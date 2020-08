नारायणगाव, जुन्नरमधील कोरोना फैलाव रोखण्यासाठी प्रशासनाने घेतला मोठा निर्णय

जुन्नर : तमाशा पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या नारायणगाव परिसरात कोरोना प्रादुर्भाव वाढला आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे प्रशासन व नागरिकांची चिंता वाढली आहे. यामुळे तहसीलदार हनुमंत कोळेकर यांनी ता.२७ ऑगस्टपासून नारायणगाव व वारूळवाडी या दोन गावांत कंटेन्मेंट झोन जाहीर केला आहे. तसेच जुन्नर तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना तालुक्यातील मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नारायणगाव येथे आजपर्यत सर्वाधिक १०९ रुग्ण आढळून आले आहेत. तर नारायणगाव व वारूळवाडी येथील रुग्णसंख्या १५० च्या दरम्यान असल्याचे तहसीलदार कोळेकर यांनी सांगितले. येथे कोरोनाचे रुग्ण वाढू नयेत तसेच या रोगाची साखळी तुटावी यासाठी प्रशासनाकडून उपाययोजना करण्यात येत असून, याबाबतची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. नारायणगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रेय गुंड यांनी दोन गावातील गणेश मंडळे व प्रमुख पदाधिकारी व नागरिकांची बैठक घेऊन समाज माध्यमांतून संदेश व्हायरल केले आहेत. पोलिसांच्या संदेशात ग्रामपंचायत व पोलिस प्रशासनामार्फत केलेल्या आवाहनानुसार गणेशोत्सवाच्या पाचव्या दिवशी (ता. २६ रोजी) अध्यक्ष, सभासद तसेच मंडळांचे कार्यकर्ते यांची बैठक घेऊन या दिवशी गणेश विसर्जन करावे. कारण ता. २७ पासून कटेन्मेंट झोन सुरू होणार असल्याने गणेश मंडळांना बाहेर पडून विसर्जन करणे शक्य होणार नाही. या कालावधीत विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. तरी सर्व सार्वजनिक मंडळ तसेच इच्छेनुसार घरगुती गणपती यांनी शक्यतो पाचव्या दिवशी विसर्जन करावे." जुन्नर तालुक्यात गेल्या २४ तासांत ४१ नव्या कोरोना बाधित रुग्णांचे निदान झाले असून एकूण रुग्णसंख्या ७८३ झाली आहे. दिवसभरात ३२ तर एकूण ५२० रुग्णांनी कोरोनवर मात केली आहे. ओतूर व खानगाव मध्ये दोघांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. आजपर्यत एकूण ३४ रुग्ण कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. नारायणगावला कोरोनाचे रुग्ण वाढल्याने प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. मंगळवार ता.१८ रोजी १३, बुधवारी-०४, गुरुवारी-९, शुक्रवारी-१२, शनिवारी-२२, रविवारी-३ रुग्णांचे कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. लग्न समारंभाची चौकशी करणार : तहसीलदार

नारायणगांव परिसरात एका कृषी पर्यटन केंद्रात झालेल्या लग्न समारंभातुन कोरोनाचा फैलाव झाला असल्याची चर्चा होत असून तालुक्यात या दुसऱ्या लग्नामुळे कोरोना फैलाव झाला असल्याचे आढळून आल्यास संबधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार कोळेकर यांनी स्पष्ट केले. गेल्या दोन महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण आढळून आल्याने नागरिक व प्रशासन आवाक झाले आहे. (Edited by : Sagar Diliprao Shelar)

