Pune News : तब्बल 7 दिवसानंतर शिंदवणे ग्रामपंचायत सदस्याचे आमरण उपोषण मागे; सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मागण्या मान्य

सुवर्णा कांचन उरुळी कांचन : राज्य महामार्ग क्रमांक ११७ नकाशाप्रमाणे उरुळी कांचन-शिंदवणे-जेजुरी रस्ता पाझर तलावाकडे करण्यासाठी शिंदवणे ग्रामपंचायत सदस्य गणेश भाऊसाहेब महाडिक आणि भजनी मंडळ भजन करून शिंदवणे वाकवस्ती पाझर तलाव या ठिकाणी गेली सात दिवस आमरण उपोषणास बसले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याची दखल घेत मागण्या मान्य केल्याने गुरुवारी (ता. २१) उपोषण मागे घेण्यात आले. तळेगाव ढमढेरे ते जेजुरी या रस्त्याच्या रूंदीकरणाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरु आहे. त्यापैकी शिंदवणे या रस्त्यावर चार वळणे आहेत. या रस्त्याला खूप वेडीवाकडे वळणे असल्यामुळे अपघात होऊन जीवितहानी होत आहे. शिंदवणे वाकवस्ती या ठिकाणावरून पाझर तलावाच्या कडेने नकाशामध्ये रस्ता आहे. या रस्त्यामध्ये अंगणवाडीची जागा आहे. ही जागा सोडून रस्ता करण्यास काहीही अडचण नाही. नकाशामध्ये अधिकृत असलेल्या रस्त्याचे काम अंगणवाडीची जागा सोडून करण्याची मागणी शिंदवणे ग्रामपंचायत सदस्य गणेश महाडिक यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली होती. या मागणीसाठी सात दिवस त्यांचे आमरण उपोषण सुरु होते. शिंदवणे गावामधून राज्यमार्ग क्रमांक ११७ उरुळी कांचन-शिंदवणे-जेजुरी या रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरु आहे. पाझर तलावाच्या कडेने नकाशामध्ये रस्ता आहे. या रस्त्याला निधी उपलब्ध झाल्यास रस्ता करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने होकार दर्शविला आहे. तसेच पीडब्लूडीने जो रस्ता केला आहे त्यात वेडीवाकडी वळणे असल्यामुळे अपघात होऊन जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. त्या देखील रस्त्याचे काम करण्याची तयारी पीडब्लूडीने दर्शविली आहे. तसेच पाईपला कोणताही धोका न पोहचता पुरंदर उपसा सिंचनकडून देखील पीडब्लूडीला काम करण्यास परवानगी मिळाली आहे. - गणेश महाडिक, ग्रामपंचायत सदस्य, शिंदवणे (ता. हवेली) उरुळी कांचन-शिंदवणे-जेजुरी या रस्त्याचे काम पुरंदर उपसा सिंचनकडून बंद करण्यात आले होते. पुरंदर उपसा सिंचन ची २५० मीटर पाईप लाईन या रस्त्याच्या खालून गेली असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या हे अत्यंत धोकादायक आहे. तेथे काम करण्यासाठी पुरंदर उपसा सिंचनच्या ज्या शंका, सूचना आहेत ते पत्राच्या माध्यमातून कळविणार आहेत. त्यांच्या शंका, सूचना समजावून घेऊन त्यात होणार बदल याबाबतचा फेरप्रस्ताव सक्षम अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिल्यास रस्त्याचे काम सुरु करणार आहोत. याअनुषंगाने शिंदवणे ग्रामपंचायत सदस्य गणेश महाडिक यांना उपोषण मागे घेण्यास सांगितले आहे. अंगणवाडी जागा हा विषय ग्रामपंचायत अखत्यारीतील आहे. - श्रीपाद बलशेटवार, उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग