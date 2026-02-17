सरकारमुळे एआय परिषदे अराजक ः मल्लिकार्जून खर्गे
सरकारमुळे एआय परिषदेत
अराजक ः मल्लिकार्जुन खर्गे
केंद्र प्रसिद्धीसाठी हापापले असल्याची टीका
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १७ ः ‘‘भारताच्या डिजिटल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील (एआय) क्षमतांच्या प्रदर्शनाच्या बाबतीत आदर्श ठरू शकणारी इंडिया एआय इम्पॅक्ट परिषदेत, प्रसिद्धीसाठी हापापलेल्या केंद्र सरकारच्या अत्यंत गैरव्यवस्थापनामुळे आणि गोंधळामुळे कथितपणे अक्षरशः अराजक निर्माण झाले आहे,’’ अशी टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली आहे.
‘‘पंतप्रधान मोदी यांनी पहिल्या दिवशी फक्त फोटो काढण्यासाठी अचानक भारत मंडपममध्ये पोहोचून हस्तक्षेप केल्यामुळे संस्थापक, प्रदर्शक आणि भेट देणाऱ्या सगळ्यांनाच प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. प्रदर्शकांना अन्न आणि पाणी मिळाले नाही, त्यांची उत्पादने चोरीला गेली, डिजी यात्रा व्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरली,’’असा दावा खर्गे यांनी केला.
या परिषदेत सहभागी झालेल्यांना लॅपटॉप, वैयक्तिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि अगदी बॅगाही बंदी घालून आत नेऊ दिल्या नाहीत, डिजिटल किंवा यूपीआय पेमेंटऐवजी फक्त रोख पैसेच स्वीकारले गेले. संस्थापकांकडून मोठी रक्कम घेऊनही मूलभूत सोयी उपलब्ध झाल्या गेल्या नाही, अशा अनेक कारणांमुळे लोकांना मनस्ताप झाला, असा आरोप खर्गे यांनी केला. ‘‘आपल्या सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशी नामुष्की सहन करावी लागावी, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल आणि टेक कार्यक्रमांचे दरवर्षी नीट आयोजन करणाऱ्या बंगळूर टेक समिटकडून मोदी सरकारने धडा घ्यावा,’’ असा सल्ला खर्गे यांनी दिला.
