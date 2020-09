घोडेगावात विनामास्क फिरणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा; तब्बल पावणेपाच लाख रुपयांचा दंड वसूल 

घोडेगाव (पुणे) : घोडेगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत विनामास्क व सामाजिक अंतर न पाळणाऱ्या नागरिकांकडून पंधरा दिवसांत सुमारे 4 लाख 73 हजार 200 रुपये दंड वसूल करण्यात आला असल्याची माहिती घोडेगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक प्रदीप पवार यांनी दिली. आंबेगाव तालुक्‍यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागरिकही बेफिकिरीने वागत आहे. पोलिसांनी विनामास्क व सामाजिक अंतर न पाळणाऱ्या नागरिकांवर तसेच दुकानात गर्दी करू देणाऱ्या दुकानदरांवर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. आतापर्यंत 2 हजार 308 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पोलिस ठाणे हद्दीत विविध ठिकाणी पोलिसांनी तपासणी नाके उभारून विनामास्क दुचाकी, चारचाकीवर फिरणाऱ्यांवर कारवाई सुरू आहे. तसेच सामाजिक अंतर न राखणे याबाबत 20 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. घोडेगाव, जुन्नर फाटा डिंभा, तळेकर, नारोडी फाटा याठिकाणी चेक पोस्ट लावून नागरिकांवर या कारवाई करण्यात आल्या आहेत. चाळीस पोलिस व होमगार्डच्या मदतीने 47 गावांत बंदोबस्त ठेवण्यात पोलिसांना यश आले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा प्रदीप पवार म्हणाले की, भीमाशंकर, डिंभे, आहुपे याठिकाणी पर्यटक जाताना दिसताहेत. त्यांनी योग्य ती खबरदारी न घेतल्यास व नियम न पाळल्यास त्यांच्यावरही कडक कारवाई करण्यात येत आहे.

