानित
आकांक्षा भिलारे हिला
एमडीएस पदवी प्रदान
भिलार, ता. १६ : येथील (कै.) बाळासाहेब भिलारे यांची नात आणि स्ट्रॉबेरी ग्रोव्हर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन भिलारे यांची कन्या आकांक्षा भिलारे हिने मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) ही उच्च पदवी प्राप्त केली आहे. ही पदवी मिळविणारी ती भिलार गावातील पहिलीच मुलगी असून, तिच्या या यशाचे परिसरात कौतुक होत आहे.
आकांक्षाचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण भिलार येथीलच हिल रेंज संस्थेत झाले. शालेय शिक्षणानंतर तिने पुण्यात आपले पुढील शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर दंतवैद्यकीय क्षेत्रातील उच्च शिक्षणासाठी तिने मुंबई गाठली. नवी मुंबईतील नेरूळ येथील प्रख्यात डी. वाय. पाटील युनिव्हर्सिटीमधून तिने दंतवैद्यकीय शास्त्रातील ही पदव्युत्तर पदवी मिळवली.
नुकत्याच पार पडलेल्या महाविद्यालयाच्या विशेष पदवीदान समारंभात मान्यवरांच्या हस्ते तिला ही पदवी प्रदान करण्यात आली.
दरम्यान, ज्या हिल रेंज एज्युकेशन सोसायटीने हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवले, त्या संस्थेचे संस्थापक तिचे आजोबा, (कै.) बाळासाहेब भिलारे होते. आजोबांचा वारसा संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष व वडील नितीन भिलारे पुढे चालवत आहेत. आई स्वतः शिक्षिका असल्याने घरातूनच तिला शिक्षणाचे आणि शिस्तीचे बाळकडू मिळाले.
