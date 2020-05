औरंगाबाद दुर्घटनेची इथं झाली असती पुनरावृत्ती; पण...

दौंड (पुणे) : ''मालगाडी तो 100 मीटर पहले रोक दी और पटरी पर से जा रहे उन लोगोंकी जान बच गई. पर अगर गाडी रोकने के बाद वही भीड़ हम पर ही हमला कर देने का डर था. पर उन परेशान मजदूरों का सब्र जबाब दे गया'', अशा शब्दांत रेल्वेचे चालक मुरलीधर तिवारी यांनी अपघाताविषयी भावना व्यक्त केल्या. मुरलीधर तिवारी व सहाय्यक चालकाच्या सतर्कतेमुळे उरूळी कांचन व लोणी काळभोर रेल्वे स्थानकादरम्यान रेल्वे रूळावरून चाललेल्या 24 मजूरांचे प्राण वाचले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दौंड-पुणे लोहमार्गावरील उरूळी कांचन व लोणी काळभोर रेल्वे स्थानकादरम्यान 8 मे रोजी सायंकाळी 7 ते 7 वाजून 10 मिनिटांच्या दरम्यान हा प्रकार घडला. 59 वाघिणी असलेली मालगाडी दौंडवरून पुण्याकडे निघाली असता मालगाडी जाणाऱ्या रूळांवरूनच 24 मजूर कुटुंबीयांसह चालत चालले होते. ताशी 50 ते 60 किलोमीटर वेगाने धावणाऱ्या मालगाडीच्या चालकांनी मजुरांना पाहून 650 मीटरपूर्वी सतत हॅार्न वाजविला. परंतु त्याचा फार काही परिणाम झाला नाही. मुरलीधर तिवारी व सहायक चालक आनंद कुमार यांनी प्रसंगावधान राखत आपत्कालीन ब्रेकचा वापर केला आणि त्या मजुरांच्या 100 मीटर अगोदर मालगाडी थांबली. भीषण अपघात टळला असला तरी त्यानंतर मजुरांचा जमाव नेमकी कशी प्रतिक्रिया देईल ?, याचा अंदाज नसल्याने चालकाने त्यांना सावधगिरी बाळगत भेदरलेल्या मजुरांना बाजूला करीत मालगाडी संथपणे पुण्याकडे मार्गस्थ झाली. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा या सतर्कतेची माहिती उरूळी कांचन स्थानकावर देण्यात आल्यानंतर संबंधितांनी ती वरिष्ठांना कळविली. 8 मे रोजी औरंगाबादजवळ करमाड येथे पहाटे मालगाडी खाली सापडल्याने 16 मजुरांचा मृत्यू झालेला असताना त्याचदिवशी सायंकाळी दौंड-पुणे लोहमार्गावर मोठा अपघात टळल्याने रेल्वे प्रशासनाने मुरलीधर तिवारी व आनंद कुमार यांचा गौरव केला. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पुणे विभागाच्या व्यवस्थापिका रेणू शर्मा यांनी पुणे येथे मालगाडी आल्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी जोएल मेकेंझी, सबरी नाथ, आदींच्या हस्ते दोघांचा प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करीत रोख बक्षीस दिले आहे.

Web Title: Accident not happened in Daund Due to Alert of Rail Driver