बढेकर ग्रुपतर्फे  गरजूंना मदतीचा हात 

पुणे ः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोथरूड येथील बढेकर ग्रुपने सामजिक बांधिलकी जपत गरजूंना जीवनावश्यक वस्तूंची मदत केली. रोजगारासाठी पुण्यात आलेल्या कामगारांवरती सध्या उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे बढेकर ग्रुपच्या मध्यामातून जेवणाचे डबे, किराणा साहित्य तसेच जिवनावश्यक वस्तू त्यांना मोफत दिल्या जात आहेत. तसेच पोलिसांना देखील डबे पुरवले जात आहेत. पुणे शहर व जिल्ह्यासह अहमदनगर, जळगाव, फलटण, आंबेगाव तालुका आदी ठिकाणी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला असून यामध्ये सामाजिक संस्थांचा देखील मोठा सहभाग असल्याचे बढेकर ग्रुपचे संचालक प्रवीण बढेकर यांनी सांगितले.



