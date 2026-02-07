गरजूंना मदत केल्यास मोठे समाधान-डॉ प्रकाश आमटे.. आदर्श स्कूलच्या इमारतीचे लोकार्पण
कुर्डुवाडी (ता. माढा) : आदर्श सैनिक स्कूलच्या इमारतीचे लोकार्पण करताना डॉ प्रकाश आमटे, डॉ. मंदाकिनी आमटे, अमोल सुरवसे, पूजा सुरवसे व अन्य.
गरजूंना मदत केल्यास मोठे समाधान
डॉ. प्रकाश आमटे; आदर्श स्कूलच्या इमारतीचे लोकार्पण
कुर्डुवाडी. ता. ७ : प्रत्येकाने आपले आयुष्य चांगल्या पद्धतीने जगले पाहिजे. समाजात अनेक गरजू असून त्यांना मदत केली तर त्याचे खूप मोठे समाधान लाभते असे प्रतिपादन पद्मश्री डॉ. प्रकाश आमटे यांनी केले.
येथील आदर्श सैनिक स्कूलमध्ये नव्याने उभारण्यात आलेल्या आधुनिक शैक्षणिक इमारतीचा लोकार्पण पद्मश्री डॉ. प्रकाश आमटे व डॉ. मंदाकिनी आमटे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. डॉ सोमनाथ रोडे, संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष अमोल सुरवसे, प्रकल्प संचालिका पूजा सुरवसे उपस्थित होते.
श्री आमटे म्हणाले, की परिश्रम शिस्त याबरोबर समाजसेवेचे व्रत अंगीकारले पाहिजे. ग्रामीण भागातही चांगले शैक्षणिक वातावरण आहे याचा आनंद होत असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या.
प्रास्ताविकात अमोल सुरवसे म्हणाले, की डॉ आमटे यांनी शिक्षण, आरोग्य, समाजसेवा व मानवतेसाठी केलेल्या कार्याची प्रेरणा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व सोयी उपलब्ध केल्या आहेत. मान्यवरांच्या हस्ते इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी डॉ आमटे यांचे कार्य व जीवनावर आधारित पेन्सिल व रंगांच्या साहाय्याने चित्ररुपात रेखाटने करून त्यांना भेट दिले. यावेळी शाळेचे सर्व पदाधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर, कर्मचारी, विद्यार्थी व पालक उपस्थित होते.
