पुणे : भाजपच्या दिवंगत आमदार मुक्ता टिळक यांच्या निधनामुळं रिक्त झालेल्या कसबा विधानसभेच्या जागेवर पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच टिळक कुटुंबियांची भेट घेतली.

यानंतर लगेचच काँग्रेसच्या गोटातूनही हालचाली झाल्या असून उद्याच काँग्रेसचाही उमेदवार जाहीर होईल असं सांगितलं जात आहे. (after Devendra Fadnavis meets Tilak family Congress will also announce its candidate for Kasba By Election)

हेही वाचा: Rahul Gandhi letter to PM : भारत जोडो यात्रा संपली! राहुल गांधींचं थेट PM मोदींना पत्र

कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून रवींद्र धंगेकर यांचं नाव निश्चित होण्याची दाट शक्यता असल्याचं सुत्रांकडून कळतं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस हायकमांडकडून धंगेकर यांच्या नावावर जवळपास शिक्कामोर्तब झालं आहे.

हेही वाचा: Sushma Andhare: "शब्द मागे घ्यायला मी चंद्रकांत पाटील नाही"; सुषमा अंधारेंचा टोमणा

दिल्लीतून काँग्रेसकडून अधिकृत नाव उद्या पत्रकार परिषदेत नाव जाहीर होऊ शकतं असंही सांगितलं जात आहे.