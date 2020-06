पुण्यात जेव्हा 400 वाहने पाण्याखाली जातात तेव्हा... 

पुणे : गेल्यावर्षीच्या 25 सप्टेंबरच्यापावसाचा जबर फटका बसलेली आणखी एक सोसायटी म्हणजे ट्रेझर पार्क 341 सदनिका असलेल्या या सोसायटीत सुदैवाने जिवीतहानी झाली नाही तरी, वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झाली. एक कोटी 40 लाख रुपयांपेक्षा एका सदनिकेची किंमत असलेल्या या सोसायटीमध्ये पाण्याखाली गेलेली वाहने, हा एक कटू अध्याय आहे

पुण्याच्या इतिहासातील 'ती' काळी तारीख...ढगफुटी...आंबिल ओढा..अन्... une/september-25-2019-became-black-date-history-pune-due-heavy-rain-303748"> सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये असलेली सुमारे 400 वाहने दोन दिवस पाण्यात होती. पार्किंगमध्ये गुडघ्यापेक्षा जास्त पाणी साठले होते. दोन दिवस अहोरात्र मोटार लावून त्यातील पाणी बाहेर काढावे लागले होते. पाण्यातील वाहनांसाठी विमा कंपन्यांनी सोसाटीच्या आवारातच स्टॉल्स लावले होते. बहुतेक नागरिकांना वाहने स्क्रॅपच करावी लागली. सुमारे 300 मोटारी त्यात होत्या तर,100 पेक्षा जास्त दुचाकी होत्या. विमा असलेल्या वाहनचालकांना थोडीफार रक्कम मिळाली तर, विमा नसलेली वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी त्यांच्या मालकांनाच रक्कम द्यावी लागली. अजूनही सगळ्याच वाहनांचे क्लेम सेटल झालेले नाहीत. ज्या वाहनांचे क्लेम झालेले नाहीत, ती वाहने सोसायटीच्या जवळपास पडलेली अजूनही दिसतातच. पुणेकरांनो सावधान; पाऊस येतोय येथील रहिवासी उच्च मध्यमवर्गीय असल्यामुळे त्यांना महापालिकेकडे मदत मागता येत नाही. त्यांची मदार विमा कंपन्यांवरच होती. परंतु, त्यातही चालढकलपणाचा त्यांना अनुभव आलाचत. सोसायटीची सीमा भिंत अजूनही महापालिकेने बांधलेली नाही. शेजारून वाहणाऱया आंबिल ओढ्यामुळे त्यामुळे थोडा जरी पाऊस पडला तरी येथील रहिवाशांना भीती वाटतेच. अन त्यामुळेच ते त्यांची वाहने रस्त्यावर आणून उभी करतात.

