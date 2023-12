Wagholi News : वाघोलीतील 90 लाख रुपये खर्चाची वायू प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा धूळ खात पडून

air pollution control work at cemetery of wagheshwar temple is of 99 lakh pune marathi news sakal

सकाळ वृत्तसेवा Wagholi News : महापालीकेच्या माध्यमातून वाघोलीतील वाघेश्वर मंदिरातील स्मशानभूमीत सुमारे 90 लाख रुपये खर्च करून वायू प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली यंत्रणेचे काम करण्यात आले आहे. या संबंधित काही कामे झाली नसल्याने ही यंत्रणा सुरू झालेली नाही. सध्या ती धूळ खात पडून आहे. ही प्रणाली बसविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र ही प्रणाली सुरू करण्यासाठी पाणी, सांडपाणी वाहिनी व स्वतंत्र विद्युत पुरवठयाची गरज आहे. स्मशानभूमीतून बाहेर येणाऱ्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी वाहिनीची गरजेची आहे. त्या वाहिनीतून हे पाणी बाहेर जाईल. तर या प्रणाली साठी शुद्ध पाण्याची लागते. आठवड्याला किमान दोन हजार लिटर पाणी यासाठी गरजेचे आहे. त्यासाठी स्वतंत्र नळ जोड घ्यावा लागणार आहे. तर ही प्रणाली चालू करण्यासाठी मंदिरात तेवढ्या क्षमतेचा वीज पुरवठा नसल्याने स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मरची गरज आहे. या तिन्ही कामासाठी अजून किमान 25 लाख रुपयांची गरज असून तीन खात्यामार्फत ही कामे होणार आहेत. ही तीन कामे झाली तरच ही प्रणाली सुरू होवू शकते. अन्यथा ती धूळखात तशीच पडून राहील. या तिन्ही बाबी पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागाला पत्र दिल्याचे या कामाचे ठेकेदार आनंद भिडे यांनी सांगितले. काम पूर्ण होवून दोन महिने पूर्ण झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनीही सांडपाणी व्यवस्था करण्यासाठी पाहणी केली असून ते त्याचे काढणार आहेत. अशी चालते यंत्रणा अंत्यसंस्करावेळी जो धूर निघतो तो या यंत्रणेमार्फत ओढून घेतला जातो. त्याच्यावर पाण्याचा फवारा पडतो. पाण्यामुळे त्याची काजळी व गॅसेस निघून जातात व शुद्ध धूर धुरड्या मार्फत बाहेर पडतो. " या यंत्रणेचे काम सुरू झाले त्याच वेळी मी अधिकारी व ठेकेदार यांना सांडपाणी व्यवस्था, पाणी व वीज साठी लगेच कार्यवाही करा असे सांगितले होते. मात्र त्यांनी त्यावेळी केले नाही. यामुळे लाखो रुपयांची यंत्रणा बसवून ती सध्या धूळ खात पडून आहे. ही कामे लवकर केल्यास यंत्रणा सुरू होईल. महापालीकेने लवकर कार्यवाही करावी." - राजेंद्र सातव पाटील, अध्यक्ष, वाघोली विकास प्रतिष्ठान. निविदा प्रक्रिया करतानाच यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी लागणाऱ्या संबंधित बाबीचा विचार करायला हवा. मात्र तसे होत नसल्याने लाखो रुपये खर्चून उभ्या राहिलेल्या यंत्रणा धूळ खात पडतात. - रामदास दाभाडे, उपाध्यक्ष, वाघोली विकास प्रतिष्ठान.