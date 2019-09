Video : पुण्यात आशा कर्मचाऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

पुणे : महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समिती तर्फे हजारो महिलांचा मासिक मानधन वाढीसाठी पुणे स्टेशन येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला आहे. आशा कर्मचारी महिलांना कामावर आधारित मोबदला धरून सध्या अडीच हजार मानधन मिळत आहे. राज्य सरकारने या मानधनात तिप्पट वाढ देण्याची घोषणा वेळोवेळी करूनही त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने या महिलांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात​ असे आंदोलन केले जात आहे. पुण्यातील आंदोलनात पुणे जिल्ह्यातील दोन ते अडीच हजार महिला सहभागी झाल्या आहेत.

Web Title: Aasha employees march to the collectors office in Pune