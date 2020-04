पुणे विभागात अन्नधान्याचा पुरेसा साठा : विभागीय आयुक्त

पुणे : पुणे विभागात अन्नधान्याचा पुरेसा साठा असून, अंदाजे 28 हजार 936 क्विंटल अन्नधान्याची मार्केटमध्ये आवक झाली आहे. विभागात भाजीपाल्याची आवक 9 हजार 901 क्विंटल, फळांची आवक 4 हजार 431 क्विंटल तसेच कांदा-बटाटयाची आवक 9 हजार 168 क्विंटल इतकी झाली आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिली. पुणे विभागात 3 एप्रिल रोजी 101.84 लाख लिटर दुधाचे संकलन झाले असून, 25.70 लाख लिटर दुधाचे पॅकेजिंग स्वरुपात वितरण झाले आहे. तर, उर्वरित दूध सुट्या स्वरुपात वितरित करण्यात आले आहे.

Web Title: Adequate stock of food available in Pune Division said Divisional commissioner