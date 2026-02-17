डेटासेंटरसाठी अदानींची गुंतवणूक
एआय परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर घोषणा; दहा अब्ज डॉलरची गुंतवणूक
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १७ ः कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी (एआय) तयार केलेल्या आणि अक्षय-ऊर्जेवर चालणाऱ्या हायपरस्केल डेटा सेंटरच्या बांधकामासाठी अदानी समूहाने २०३५ पर्यंत १०० अब्ज डॉलरची थेट गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. दिल्लीत सुरू असलेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर अदानी समूहाची या घोषणेने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
या उपक्रमाचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन सार्वभौम ऊर्जा आणि संगणकीय व्यासपीठ तयार करणे असून यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्रांतीमध्ये भारताचे वैश्विक नेतृत्व प्रस्थापित होईल, असे अदानी समूहाने म्हटले आहे. या घोषणेनंतर अदानी समूहाची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेसने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या उपक्रमामुळे सर्व्हर मॅन्युफॅक्चरिंग, क्लाऊड प्लॅटफॉर्म आणि साहाय्यक उद्योगांमध्ये अतिरिक्त दीडशे अब्ज उत्प्रेरक मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे भारतात २५० अब्ज एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम तयार होऊ शकतील.
दरम्यान, अदानी समुहाचे प्रमुख गौतम अदानी यांनी म्हणाले, ‘‘संपूर्ण जग अधिक व्यापक अशा ‘एआय क्रांती’त प्रवेश करत आहे. ऊर्जा आणि संगणक यांच्यात समन्वय साधणारे देश पुढील दशक घडविणार असून, यात भारत नेतृत्व करण्यासाठी सर्वोत्तम स्थितीत आहे. त्यासाठी भारताच्या तंत्रज्ञान सार्वभौमत्वावर लक्ष केंद्रित करून संपूर्ण पाच-स्तरीय एआय स्टॅकमध्ये विस्तार करण्यासाठी डेटा सेंटर्स आणि ग्रीन एनर्जीमधील तळांचा विस्तार केला जात आहे. एआय युगात भारत केवळ ग्राहक राहणार नाही. तर बुद्धीमत्तेचा निर्माता आणि निर्यातदार देखील असेल.’’
हा रोडमॅप अदानी कनेक्सच्या विद्यमान दोन गिगावॅट क्षमतेच्या राष्ट्रीय डेटा सेंटर नेटवर्कवर आधारित आहे, ज्याची क्षमता पाच गिगावॅटपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे, असेही ते म्हणाले.
गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टसोबत काम
अदानी समूह गुगलच्या सहकार्याने नोएडामध्ये अतिरिक्त सुविधांसह विशाखापट्टणममध्ये भारतातील सर्वात मोठे गिगावॅट-स्केल एआय डेटा सेंटर कॅम्पस विकसित करण्यासाठी काम करत आहे. तसेच हैदराबाद आणि पुण्यात एआय-केंद्रित डेटा सेंटर पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्टसोबत काम करत आहे.
