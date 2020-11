पुण्यात चाललंय काय? पोरांच्या भांडणात मोठ्यांनी कोयत्यानं केले वार

पुणे : मुलांमध्ये झालेल्या भांडणाचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्यांनी सार्वजनिक रस्त्यावर एका नागरिकाला आडवे पाडून त्याच्यावर कोयत्याने वार करीत त्यास जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना शनिवारी रात्री अकरा वाजता लोहियानगरमध्ये घडली. याप्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात अल्पवयीन मुलासह चौघांविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सलीम मुनार शेख (वय 46), अजिम सलीम शेख (वय 21), अदानन सलीम शेख (वय 20) अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणातील अजिम शेख हा सराईत गुन्हेगार आहे. या घटनेमध्ये मुस्ताक शेख हे गंभीर जखमी झाले आहेत. तर 38 वर्षीय महिलेने याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी व आरोपी लोहीयानगरमध्ये एकमेकांच्या शेजारी राहतात. आरोपींची 15 दिवसांपुर्वी फिर्यादीच्या मुलाशी भांडणे झाली होती. त्याचा राग मनात धरुन आरोपी व अल्पवयीन मुलगा शनिवारी रात्री अकरा वाजता लोहीयानगरमधील सार्वजनिक रस्त्यावर असलेल्या फिर्यादी यांच्या पुतण्याच्या दुकानामध्ये जाब विचारण्यासाठी गेले. त्यावेळी फिर्यादीचा पुतण्या मोईस शेख हा दुकानामध्ये होता. आरोपी त्याच्याशी भांडणे करीत होती. त्यावेळी फिर्यादीचे पती मुस्ताक शेख तेथे गेले. त्यांनी भांडणे सोडविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी आरोपींनी मुस्तफा शेख यास सार्वजनिक रस्त्यावर आडवे पाडून त्यांना लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण करीत त्यांच्या डोक्‍यात व छातीवर कोयत्याने वार करुन त्यांना गंभीर जखमी केले. तसेच त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी तेथे आलेल्या मोईस शेख याच्या मित्रालाही आरोपींनी जबर मारहाण केली. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक गणेश माने करीत आहेत.

Web Title: Adult Attack on one by sharp weapon due to children Quarrels